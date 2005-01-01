Лидия проводит ещё 1 экскурсию

По центру Ростова Начнём с ядра города, где достопримечательности 🏛️ почти на каждом шагу. В центральной части вы осмотрите Кремль и познакомитесь с его историей 📖. Оцените здания екатерининской эпохи и заглянете в Успенский собор — один из старейших в России. А также раскроете, какими же народными промыслами славится Ростов Великий.
Окраины города Далее немного разгонимся и перейдём от пассивной к активной части экскурсии! Мы отправимся сначала на северную сторону Ростова, чтобы увидеть наш самый старый монастырь — Авраамиев Богоявленский. А затем на южную, где находится самая красивая святыня города — Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь. Ну а между ними наш путь пройдет по старинным улицам, где за каждым углом открываются сюжеты далёкого прошлого. Вы обратите внимание на каменную застройку конца 18, 19 веков и впечатлитесь ускользающим миром деревянных построек города.
Организационные детали
Протяженность маршрута около 12 км, переходы между объектами проходят в быстром темпе — имейте это в виду и одевайтесь удобнее (можно захватить с собой палки для скандинавской ходьбы)
Экскурсия рекомендуется детям не младше 12 лет
Осмотр Кремля без посещения территории (только с внешней стороны)
Начало и место завершения
🚩 у Кремля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 12 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.