Прогулка по древним улочкам города, которые помнят легендарных людей и исторические события.
Описание экскурсииПешеходная экскурсия пройдет по исторической улице города, которая всё еще помнит легендарных людей, погружая участников в атмосферу минувших эпох. Купеческие дома ХIХ века создадут ощущение духа старого города. Мы полюбуемся изысканными фасадами, украшенными лепниной и коваными балконами, и узнаем истории о владельцах этих домов, сыгравших важную роль в жизни города. Узнаем, где был первый магазин MAX FACTOR, первый в городе «Меховой магазин», как Король из советского фильма-сказки связан с Рязанью и где же снимали «Золушку». Далее мы пройдем мимо здания, которое может похвастаться двумя нобелевскими лауреатами, тремя героями Советского Союза и знаменитым поэтом. И это не про Сергея Есенина, хотя его необычный памятник мы тоже увидим на Трубежной набережной (самом живописном месте). Конечно же, увидим центр города – Кремль (узнаем куда исчезли стены), почему Рязань «косопузая» и никуда без грибов с глазами. Хотите оказаться на улице где никто не живёт? Увидеть остров в городе и многое другое? Эта пешеходная экскурсия – уникальная возможность прикоснуться к истории города, почувствовать его атмосферу и узнать много нового и интересного. Важная информация: Обратите внимание, экскурсия пешеходная, поэтому, пожалуйста, одевайтесь по погоде.
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хлебная площадь с торговыми рядами
- Купеческие дома ХIХ века
- Первый магазин «Max Factor»
- Дом, в котором родился и вырос Э. Гарин
- Гостиница Ланиных
- Первый в городе Меховой магазин
- Духовное училище (ныне гимназия) в котором учились И. Павлов, К. Симонов, Н. Стройков, преподавал А. Солженицын
- Старинное здание первого театра в городе
- Рязанский кремль с его соборами и историей, в одном из храмов можно увидеть икону ХII века
- Памятник знаменитому князю Рязанскому, поговорим о его роли для города
- Спасо-Преображенский храм
- Знаменитый и необычный памятник С.А. Есенину
- Гриб-художник и гриб-дозорный
- Трубежная набережная, насыпной остров
- Старейший музей России
- Модельер ХIХ века и его ажурный деревянный домик
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Кольцова, 1, Рязань
Завершение: Рязанский кремль
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Обратите внимание
- Экскурсия пешеходная
- Поэтому
- Пожалуйста
- Одевайтесь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 42 отзывов
А
Александр
8 ноя 2025
Невзирая на дождь экскурсия прошла на высшем уровне. Спасибо Евгении за её профессионализм и любовь к своему городу.
О
Ольга
5 ноя 2025
Не утомительная экскурсия по центру города. Рекомендую.
К
Константин
4 ноя 2025
Прекрасно, очень эрудированный гид Евгения
Е
Елена
3 ноя 2025
Только что завершилась экскурсия с Евгенией! Нам с мужем очень понравилось. Время пролетело быстро. Узнали очень много интересного о городе и, конечно, хочется вернуться в Рязань еще!
Л
Лариса
1 ноя 2025
Экскурсия понравилась, Евгения интересно и динамично познакомила нас с городом.
Г
Галина
30 окт 2025
Отличная индивидуальная экскурсия и прекрасный экскурсовод Евгения! Несмотря на плохую погоду, остались очень довольны прогулкой по Рязани и увлекательным рассказом об истории, легендах и современной жизнедеятельности города. Экскурсия прошла на
О
Ольга
30 окт 2025
Экскурсовод - Евгения. Интересно, познавательно. Рекомендую!
А
Анастасия
29 окт 2025
Отличная экскурсия-знакомство с Рязанью! На школьных каникулах осенью 2025г. решили посетить Рязань и Коломну. Начали с Рязани. Наш замечательный экскурсовод Евгения Кузнецова смогла увлечь детей с непростыми характерами😅. В течении двух часов при довольно прохладной погоде, экскурсия прошла на одном дыхании. Экскурсия началась с торговых рядов, закончилась на территории Кремля.
С
Сивашова
25 окт 2025
Спасибо огромное Евгении за проведенную экскурсию по Рязани очень красиво и интересно преподносила информацию. Нам очень понравилось, впечатлений получили массу, Погода немного подпортила, все время был дождь. Но удовольствие получили.
А
Александр
20 окт 2025
Евгения, наш гид, очень интересно и крайне познавательно провела экскурсию. При этом не просто выдала нам информацию, а всячески нас вовлекала в сам процесс экскурсии, что получилось чрезвычайно увлекательно и весьма запоминающимся. Огромное спасибо!
О
Ольга
19 окт 2025
Благодаря замечательному экскурсоводу Евгении,у нас остались только приятные впечатления от Рязани. Евгения за 2 часа рассказала о загадках города, показала магазины с сувенирами и кафе с вкусной едой, были заинтересованы даже дети, которые с удовольствием искали грибочки и журавля около памятника Есенина!
Т
Татьяна
18 окт 2025
Обзорная экскурсия по городу понравилась, она прошла информационно, интересно и легко. Евгения с желанием и увлекательно рассказывала об истории города, домов и людей, которые в них жили, учились, приезжали, заряжая своим радушием и энергией. Осталось очень приятное впечатление, узнали много интересного. о городе. Рекомендую данную экскурсию и экскурсовода Евгению.
М
Мария
14 окт 2025
Добрый день. Гостили в Рязани 11.10.2025. С погодой нам очень повезло. Золотая осень в Рязани прекрасна, природа необыкновенная! В Рязани нас встретила замечательная Евгения, наш гид. Всю дорогу интересно и доступно рассказывала, заботливая и внимательная. Получили массу удовольствия. Спасибо
P.S. за рекомендацию ресторана "Хорошие руки" на Соборной ул. отдельное спасибо.
Очень вкусная еда и атмосфера.
А
Алёна
13 окт 2025
Главный плюс нашей экскурсии- то, что мы увидели Рязань, немного скрытую от стандартных туристических маршрутов!
A
Alena
13 окт 2025
Главный плюс нашей экскурсии- то, что мы увидели Рязань, немного скрытую от стандартных туристических маршрутов!
