Замки, дворцы и особняки Ростова-на-Дону

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Ростове-на-Дону, цены от 1 518 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Загадки старых особняков Ростова-на-Дону
Пешая
2 отзыва
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Загадки старых особняков Ростова-на-Дону
Погрузитесь в историю Ростова-на-Дону на экскурсии по старинной Пушкинской улице. Узнайте увлекательные факты и насладитесь архитектурой прошлых веков
Начало: Ул. Пушкинская, 38/70
«Что вас ожидает: Оцените красоту и атмосферу старинной улицы Пушкинской во время нашей пешеходной экскурсии «Загадки старых особняков»»
Расписание: По воскресеньям в 15:30.
14 июля в 15:00
21 июля в 15:30
1 518 за человека
«Тайны старых особняков Ростова» - индивидуальная пешеходная экскурсия
Пешая
скидка
20%
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
«Тайны старых особняков Ростова» - индивидуальная пешеходная экскурсия
Начало: Пер. Островского / ул. Пушкинская
«Особняки Пушкинского бульвара На пешеходной экскурсии Вас ждут прекрасные здания 19 века, истории о зданиях, их создателях и жильцах, интересные и неожиданные события из жизни прежних владельцев»
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
13 июля в 09:00
74875 990 за всё до 15 чел.
Групповая экскурсия «Загадки старинных особняков»
Пешая
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия «Загадки старинных особняков»
Открыть неизвестные страницы истории на самом красивом пешеходном бульваре Ростова-на-Дону
Начало: На улице Пушкинской
«Восхититься смешением стилей барокко, классицизма и ренессанса, воплощённым в особняке Ростовского музея изобразительных искусств»
14 июля в 15:00
21 июля в 15:30
1 990 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Ramt0277
    23 июля 2023
    Загадки старых особняков Ростова-на-Дону
    Экскурсоводы, это отдельное достояние г. Ростова-на - Дону. Нам повезло стать частью Экскурсии «Загадки старых особняков» под чутким руководством Галины Евгеньевны Монаховой, благодарим, от всей Души 🌷
  • О
    Ольга
    11 мая 2023
    «Тайны старых особняков Ростова» - индивидуальная пешеходная экскурсия
    Прекрасная экскурсия, даже плохая погода не испортила впечатления. Гид Наталья Николаевна просто великолепна, настолько интересно рассказывает. Знает множество фактов о
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    Ростове и его известных и малоизвестных горожанах, причем в абсолютно разных областях, и в архитектуре, и в истории, и в науке, и в общественно-политической жизни города и области. Спасибо ей

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Дворцы, замки и особняки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Загадки старых особняков Ростова-на-Дону
  2. «Тайны старых особняков Ростова» - индивидуальная пешеходная экскурсия
  3. Групповая экскурсия «Загадки старинных особняков»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Набережная
  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Район Нахичевань
  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Линия «Миус-фронта»
  9. Старый город
  10. Памятник Водопроводу
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июле 2024
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