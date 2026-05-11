Звонница 17 века Ростовского кремля — это не музейный объект в привычном смысле. Скорее, место, где время ощущается через звук, высоту и усилие. Мы предлагаем не только узнать интересные факты о ней, но и прожить уникальный опыт: подняться туда, куда веками поднимались звонари, услышать, как рождается звук колокола, и понять, почему он был так важен для людей.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы встретимся на Соборной площади и поговорим о Ростове Великом — одном из древнейших городов России, его богатой истории и архитектурных особенностях. Вы узнаете о Ростовском кремле, на территории которого расположена знаменитая звонница Успенского собора.

Затем поднимемся на звонницу 17 века. Здесь сохранились уникальные колокола, возраст которых превышает 300 лет. Самый большой из них весит около 2000 пудов и поражает своими размерами.

Вы узнаете, как развивалось колокольное искусство и в чём заключается работа звонаря. Погрузитесь в особенности звучания разных колоколов и посмотрите на них вблизи.

Услышите колокольный звон в исполнении профессионального звонаря — редкий опыт, который передаёт атмосферу древней Руси.

В завершение вас ждёт увлекательная викторина, где вы сможете узнать ещё больше интересных фактов о колокольном искусстве и истории звонницы.

Организационные детали