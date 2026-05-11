Звонница 17 века Ростовского кремля — это не музейный объект в привычном смысле. Скорее, место, где время ощущается через звук, высоту и усилие.
Мы предлагаем не только узнать интересные факты о ней, но и прожить уникальный опыт: подняться туда, куда веками поднимались звонари, услышать, как рождается звук колокола, и понять, почему он был так важен для людей.
Мы встретимся на Соборной площади и поговорим о Ростове Великом — одном из древнейших городов России, его богатой истории и архитектурных особенностях. Вы узнаете о Ростовском кремле, на территории которого расположена знаменитая звонница Успенского собора.
Затем поднимемся на звонницу 17 века. Здесь сохранились уникальные колокола, возраст которых превышает 300 лет. Самый большой из них весит около 2000 пудов и поражает своими размерами.
Вы узнаете, как развивалось колокольное искусство и в чём заключается работа звонаря. Погрузитесь в особенности звучания разных колоколов и посмотрите на них вблизи.
Услышите колокольный звон в исполнении профессионального звонаря — редкий опыт, который передаёт атмосферу древней Руси.
В завершение вас ждёт увлекательная викторина, где вы сможете узнать ещё больше интересных фактов о колокольном искусстве и истории звонницы.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается билет на звонницу: 200 ₽ — взрослый, 100 ₽ — детский
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Ростове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 781 туриста
Мы — команда гидов и профессиональных звонарей, много лет работавших на территории Ростовского кремля. Знаем его храмы, легенды и скрытые тропинки так же хорошо, как свой город. Особая часть наших читать дальшеуменьшить
прогулок — живой колокольный звон: гости не просто слышат его, но и присутствуют при настоящем исполнении, которое мы выполняем сами. Приглашаем увидеть Ростов таким, каким он звучит — древним, тёплым и подлинным.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Лично для меня еще никогда не звонили в колокола) это было потрясающе. Иван приятный рассказчик, можно задать любой вопрос, мы отлично провели время и спустились со звонницы под большим впечатлением! Очень рекомендую, ни в одном другом городе не видела таких экскурсий, чтобы не просто подняться и потрогать колокола, а еще и своими глазами увидеть процесс и так близко услышать звон)
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