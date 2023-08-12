Что вас ожидает:

Наша экскурсия откроет перед вами волшебный мир кулинарии 19 — начала 20 века, историю развития ресторанного бизнеса в Ростове, от традиционных столовых и кабачков, рюмочных и шашлычных до знаменитых ресторанов прошлого. Вы окунетесь в историю, откроете для себя многонациональное разнообразие кулинарных традиций Ростова-на-Дону. Наша экскурсия — это не просто поездка в прошлое, это погружение в удивительный мир, где история и кулинария сливаются в единое целое.

С нами вы узнаете, как в России и конкретно в Ростове-на-Дону появилась культура общественного питания, как люди в то время отдыхали и праздновали, а конкретнее:

Где обедали и ужинали жители Ростова-на-Дону в дореволюционное время.

Какие блюда были в меню ресторанов, кофеен, чайных и кондитерских.

Что такое «кухмистерские» и чем они отличались от обычных столовых.

Каков был аромат знаменитой ростовской солянки, известной во многих уголках Советского Союза в середине ХХ века.

Где в современном Ростове-на-Дону можно полакомиться самым эффектным пирожным.

Об удивительном и изысканном блюде для дам — мозгах на греночках.

Что предлагали разносчики для быстрого перекуса на базарах старого Ростова и какую роль играла уличная еда XIX века.

И в финале нашего захватывающего кулинарного путешествия, мы приготовили для вас небольшой, но очень приятный сюрприз - дегустацию. Вы будете иметь возможность оценить неповторимое блюдо, которое подчеркивает уникальность и разнообразие региональной кухни Ростова-на-Дону. Этот сюрприз будет идеальным завершением нашей гастрономической экскурсии, дополнив ваше путешествие яркими вкусовыми впечатлениями!

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя великолепный и разнообразный кулинарный мир Ростова-на-Дону. Исследуйте его историю и кулинарные традиции, встретьте новые вкусы и ароматы, которые разукрасят вашу вкусовую палитру совершенно новыми оттенкам. Отправляйтесь в это увлекательное путешествие с нами на гастрономической экскурсии по Ростову-на-Дону и обогатите свой опыт!