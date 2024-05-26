С Светлана Легенды и истории сквозь века Экскурсию по Рязани проводила чудесная гид Светлана. Она показала такие удивительные места этого города, что захотелось вернуться ещё раз. Красивейшая деревянная и каменная архитектура. А сколько знаменитых людей связано с Рязанью. Прекрасный город, профессиональный гид Светлана.

Л Лыжина Легенды и истории сквозь века Очень содержательно и интересно!!! Ольга, большое спасибо!!!

Т Татьяна Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Солотчи Отличный гид, есть что плсмотреть.

К Конушева Смарт-экскурсия «Рязанский кремль - жемчужина России» Замечательная экскурсия. Доброжелательный, очень внимательный экскурсовод Богдан. Интересно, познавательно!!! Спасибо.

Е Елена Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Солотчи читать дальше больше остановок с выходом из автобуса в самой Рязани. В Рыбацкой деревне времени практически нет, хорошие фотографии успеть сделать нереально. А вообще - узнавайте точнее по самой программе, вдруг для Вас что-то важно. Программа не соответствует - например на маяк Вы подняться не успеете. И по Почтовой улице мы гуляли уже сами. Спасибо большое за хороший день! В целом от экскурсии впечатление приятное. Очень хорошая и милая гид-сопровождающий. Места красивые. Думали будет

Ю Юлия Кремль со стихами Есенина Замена экскурсовода. Считаю это неправильным

О Оксана Кремль со стихами Есенина Гид Александр отлично провел экскурсию по городу. Прекрасно знает историю и не только Рязани. Потрясающе читает стихи С. А. Есенина и свои!

А Анна Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани Добрый день! Экскурсия нам понравилась) приятно было посмотреть на город с исторической точки зрения! Кто приезжает в город без автомобиля, очень удобный формат. Много времени провели у Рязанского Кремля, но там есть о чем поговорить и рассказать

Д Денис Смарт-экскурсия «Рязанский кремль - жемчужина России» Понравилась экскурсия по центру Рязани с Богданом. Сама экскурсия хорошо спланирована, интересно рассказана, а экскурсовод ответит на любые вопросы про город. Также посоветует что еще посмотреть в городе, где поесть, где погулять. Советую экскурсии с Богданом.