Полезная информация о Ростове
Что нужно знать о Ростове: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 18 экскурсий
Местное время в Ростове
00:2418
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Ростов
|По-английски
|Rostov
|Население города
|31 039 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|100 м. от уровня моря
Где находится Ростов на карте
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