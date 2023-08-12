Групповая экскурсия по Ростову-на-Дону: погружение в историю кулинарных традиций
Закройте глаза и представьте себя на улицах старого Ростова-на-Дону, где в воздухе смешивается аромат свежевыпеченного хлеба, жареной рыбы и пряностей из открытых кухонь и кафе.
Теперь откройте глаза и присоединитесь к нам в увлекательном путешествии по истории города через призму уникального кулинарного наследия города.
Теперь откройте глаза и присоединитесь к нам в увлекательном путешествии по истории города через призму уникального кулинарного наследия города.
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Наша экскурсия откроет перед вами волшебный мир кулинарии 19 — начала 20 века, историю развития ресторанного бизнеса в Ростове, от традиционных столовых и кабачков, рюмочных и шашлычных до знаменитых ресторанов прошлого. Вы окунетесь в историю, откроете для себя многонациональное разнообразие кулинарных традиций Ростова-на-Дону. Наша экскурсия — это не просто поездка в прошлое, это погружение в удивительный мир, где история и кулинария сливаются в единое целое.
С нами вы узнаете, как в России и конкретно в Ростове-на-Дону появилась культура общественного питания, как люди в то время отдыхали и праздновали, а конкретнее:
- Где обедали и ужинали жители Ростова-на-Дону в дореволюционное время.
- Какие блюда были в меню ресторанов, кофеен, чайных и кондитерских.
- Что такое «кухмистерские» и чем они отличались от обычных столовых.
- Каков был аромат знаменитой ростовской солянки, известной во многих уголках Советского Союза в середине ХХ века.
- Где в современном Ростове-на-Дону можно полакомиться самым эффектным пирожным.
- Об удивительном и изысканном блюде для дам — мозгах на греночках.
- Что предлагали разносчики для быстрого перекуса на базарах старого Ростова и какую роль играла уличная еда XIX века.
И в финале нашего захватывающего кулинарного путешествия, мы приготовили для вас небольшой, но очень приятный сюрприз - дегустацию. Вы будете иметь возможность оценить неповторимое блюдо, которое подчеркивает уникальность и разнообразие региональной кухни Ростова-на-Дону. Этот сюрприз будет идеальным завершением нашей гастрономической экскурсии, дополнив ваше путешествие яркими вкусовыми впечатлениями!
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя великолепный и разнообразный кулинарный мир Ростова-на-Дону. Исследуйте его историю и кулинарные традиции, встретьте новые вкусы и ароматы, которые разукрасят вашу вкусовую палитру совершенно новыми оттенкам. Отправляйтесь в это увлекательное путешествие с нами на гастрономической экскурсии по Ростову-на-Дону и обогатите свой опыт!
По субботам в 17:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-экскурсовода
- Хорошее настроение
- Сюрприз - дегустация
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: проспект Буденновский 23Завершение: переулок Газетный 52
- Когда и сколько длится?
- Когда: По субботам в 17:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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