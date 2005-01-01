Лидия проводит ещё 1 экскурсию

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Древний Ростов для активных и энергичных

Спортивным шагом обойти доминанты города, познакомиться с его историей и ощутить бодрость духа!

Лидия
Лидия – Гид из Ростова Великого
Моя прогулка 👣 объединяет тренировку и знакомство с главными достопримечательностями 🏛️ Ростова: вы прошагаете 12 км, побываете в разных частях города, составите впечатление о его застройке и откроете для себя любопытные эпизоды из истории 📖 древнего Ростова.

Кремль, соборы, монастыри и улицы с ускользающим миром деревянных домов — будет красиво 🤩, информативно и активно.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • 850 ₽ за человека

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Древний Ростов для активных и энергичных
Древний Ростов для активных и энергичных

Что вас ожидает

По центру Ростова
Начнём с ядра города, где достопримечательности 🏛️ почти на каждом шагу. В центральной части вы осмотрите Кремль и познакомитесь с его историей 📖. Оцените здания екатерининской эпохи и заглянете в Успенский собор — один из старейших в России. А также раскроете, какими же народными промыслами славится Ростов Великий.

Окраины города
Далее немного разгонимся и перейдём от пассивной к активной части экскурсии! Мы отправимся сначала на северную сторону Ростова, чтобы увидеть наш самый старый монастырь — Авраамиев Богоявленский. А затем на южную, где находится самая красивая святыня города — Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь. Ну а между ними наш путь пройдет по старинным улицам, где за каждым углом открываются сюжеты далёкого прошлого. Вы обратите внимание на каменную застройку конца 18, 19 веков и впечатлитесь ускользающим миром деревянных построек города.

Организационные детали

  • Протяженность маршрута около 12 км, переходы между объектами проходят в быстром темпе — имейте это в виду и одевайтесь удобнее (можно захватить с собой палки для скандинавской ходьбы)
  • Экскурсия рекомендуется детям не младше 12 лет
  • Осмотр Кремля без посещения территории (только с внешней стороны)
Начало и место завершения
🚩 у Кремля
Древний Ростов для активных и энергичных
Древний Ростов для активных и энергичных
Древний Ростов для активных и энергичных
Древний Ростов для активных и энергичных
Древний Ростов для активных и энергичных
Древний Ростов для активных и энергичных
Древний Ростов для активных и энергичных
Древний Ростов для активных и энергичных

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Лидия
Лидия
Экскурсии по Ростову провожу с 2009 года. Я люблю свой город, и хочу чтобы как можно больше людей познакомились с его великой историей. Добро пожаловать в наш маленький город Ростов Великий!
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Лидия проводит ещё 1 экскурсию

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