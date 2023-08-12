Захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого Ростова

Групповая экскурсия по Ростову-на-Дону: погружение в историю кулинарных традиций

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Закройте глаза и представьте себя на улицах старого Ростова-на-Дону, где в воздухе смешивается аромат свежевыпеченного хлеба, жареной рыбы и пряностей из открытых кухонь и кафе.

Теперь откройте глаза и присоединитесь к нам в увлекательном путешествии по истории города через призму уникального кулинарного наследия города.
Захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого Ростова
Захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого Ростова
Захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого Ростова
Захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого Ростова
Захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого Ростова
Захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого Ростова
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Описание

Что вас ожидает:

Наша экскурсия откроет перед вами волшебный мир кулинарии 19 — начала 20 века, историю развития ресторанного бизнеса в Ростове, от традиционных столовых и кабачков, рюмочных и шашлычных до знаменитых ресторанов прошлого. Вы окунетесь в историю, откроете для себя многонациональное разнообразие кулинарных традиций Ростова-на-Дону. Наша экскурсия — это не просто поездка в прошлое, это погружение в удивительный мир, где история и кулинария сливаются в единое целое.

С нами вы узнаете, как в России и конкретно в Ростове-на-Дону появилась культура общественного питания, как люди в то время отдыхали и праздновали, а конкретнее:

  • Где обедали и ужинали жители Ростова-на-Дону в дореволюционное время.
  • Какие блюда были в меню ресторанов, кофеен, чайных и кондитерских.
  • Что такое «кухмистерские» и чем они отличались от обычных столовых.
  • Каков был аромат знаменитой ростовской солянки, известной во многих уголках Советского Союза в середине ХХ века.
  • Где в современном Ростове-на-Дону можно полакомиться самым эффектным пирожным.
  • Об удивительном и изысканном блюде для дам — мозгах на греночках.
  • Что предлагали разносчики для быстрого перекуса на базарах старого Ростова и какую роль играла уличная еда XIX века.
И в финале нашего захватывающего кулинарного путешествия, мы приготовили для вас небольшой, но очень приятный сюрприз - дегустацию. Вы будете иметь возможность оценить неповторимое блюдо, которое подчеркивает уникальность и разнообразие региональной кухни Ростова-на-Дону. Этот сюрприз будет идеальным завершением нашей гастрономической экскурсии, дополнив ваше путешествие яркими вкусовыми впечатлениями!
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя великолепный и разнообразный кулинарный мир Ростова-на-Дону. Исследуйте его историю и кулинарные традиции, встретьте новые вкусы и ароматы, которые разукрасят вашу вкусовую палитру совершенно новыми оттенкам. Отправляйтесь в это увлекательное путешествие с нами на гастрономической экскурсии по Ростову-на-Дону и обогатите свой опыт!

По субботам в 17:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Хорошее настроение
  • Сюрприз - дегустация
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: проспект Буденновский 23
Завершение: переулок Газетный 52
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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