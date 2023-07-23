1 чел.
По популярности
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Загадки старых особняков Ростова-на-Дону
Погрузитесь в историю Ростова-на-Дону на экскурсии по старинной Пушкинской улице. Узнайте увлекательные факты и насладитесь архитектурой прошлых веков
Начало: Ул. Пушкинская, 38/70
«Что вас ожидает: Оцените красоту и атмосферу старинной улицы Пушкинской во время нашей пешеходной экскурсии «Загадки старых особняков»»
Расписание: По воскресеньям в 15:30.
14 июля в 15:00
21 июля в 15:30
1 518₽ за человека
скидка
20%
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
«Тайны старых особняков Ростова» - индивидуальная пешеходная экскурсия
Начало: Пер. Островского / ул. Пушкинская
«Особняки Пушкинского бульвара На пешеходной экскурсии Вас ждут прекрасные здания 19 века, истории о зданиях, их создателях и жильцах, интересные и неожиданные события из жизни прежних владельцев»
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
13 июля в 09:00
74875 990₽ за всё до 15 чел.
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия «Загадки старинных особняков»
Открыть неизвестные страницы истории на самом красивом пешеходном бульваре Ростова-на-Дону
Начало: На улице Пушкинской
«Восхититься смешением стилей барокко, классицизма и ренессанса, воплощённым в особняке Ростовского музея изобразительных искусств»
14 июля в 15:00
21 июля в 15:30
1 990₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- RRamt027723 июля 2023Экскурсоводы, это отдельное достояние г. Ростова-на - Дону. Нам повезло стать частью Экскурсии «Загадки старых особняков» под чутким руководством Галины Евгеньевны Монаховой, благодарим, от всей Души 🌷
- ООльга11 мая 2023Прекрасная экскурсия, даже плохая погода не испортила впечатления. Гид Наталья Николаевна просто великолепна, настолько интересно рассказывает. Знает множество фактов о
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Дворцы, замки и особняки»
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