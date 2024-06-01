Познавательные экскурсии на природе в Рязани

Найдено 12 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Рязани, цены от 2 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Есенинскую Русь
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
64 отзыва
Путешествие в Есенинскую Русь: экскурсия по местам поэта
Встреча с Рязанской областью через призму жизни и творчества Сергея Есенина. Уникальный маршрут для ценителей истории
Начало: В Рязани или Рыбном
«Дополнительные расходы: билеты в музей-заповедник Есенина — 300 руб»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 500 за всё до 8 чел.
Таинственные места губернской Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
100 отзывов
Таинственные места Рязани: погружение в историю города
Загляните в прошлое Рязани: тайны старинных домов и парков ждут вас в увлекательной экскурсии по губернскому городу
Начало: Центральный вход библиотеки ИМ.М. Горького
24 июня в 16:00
26 июня в 16:30
4 000 за всё до 10 чел.
Велопрогулка к Мещерским озерам
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3.5 часа
36 отзывов
Велопрогулка к Мещерским озерам
Прочувствовать глубину и красоту Мещерского края, услышать его истории и пройти тропами Паустовского
«Здесь вы сможете искупаться, насладиться мещерской природой, а затем мы отправимся дальше — к красивейшему Сегденскому озеру, где лечил нос барсук из знаменитого рассказа Паустовского»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
2 600 за человека
Солотча - «ворота Мещеры» на вашем авто
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
Солотча - ворота Мещеры: экскурсия с историей и природой
Исследуйте Солотчу, где каждый шаг открывает страницы истории и позволяет насладиться красотой природы
Начало: В Рязани, на площади Победы
«Паустовский, Гайдар, Куприн, Вересаев, Фадеев — можно бесконечно перечислять тех, кого покорили необыкновенная природа и ландшафты «Рязанской Италии»»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
8 000 за всё до 10 чел.
Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина
Посетите родные места Сергея Есенина, узнайте о его жизни и творчестве, полюбуйтесь рязанскими пейзажами и историческими достопримечательностями
Начало: На Соборной площади
«Именно здесь родился поэт, восславивший простую красоту русской природы»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
8 500 за всё до 10 чел.
В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедник
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
В гости к природе: из Рязани в Окский заповедник
Приглашаем в путешествие по Окскому заповеднику: встреча с уникальной флорой и фауной, вдохновляющие пейзажи и чистый воздух
Начало: Возле ТРЦ «Круиз»
«Вы увидите могучих зубров, которых невозможно встретить в дикой природе, и стерхов — грациозных белых журавлей, занесённых в Красную книгу»
Завтра в 14:00
16 июня в 08:00
8 670 за всё до 3 чел.
Интерактивная прогулка по нетуристической Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Интерактивная прогулка по исторической Рязани с загадками
Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ожидающие быть раскрытыми
Начало: На улице Почтовой
«Чем со временем стал «Сад трезвости»»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 300 за всё до 5 чел.
Шилово: неизведанный уголок рязанской земли (на вашем авто)
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Шилово: неизведанный уголок рязанской земли
Шиловский край удивляет даже бывалых путешественников. Пейзажи, археология, мифы и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: На Театральной площади
«Необыкновенная природа и загадочная Артания»
12 июня в 09:00
15 июня в 19:00
9 850 за всё до 10 чел.
«Гой ты, Русь моя родная…» - поездка в Константиново (на вашем авто)
Индивидуальная
6.5 часов
27 отзывов
Поездка в Константиново: следами Есенина, история и природа Рязани
Исследуйте родину великого русского поэта, окунитесь в атмосферу его творчества и узнайте уникальные истории Константинова
Начало: На пл. Победы
«И, конечно, вы вдоволь насладитесь рязанскими пейзажами, смотря на те же места, которыми когда-то восхищался поэт»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
9 500 за всё до 10 чел.
В Окский заповедник - к журавлям и зубрам
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
7 отзывов
В Окский заповедник - к журавлям и зубрам
Отправляйтесь в Окский заповедник в Рязани! В группе до 3 человек вы увидите журавлей и зубров, прогуляетесь по лесу и посетите Музей сельского быта
Начало: На Соборной площади
«Прогулка к журавлям возможна только в хорошую погоду: если она нас подведёт, то заменим эту часть программы посещением музея природы Окского заповедника»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
10 200 за всё до 3 чел.
Рязанский Стоунхендж и Старая Рязань
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Рязанский Стоунхендж и Старая Рязань
Полюбоваться просторами окской поймы, помедитировать и прикоснуться к исполинскому Алатырь-камню
Начало: На площади Театральная
«Ново-Ольговское городище, известное как Стоунхендж, окутает спокойствием и тишиной природы, а село Старая Рязань напомнит о славном прошлом крупного центра Древней Руси — города Рязань»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 1185010 665 за всё до 10 чел.
К журавлям и зубрам
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
К журавлям и зубрам
Начало: Пл. Соборная. триумфальная арка
«Во время поездки в Окский заповедник вы насладитесь тишиной и спокойствием природы»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
10 200 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • B
    Bulakh
    1 июня 2024
    Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто)
    Дмитрий делает отличные экскурсии!!! Уже не первый раз с ним познаем Рязань)) Пунктуальный, внимательный, интеллигентный)) Идеальное сочетание поэзии Есенина с просторами Руси и историей)) Большое спасибо))
  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    В Окский заповедник - к журавлям и зубрам
    Замечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкость в планах, умении находить
    читать дальше

