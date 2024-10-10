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городу. Я не очень люблю классические экскурсии с гидом, поэтому данный формат для меня был просто идеальным вариантом. Ты узнаёшь город в удобном для тебя темпе, параллельно заходя в сувенирные лавки и кофейни. Отмечу отдельно, что очень понравились вопросы в кроссворде, отвечая на которые ты действительно узнаешь интересные факты о городе. Однозначно рекомендую такой формат знакомства с городом!