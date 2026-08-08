Лидия проводит ещё 1 экскурсию

Моя прогулка объединяет прогулку и знакомство с главными достопримечательностями Ростова: вы прошагаете 5 км, побываете в разных частях города, составите впечатление о его застройке и откроете для себя любопытные эпизоды из истории древнего Ростова. Кремль, соборы, монастыри и улицы с ускользающим миром деревянных домов — будет красиво, информативно и активно.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

По центру Ростова

Начнём с ядра города, где достопримечательности почти на каждом шагу. В центральной части вы осмотрите Кремль со всех сторон (без посещения) и познакомитесь с его историей. Оцените здания екатерининской эпохи и увидите Успенский собор — один из старейших в России, посетите храм 16 века, построенный Иоанном Грозным.

Окраина города

Далее немного разгонимся и перейдём от пассивной к активной части экскурсии! Мы отправимся на южную сторону Ростова, где находится одна из святынь города — Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь. Ну а между ними наш путь пройдет по старинным улицам, где за каждым углом открываются сюжеты далёкого прошлого. Вы обратите внимание на каменную застройку конца 18, 19 веков и впечатлитесь ускользающим миром деревянных построек города.

Организационные детали