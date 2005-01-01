Лидия проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

По центру Ростова

Начнём с ядра города, где достопримечательности 🏛️ почти на каждом шагу. В центральной части вы осмотрите Кремль и познакомитесь с его историей 📖. Оцените здания екатерининской эпохи и заглянете в Успенский собор — один из старейших в России. А также раскроете, какими же народными промыслами славится Ростов Великий.

Окраины города

Далее немного разгонимся и перейдём от пассивной к активной части экскурсии! Мы отправимся сначала на северную сторону Ростова, чтобы увидеть наш самый старый монастырь — Авраамиев Богоявленский. А затем на южную, где находится самая красивая святыня города — Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь. Ну а между ними наш путь пройдет по старинным улицам, где за каждым углом открываются сюжеты далёкого прошлого. Вы обратите внимание на каменную застройку конца 18, 19 веков и впечатлитесь ускользающим миром деревянных построек города.

Организационные детали