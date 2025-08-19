Творческий мастер-класс по мыловарению в Ростове для взрослых и детей

Сувениры можно купить, а можно — создать своими руками.
На мастер-классе вы придумаете форму, подберёте цвет и дизайн, а затем самостоятельно сварите 2–3 кусочка натурального мыла под руководством мастера. Отличный подарок или тёплое напоминание о поездке в Ростов Великий!
Описание мастер-класса
- Сначала вы выберете форму и цвет, а при желании — и рисунок, чтобы создать действительно уникальный сувенир.
- Затем под руководством опытного мастера сварите натуральное мыло ручной работы.
- Ура! С собой вы заберёте 2–3 кусочка мыла — симпатичный и полезный подарок, который точно пригодится.
Организационные детали
- Мастер-класс проходит в творческой студии в центре Ростова.
- Мы выдадим фартуки и бахилы, с радостью угостим вас водой или чаем.
- Мастер-класс для вас проведёт один из наших опытных сотрудников.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|790 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Татьяна — ваша команда гидов в Ростове
Провели экскурсии для 29 туристов
Руководитель творческой студии и гончарной мастерской, с 2015 года провожу детские и взрослые мастер-классы. Организую семейные и молодёжные чемпионаты, встречи, тренинги.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
19 авг 2025
Были с подругой на мастер-классе по мыловарению у Натальи. Это так интересно! Очень-очень понравилось нам обеим. Наталья все понятно показывала и объясняла. Всем рекомендую. Интересно проведете время, сделаете своими руками несколько кусочков красивого мыла выбранного цвета и любимого аромата.
А
Александра
20 июл 2025
Спасибо большое Наталье за классный мастер класс)
