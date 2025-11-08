Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Вы узнаете массу интересного, в частности был ли отлит «золотой конь», почему рязанцы любят князя Олега Ивановича так, что изображают его на гербе города, какую роль сыграл Сергий Радонежский в истории города, есть ли у Петра I рязанские корни, в чем необычность Рязанского кремля от других сохранившихся, и многое другое! Прогулка по древним улочкам города, которые помнят легендарных людей и исторические события.

Описание экскурсии Пешеходная экскурсия пройдет по исторической улице города, которая всё еще помнит легендарных людей, погружая участников в атмосферу минувших эпох. Купеческие дома ХIХ века создадут ощущение духа старого города. Мы полюбуемся изысканными фасадами, украшенными лепниной и коваными балконами, и узнаем истории о владельцах этих домов, сыгравших важную роль в жизни города. Узнаем, где был первый магазин MAX FACTOR, первый в городе «Меховой магазин», как Король из советского фильма-сказки связан с Рязанью и где же снимали «Золушку». Далее мы пройдем мимо здания, которое может похвастаться двумя нобелевскими лауреатами, тремя героями Советского Союза и знаменитым поэтом. И это не про Сергея Есенина, хотя его необычный памятник мы тоже увидим на Трубежной набережной (самом живописном месте). Конечно же, увидим центр города – Кремль (узнаем куда исчезли стены), почему Рязань «косопузая» и никуда без грибов с глазами. Хотите оказаться на улице где никто не живёт? Увидеть остров в городе и многое другое? Эта пешеходная экскурсия – уникальная возможность прикоснуться к истории города, почувствовать его атмосферу и узнать много нового и интересного. Важная информация: Обратите внимание, экскурсия пешеходная, поэтому, пожалуйста, одевайтесь по погоде.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Хлебная площадь с торговыми рядами

Купеческие дома ХIХ века

Первый магазин «Max Factor»

Дом, в котором родился и вырос Э. Гарин

Гостиница Ланиных

Первый в городе Меховой магазин

Духовное училище (ныне гимназия) в котором учились И. Павлов, К. Симонов, Н. Стройков, преподавал А. Солженицын

Старинное здание первого театра в городе

Рязанский кремль с его соборами и историей, в одном из храмов можно увидеть икону ХII века

Памятник знаменитому князю Рязанскому, поговорим о его роли для города

Спасо-Преображенский храм

Знаменитый и необычный памятник С.А. Есенину

Гриб-художник и гриб-дозорный

Трубежная набережная, насыпной остров

Старейший музей России

Модельер ХIХ века и его ажурный деревянный домик

Что включено: Услуги гида

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Кольцова, 1, Рязань
Завершение: Рязанский кремль

Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала

Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.

Важная информация:
Обратите внимание, экскурсия пешеходная, поэтому, пожалуйста, одевайтесь по погоде.

