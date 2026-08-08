Лидия проводит ещё 1 экскурсию

Моя прогулка объединяет прогулку и знакомство с главными достопримечательностями Ростова: вы прошагаете 5 км, побываете в разных частях города, составите впечатление о его застройке и откроете для себя любопытные эпизоды из истории древнего Ростова.
Кремль, соборы, монастыри и улицы с ускользающим миром деревянных домов — будет красиво, информативно и активно.
Кремль, соборы, монастыри и улицы с ускользающим миром деревянных домов — будет красиво, информативно и активно.
Описание экскурсии
По центру Ростова
Начнём с ядра города, где достопримечательности почти на каждом шагу. В центральной части вы осмотрите Кремль со всех сторон (без посещения) и познакомитесь с его историей. Оцените здания екатерининской эпохи и увидите Успенский собор — один из старейших в России, посетите храм 16 века, построенный Иоанном Грозным.
Окраина города
Далее немного разгонимся и перейдём от пассивной к активной части экскурсии! Мы отправимся на южную сторону Ростова, где находится одна из святынь города — Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь. Ну а между ними наш путь пройдет по старинным улицам, где за каждым углом открываются сюжеты далёкого прошлого. Вы обратите внимание на каменную застройку конца 18, 19 веков и впечатлитесь ускользающим миром деревянных построек города.
Организационные детали
- Протяженность маршрута около 5 км, переходы между объектами проходят в достаточно быстром темпе — имейте это в виду и одевайтесь удобнее(можно захватить с собой палки для скандинавской ходьбы, дождевики).
- Экскурсия рекомендуется детям не младше 12 лет
- Осмотр Кремля без посещения территории (только с внешней стороны)
- Начало экскурсии в центре города, окончание на окраине у Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 2788 туристов
Экскурсии по Ростову провожу с 2009 года. Я люблю свой город, и хочу чтобы как можно больше людей познакомились с его великой историей. Добро пожаловать в наш маленький город Ростов Великий!
Входит в следующие категории Ростова
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