2 часа
Квест
до 5 чел.
Увлекательный квест по историческим местам Ростова
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Ростову Великому, разгадывая загадки и открывая тайны города. Уникальная программа без гида
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
5 ноя в 08:30
3 350₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
Уникальный мастер-класс по чернолощёной керамике в Ростове
Погрузитесь в историю Ростова и узнайте о жизни мещанки Марфы Фигуриной на личном мастер-классе по керамике. Создайте уникальную тарелку или кружку
Начало: На улице Каменный мост
Завтра в 13:00
9 ноя в 16:00
2 000₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Гончарный мастер-класс в центре Ростова Великого в мини-группе
Создать кружку или тарелку из керамики под тёплые беседы о керамике
Начало: На улице Каменный мост
Расписание: в субботу в 19:00
16 ноя в 19:00
23 ноя в 19:00
1 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина10 октября 2024Очень интересный формат знакомства с городом. Неспешно можно обойти основные достопримечательности Ростова. В любой момент можно зайти в кафе или музей. Рекомендую.
- ММаксим7 октября 2024Экскурсия для тех, кто умеет и хочет гулять в своём темпе. Какие места ты "пролистываешь", а где-то останавливаешься на подольше.
- ААстанда28 сентября 2024Сегодня состоялся наш квест по Ростову. Даже хмурая погода и ветер нам нисколько не помешали получить классные впечатления от прогулки по
- ЛЛюдмила1 сентября 2024Александра,чудесная девушка. С ней комфортно и интересно работать. Единственное что хотелось бы пожелать - не пишите "гончарный" мастер-класс. Т. к.
- ВВалерия26 августа 2024Очень понравился мастер-класс. Удобное расположение студии рядом с Кремлём. Узнали много нового о истории города и местных промыслах, насладились лепкой и получили шикарные изделия. Рекомендуем и желаем процветания студии.
- ЕЕкатерина17 августа 2024Спасибо огромное, Александре! Прекрасный человек, рассказала о городе и гончарном деле, подробно показывала и рассказывала что и как именно нужно делать. Здорово! Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ростове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Ростову в ноябре 2024
Сейчас в Ростове в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 1 700 до 3 350. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Ростове на 2024 год по теме «Активности», 17 ⭐ отзывов, цены от 1700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь