Солотча — это небольшой посёлок на песчаных дюнах, расположенный по течению лесной речки Солотчинки и старицы Оки. В далёком прошлом это был великокняжеский курорт и сторож-монастырь Рязанского княжества.
Красота мещерской природы сделала посёлок дачным, и здесь обосновались творческие люди: писатели и художники. Всё это мы подробно обсудим на экскурсии.
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- Проедете по высоководному мосту в Мещеру, узнаете историю его строительства и о «восьмом чуде света».
- Подниметесь на маяк в Норвежской деревне и осмотрите окрестности Рязани.
- Посетите красивый Солотчинский монастырь.
- Со смотровой площадки увидите древний Иоанно-Богословский монастырь и пойменные луга Оки.
- Зайдёте в Казанский храм и рассмотрите памятник Николаю Угоднику.
- Побываете в сказочном лесу тематического парка «В некотором царстве».
Я расскажу:
- О роли Солотчинского монастыря в истории русского православия.
- Писателях, поэтах и художниках, которые жили или отдыхали в Солотче.
- «Зелёной ветке» Мещеры, лесах и заповедных уголках Рязанской земли.
- Подвижничестве и чудесах Николая Мирликийского и о Святых Петре и Февронии Муромских.
- музей гравёра И. П. Пожалостина и выставочный центр.
- музей «Настоящие специи» с промышленной экскурсией.
- загородный курорт «Окская Жемчужина» с аквапарком и колесом обозрения.
- «Экопарк Поляны» с термами.
- ферма с животными «Оленево» с экскурсией.
- мастер-класс по лепке из глины с художником.
- мастер-класс по линогравюре.
Организационные детали
- Дополнительные траты (по желанию): входные билеты в музей Пожалостина — 250 ₽ за чел., экскурсия — 800 ₽ с группы; «Настоящие специи» — 600 ₽ за чел., экскурсия — 2000 ₽ с группы; «Оленево» — от 300 ₽ за чел.; мастер-класс — 500/600 ₽ за чел.; билеты в парки и термы — по тарифам.
- В случае заказа дополнительной локации свыше одной доплата за каждую составит 500 ₽.
- Возможно проведение экскурсии на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида. Скидка — 1500 ₽.
- Поездка возможна для детей старше 12 лет.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Лариса — ваша команда гидов в Рязани
Провели экскурсии для 176 туристов
Аккредитованный экскурсовод, училась на туроператора, увлекаюсь экскурсиями и путешествиями, в Рязани живу с рождения. Не просто с душой покажу город, но и открою исторические факты, украшу прогулку стихами рязанских поэтов и цитатами писателей, буду компасом в вашем путешествии. Работаю вместе с командой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
29 авг 2025
Лариса - отличный экскурсовод, легко адаптирует план экскурсии под индивидуальные запросы, с любовью рассказывает о родном крае, снабжая интересными историями и фактами.
И
Ирина
6 мая 2025
Замечательное место. Обязательно надо там побывать. Дом Пожалостина вместе с Паустовским и ФРАЕРМАНОМ И КОНЕЧНО ЭКСКУРСОВОДОМ окрасили поездку флером высокого мещерского романтизма. Экскурсовод Лариса создала удивительную атмосферу добра и комфорта. Спасибо большое. До новых встреч.
А
Александр
14 апр 2025
Всем всё очень понравилось! (4 человека на транспорте организатора). Насыщенная экскурсия! Отличный район. Тропа Паустовского, Солотчинский монастырь, дом-музей Пожалостина и др.
Спасибо организатору Ларисе за прекрасную экскурсию!