    общий язык с ребенком 10 лет, который не видел такого количества комаров:) Целый день прошел, как в компании давно знакомого человека, поэтому было очень комфортно. Побывали в доме, где родился Циолковский, увидели журавлей, зубров, немного прошлись по эко-тропе (была весна и было много воды еще), восхитил дом-музей сельского быта, где все можно потрогать, обо всем узнать и спросить, очень интересно!!! Спасибо Елене за компанию!

    Замечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкостьЗамечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкостьЗамечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкостьЗамечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкостьЗамечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкостьЗамечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкостьЗамечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкостьЗамечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкостьЗамечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкостьЗамечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкость
  • Д
    Дмитрий
    21 мая 2024
    Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем авто)
    Увлекательная экскурсия, гид эрудированный и приятный в общении человек. Узнали много интересных исторических фактов из истории края и его жителей.
  • М
    Мила
    20 мая 2024
    Велопрогулка к Мещерским озерам
    Большое спасибо за нашу велопрогулку, принимали участие все семьёй 2 ребенка (3,5 года и 5 лет) детям очень понравилось, хотят ещё. Евгений очень коммуникабельный и приятный человек, грамотный гид, видно, что человек любит свой родной край.
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем авто)
    Заказывали у Ольги экскурсию для группы 10-классников. В восторге остались все: и дети, и классный руководитель! Насыщенно, доступно,очень интересно. Прекрасный диалог с детьми. Очень довольны. Спасибо большое.
  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Велопрогулка к Мещерским озерам
    Заказывали экскурсию у Евгения, все очень понравилось, был выбран интересный маршрут с очень красивыми видами. Рекомендую
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Таинственные места губернской Рязани
    Замечательная экскурсия, мы услышали много информации о городе, его прошлом и настоящем, великих людях, имеющих к нему отношение, городские легенды и действительно имевшие место исторические факты. Живой и увлекательный рассказ, не перегруженный датами. Спасибо, Любовь!
  • Б
    Бородина
    3 мая 2024
    Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто)
    Экскурсия прошла великолепно. Нас забрали от отеля Паустовский в Солотче на комфортабельном минивэне и по окончании привезли обратно в отель.
    читать дальше

    Программа была скорректирована под наши пожелания посмотреть и Рязань, и Константиново, и соседние деревушки. В программу входило посещение дома певцов Пироговых с чаепитием. Экскурсовод Дмитрий был великолепен. Образованный, разносторонне развитый, многогранный, начитанный, очень любящий свой край. Эта любовь к родным местам передалась и нам. Мы получили много информации, послушали замечательные стихи Есенина, сделали кучу замечательных фоток, и вернулись в отель в прекрасном настроении и с желанием посетить Рязань снова. Ставим Дмитрию наивысшую оценку за полученное удовольствие.

  • Н
    Нурдаева
    1 мая 2024
    Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто)
    Мы рады были знакомству с Дмитрием. Он не только любит свой родной край, но и рассказывает о нём с любовью,
    читать дальше

    хорошо знает творчество С. Есенина и прекрасно читает стихи. Мы узнали много нового, посетили музей Пироговых. Дмитрий очень интересный собеседник, эрудит. Экскурсия в Константиново была незабываема и отлично организована. Большое спасибо Дмитрию, успехов в работе, всего самого доброго!

    Мы рады были знакомству с Дмитрием. Он не только любит свой родной край, но и рассказывает
  • Е
    Екатерина
    1 мая 2024
    Таинственные места губернской Рязани
    Замечательная экскурсия! Любовь очень заводной экскурсовод, кого угодно сможет заинтересовать историей города и его жителей. И воспринимается это не как
    читать дальше

    лекция с кучей дат и фамилий, а как легкая прогулка. 2 часа действительно пролетели незаметно! Нам все очень понравилось, отдельное спасибо за советы - что еще можно посмотреть в Рязани и куда сходить. За одну поездку все охватить не успели, придется приехать еще раз:)

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рязани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Путешествие в Есенинскую Русь
  2. Таинственные места губернской Рязани
  3. Велопрогулка к Мещерским озерам
  4. Солотча - «ворота Мещеры» на вашем авто
  5. Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем автомобиле)
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июне 2024
Сейчас в Рязани в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 2 600 до 10 665 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 274 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 12 экскурсий в Рязани на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 274 ⭐ отзыва, цены от 2600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам