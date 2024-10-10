Активности – экскурсии в Ростове

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Ростове, цены от 1 700 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
Пешая
13 отзывов
2 часа
Квест
до 5 чел.
Увлекательный квест по историческим местам Ростова
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Ростову Великому, разгадывая загадки и открывая тайны города. Уникальная программа без гида
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
5 ноя в 08:30
3 350 за всё до 5 чел.
Гончарный мастер-класс в центре Ростова Великого
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
Уникальный мастер-класс по чернолощёной керамике в Ростове
Погрузитесь в историю Ростова и узнайте о жизни мещанки Марфы Фигуриной на личном мастер-классе по керамике. Создайте уникальную тарелку или кружку
Начало: На улице Каменный мост
Завтра в 13:00
9 ноя в 16:00
2 000 за человека
Гончарный мастер-класс в центре Ростова Великого в мини-группе
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Гончарный мастер-класс в центре Ростова Великого в мини-группе
Создать кружку или тарелку из керамики под тёплые беседы о керамике
Начало: На улице Каменный мост
Расписание: в субботу в 19:00
16 ноя в 19:00
23 ноя в 19:00
1 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    10 октября 2024
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Очень интересный формат знакомства с городом. Неспешно можно обойти основные достопримечательности Ростова. В любой момент можно зайти в кафе или музей. Рекомендую.
    Очень интересный формат знакомства с городом. Неспешно можно обойти основные достопримечательности Ростова. В любой момент можноОчень интересный формат знакомства с городом. Неспешно можно обойти основные достопримечательности Ростова. В любой момент можноОчень интересный формат знакомства с городом. Неспешно можно обойти основные достопримечательности Ростова. В любой момент можно
  • М
    Максим
    7 октября 2024
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Экскурсия для тех, кто умеет и хочет гулять в своём темпе. Какие места ты "пролистываешь", а где-то останавливаешься на подольше.
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    Вот, например, Кремль - можно самостоятельно посетить именно те экспозиции которые интересны тебе, то же самое и с магазинами сувениров - выбирай по маршруту любой, броди сколько хочешь. Задумка с загадками интересная и если не пользоваться гуглом, то можно прокачать способность общения с местными (а жители Ростова Великого очень отзывчивые), что добавляет интереса.

  • А
    Астанда
    28 сентября 2024
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Сегодня состоялся наш квест по Ростову. Даже хмурая погода и ветер нам нисколько не помешали получить классные впечатления от прогулки по
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    городу. Я не очень люблю классические экскурсии с гидом, поэтому данный формат для меня был просто идеальным вариантом. Ты узнаёшь город в удобном для тебя темпе, параллельно заходя в сувенирные лавки и кофейни. Отмечу отдельно, что очень понравились вопросы в кроссворде, отвечая на которые ты действительно узнаешь интересные факты о городе. Однозначно рекомендую такой формат знакомства с городом!

    Сегодня состоялся наш квест по РостовуСегодня состоялся наш квест по РостовуСегодня состоялся наш квест по РостовуСегодня состоялся наш квест по РостовуСегодня состоялся наш квест по РостовуСегодня состоялся наш квест по РостовуСегодня состоялся наш квест по РостовуСегодня состоялся наш квест по Ростову
  • Л
    Людмила
    1 сентября 2024
    Гончарный мастер-класс в центре Ростова Великого
    Александра,чудесная девушка. С ней комфортно и интересно работать. Единственное что хотелось бы пожелать - не пишите "гончарный" мастер-класс. Т. к.
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    это лепка из глины. Не вводите людей в заблуждение. Ассоциативно, мы готовились делать какую-то вазу или кувшин на гончарном круге. А получили лепку. К мастеру вопросов нет. Ждем свои работы после сушки и расскраски. Просто ожидания не совпали с реальностью. Хотя время провели весело. Рекомендую к посещению.

    Александра,чудесная девушка. С ней комфортно и интересно работать. Единственное что хотелось бы пожелать - не пишитеАлександра,чудесная девушка. С ней комфортно и интересно работать. Единственное что хотелось бы пожелать - не пишитеАлександра,чудесная девушка. С ней комфортно и интересно работать. Единственное что хотелось бы пожелать - не пишитеАлександра,чудесная девушка. С ней комфортно и интересно работать. Единственное что хотелось бы пожелать - не пишите
  • В
    Валерия
    26 августа 2024
    Гончарный мастер-класс в центре Ростова Великого
    Очень понравился мастер-класс. Удобное расположение студии рядом с Кремлём. Узнали много нового о истории города и местных промыслах, насладились лепкой и получили шикарные изделия. Рекомендуем и желаем процветания студии.
  • Е
    Екатерина
    17 августа 2024
    Гончарный мастер-класс в центре Ростова Великого
    Спасибо огромное, Александре! Прекрасный человек, рассказала о городе и гончарном деле, подробно показывала и рассказывала что и как именно нужно делать. Здорово! Всем рекомендую!
    Спасибо огромное, Александре!Спасибо огромное, Александре!Спасибо огромное, Александре!Спасибо огромное, Александре!

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
  2. Гончарный мастер-класс в центре Ростова Великого
  3. Гончарный мастер-класс в центре Ростова Великого в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Ростове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. озеро Неро
  2. Ростовский кремль
  3. Успенский Собор
  4. Самое главное
  5. Успенский собор в Ростове
  6. Соборная площадь
  7. Троице-Сергиев Варницкий монастырь
  8. Борисоглебский монастырь
  9. Набережная
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Ростову в ноябре 2024
Сейчас в Ростове в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 1 700 до 3 350. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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