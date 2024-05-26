Экскурсии выходного дня в Рязани

Найдено 7 экскурсий в категории «На выходные» в Рязани, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Солотчи
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
11 отзывов
Путешествие по Рязани и Солотче: кремль, Арбат и монастырь
Присоединяйтесь к экскурсии по Рязани и Солотче! Узнайте историю города, посетите знаменитые места и насладитесь уникальной атмосферой
Начало: Ж/д вокзалы - суббота, лобби отелей - воскресенье
Расписание: Согласно расписанию в календаре
29 июня в 10:30
27 июля в 10:30
3 450 за человека
«Коллекция красоты» Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
«Коллекция красоты» Рязани
Начало: Почтовая 64
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Кремль со стихами Есенина
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Кремль со стихами Есенина
Начало: Ул. Соборная, 16, коллонада
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Смарт-экскурсия «Рязанский кремль - жемчужина России»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Смарт-экскурсия «Рязанский кремль - жемчужина России»
Начало: Ул. Соборная, д. 16
Расписание: С понедельника по воскресенье с 10:00 до 19:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
4 300 за человека
Легенды и истории сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Легенды и истории сквозь века
Начало: Ул. Почтовая, д. 49
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
9 отзывов
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани
Начало: Ж/д вокзалы - суббота. Отели (по прог-ме) воскрес
16 июня в 09:30
29 июня в 10:30
1 500 за человека
Усадьба С.Н. Худекова и город гончаров
🚶 Пешая
Индивидуальная
11 часов
Усадьба С.Н. Худекова в Рязани: история, парк и мастер-класс гончара
Погрузитесь в историю усадьбы С.Н. Худекова, насладитесь красотой парка и станьте участником мастер-класса гончара
Начало: Ул. Гагарина 106, город Липецк
Расписание: Среда и четверг с 08:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
15 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    26 мая 2024
    Легенды и истории сквозь века
    Экскурсию по Рязани проводила чудесная гид Светлана. Она показала такие удивительные места этого города, что захотелось вернуться ещё раз. Красивейшая деревянная и каменная архитектура. А сколько знаменитых людей связано с Рязанью. Прекрасный город, профессиональный гид Светлана.
  • Л
    Лыжина
    13 мая 2024
    Легенды и истории сквозь века
    Очень содержательно и интересно!!! Ольга, большое спасибо!!!
  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Солотчи
    Отличный гид, есть что плсмотреть.
  • К
    Конушева
    4 мая 2024
    Смарт-экскурсия «Рязанский кремль - жемчужина России»
    Замечательная экскурсия. Доброжелательный, очень внимательный экскурсовод Богдан. Интересно, познавательно!!! Спасибо.
  • Е
    Елена
    3 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Солотчи
    Спасибо большое за хороший день! В целом от экскурсии впечатление приятное. Очень хорошая и милая гид-сопровождающий. Места красивые. Думали будет
    читать дальше

    больше остановок с выходом из автобуса в самой Рязани. В Рыбацкой деревне времени практически нет, хорошие фотографии успеть сделать нереально. А вообще - узнавайте точнее по самой программе, вдруг для Вас что-то важно. Программа не соответствует - например на маяк Вы подняться не успеете. И по Почтовой улице мы гуляли уже сами.

  • Ю
    Юлия
    3 мая 2024
    Кремль со стихами Есенина
    Замена экскурсовода. Считаю это неправильным
  • О
    Оксана
    2 мая 2024
    Кремль со стихами Есенина
    Гид Александр отлично провел экскурсию по городу. Прекрасно знает историю и не только Рязани. Потрясающе читает стихи С. А. Есенина и свои!
  • А
    Анна
    2 мая 2024
    Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани
    Добрый день! Экскурсия нам понравилась) приятно было посмотреть на город с исторической точки зрения! Кто приезжает в город без автомобиля, очень удобный формат. Много времени провели у Рязанского Кремля, но там есть о чем поговорить и рассказать
  • Д
    Денис
    30 апреля 2024
    Смарт-экскурсия «Рязанский кремль - жемчужина России»
    Понравилась экскурсия по центру Рязани с Богданом. Сама экскурсия хорошо спланирована, интересно рассказана, а экскурсовод ответит на любые вопросы про город. Также посоветует что еще посмотреть в городе, где поесть, где погулять. Советую экскурсии с Богданом.
  • К
    Ковалева
    2 апреля 2024
    «Коллекция красоты» Рязани
    На экскурсии с Александром за 2 часа мы посмотрели культовые памятники и здания Рязани, послушали историю города с 1095 года. И узнали, почему здесь грибы с глазами. Хотите тоже узнать? Запишитесь на экскурсию!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «На выходные»

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  1. Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Солотчи
  2. «Коллекция красоты» Рязани
  3. Кремль со стихами Есенина
  4. Смарт-экскурсия «Рязанский кремль - жемчужина России»
  5. Легенды и истории сквозь века
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июне 2024
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