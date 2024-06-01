1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в Есенинскую Русь: экскурсия по местам поэта
Встреча с Рязанской областью через призму жизни и творчества Сергея Есенина. Уникальный маршрут для ценителей истории
Начало: В Рязани или Рыбном
«Дополнительные расходы: билеты в музей-заповедник Есенина — 300 руб»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Таинственные места Рязани: погружение в историю города
Загляните в прошлое Рязани: тайны старинных домов и парков ждут вас в увлекательной экскурсии по губернскому городу
Начало: Центральный вход библиотеки ИМ.М. Горького
24 июня в 16:00
26 июня в 16:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Велопрогулка к Мещерским озерам
Прочувствовать глубину и красоту Мещерского края, услышать его истории и пройти тропами Паустовского
«Здесь вы сможете искупаться, насладиться мещерской природой, а затем мы отправимся дальше — к красивейшему Сегденскому озеру, где лечил нос барсук из знаменитого рассказа Паустовского»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
2 600₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Солотча - ворота Мещеры: экскурсия с историей и природой
Исследуйте Солотчу, где каждый шаг открывает страницы истории и позволяет насладиться красотой природы
Начало: В Рязани, на площади Победы
«Паустовский, Гайдар, Куприн, Вересаев, Фадеев — можно бесконечно перечислять тех, кого покорили необыкновенная природа и ландшафты «Рязанской Италии»»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина
Посетите родные места Сергея Есенина, узнайте о его жизни и творчестве, полюбуйтесь рязанскими пейзажами и историческими достопримечательностями
Начало: На Соборной площади
«Именно здесь родился поэт, восславивший простую красоту русской природы»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
В гости к природе: из Рязани в Окский заповедник
Приглашаем в путешествие по Окскому заповеднику: встреча с уникальной флорой и фауной, вдохновляющие пейзажи и чистый воздух
Начало: Возле ТРЦ «Круиз»
«Вы увидите могучих зубров, которых невозможно встретить в дикой природе, и стерхов — грациозных белых журавлей, занесённых в Красную книгу»
Завтра в 14:00
16 июня в 08:00
8 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Интерактивная прогулка по исторической Рязани с загадками
Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ожидающие быть раскрытыми
Начало: На улице Почтовой
«Чем со временем стал «Сад трезвости»»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Шилово: неизведанный уголок рязанской земли
Шиловский край удивляет даже бывалых путешественников. Пейзажи, археология, мифы и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: На Театральной площади
«Необыкновенная природа и загадочная Артания»
12 июня в 09:00
15 июня в 19:00
9 850₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Поездка в Константиново: следами Есенина, история и природа Рязани
Исследуйте родину великого русского поэта, окунитесь в атмосферу его творчества и узнайте уникальные истории Константинова
Начало: На пл. Победы
«И, конечно, вы вдоволь насладитесь рязанскими пейзажами, смотря на те же места, которыми когда-то восхищался поэт»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
9 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
11 часов
В Окский заповедник - к журавлям и зубрам
Отправляйтесь в Окский заповедник в Рязани! В группе до 3 человек вы увидите журавлей и зубров, прогуляетесь по лесу и посетите Музей сельского быта
Начало: На Соборной площади
«Прогулка к журавлям возможна только в хорошую погоду: если она нас подведёт, то заменим эту часть программы посещением музея природы Окского заповедника»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
10 200₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Рязанский Стоунхендж и Старая Рязань
Полюбоваться просторами окской поймы, помедитировать и прикоснуться к исполинскому Алатырь-камню
Начало: На площади Театральная
«Ново-Ольговское городище, известное как Стоунхендж, окутает спокойствием и тишиной природы, а село Старая Рязань напомнит о славном прошлом крупного центра Древней Руси — города Рязань»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 1185010 665₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
11 часов
К журавлям и зубрам
Начало: Пл. Соборная. триумфальная арка
«Во время поездки в Окский заповедник вы насладитесь тишиной и спокойствием природы»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
10 200₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- BBulakh1 июня 2024Дмитрий делает отличные экскурсии!!! Уже не первый раз с ним познаем Рязань)) Пунктуальный, внимательный, интеллигентный)) Идеальное сочетание поэзии Есенина с просторами Руси и историей)) Большое спасибо))
- ННаталья28 мая 2024Замечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкость в планах, умении находить
- ДДмитрий21 мая 2024Увлекательная экскурсия, гид эрудированный и приятный в общении человек. Узнали много интересных исторических фактов из истории края и его жителей.
- ММила20 мая 2024Большое спасибо за нашу велопрогулку, принимали участие все семьёй 2 ребенка (3,5 года и 5 лет) детям очень понравилось, хотят ещё. Евгений очень коммуникабельный и приятный человек, грамотный гид, видно, что человек любит свой родной край.
- ООльга20 мая 2024Заказывали у Ольги экскурсию для группы 10-классников. В восторге остались все: и дети, и классный руководитель! Насыщенно, доступно,очень интересно. Прекрасный диалог с детьми. Очень довольны. Спасибо большое.
- ИИрина19 мая 2024Заказывали экскурсию у Евгения, все очень понравилось, был выбран интересный маршрут с очень красивыми видами. Рекомендую
- ЕЕлена10 мая 2024Замечательная экскурсия, мы услышали много информации о городе, его прошлом и настоящем, великих людях, имеющих к нему отношение, городские легенды и действительно имевшие место исторические факты. Живой и увлекательный рассказ, не перегруженный датами. Спасибо, Любовь!
- ББородина3 мая 2024Экскурсия прошла великолепно. Нас забрали от отеля Паустовский в Солотче на комфортабельном минивэне и по окончании привезли обратно в отель.
- ННурдаева1 мая 2024Мы рады были знакомству с Дмитрием. Он не только любит свой родной край, но и рассказывает о нём с любовью,
- ЕЕкатерина1 мая 2024Замечательная экскурсия! Любовь очень заводной экскурсовод, кого угодно сможет заинтересовать историей города и его жителей. И воспринимается это не как
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Природа и пейзажи»
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