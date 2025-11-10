Мои заказы

Квест-путешествие с аудиогидом «По купеческим улочкам Ростова Великого»

Через 11 интерактивных заданий познакомиться с историей города в своём темпе
Это не просто прогулка по Ростову Великому, а настоящее исследование.

Вас ждут 11 заданий, каждое из которых открывает новую страницу истории и приближает к разгадке главного пароля. В финале — приятный приз. Аудиогид проведёт вас по ключевым местам Ростова и познакомит с основными вехами его прошлого.
Описание квеста

Вы увидите:

  • действующую медоварню, где возрождают древние традиции медостава.
  • гимназию имени А. Л. Кекина — школу, построенную на средства главного ростовского мецената.
  • Окружную улицу с изящной купеческой архитектурой конца 19 века.
  • старинный городской парк с беседками дореволюционной эпохи.
  • древнее озеро Неро — сердце Ростова.
  • сквер Василько с памятником ростовскому князю.
  • голландскую земляную крепость 17 века — первую в своём роде.
  • знаменитый ансамбль Ростовского кремля и Успенский собор 16 века.

Вы узнаете:

  • чем отличались ростовские купцы от торговцев из других городов.
  • как купечество влияло на Ростов — меняло его, улучшало, спасало и увековечивало.
  • как формировалась планировка города и где скрыты самые необычные здания.
  • зачем в глубине России появилась голландская земляная крепость.
  • как Ростовский кремль превратился из церковного центра в один из главных музеев Золотого кольца.
  • почему нельзя купаться в озере Неро.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты в Ростовский кремль — 250 ₽ за чел.
  • Протяжённость маршрута — 4 км, но может меняться в зависимости от стиля прохождения.
  • Экскурсия подходит для всех возрастов.
  • Вам будет нужен смартфон с доступом в интернет и возможностью считывания QR-кодов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав
Станислав — ваш гид в Ростове
Провёл экскурсии для 1971 туриста
Я коренной житель Ростова, и для меня этот город — одно большое воспоминание длиною в жизнь. С 2019 года рассказываю гостям о его радостях и горестях. По образованию историк, сейчас
учусь в магистратуре по направлению «Политический менеджмент». Прошёл курс повышения квалификации «Экскурсовод (гид)», успел поработать в музее Ростовского кремля и других заведениях. Увлекаюсь созданием видео, дикторством, музыкой, фотографией и многим другим. Темой моих научных исследований являются мифы и легенды Ростовской земли, а в последнее время меня особенно интересует история России XIX–XX веков, политология и политические технологии. Ростов — удивительное и контрастное место, с которым я с радостью вас познакомлю!

Л
Ларгина
10 ноя 2025
Квест отличный! Маршрут составлен грамотно и подойдет как взрослым, так и детям. А если еще с погодой повезет, то одно удовольствие прогуляться и познакомиться с городом. Станиславу, большое спасибо!
П
Полина
26 окт 2025
Квест-путешествие очень понравилось. Заказывала своим друзьям для знакомства с городом. Прогулка вышла познавательной и динамичной. Задания интересные, звуковое сопровождение в виде аудиогида отличное. В итоге получилась замечательная и экскурсия, и игра. Качество на высшем уровне! Спасибо, Станиславу!

