читать дальше

два часа (которые, кстати, плавно превратились в три — гид остался с нами дольше, чем договаривались, за что ему огромная благодарность!) мы узнали больше, чем за всю жизнь.



Мы гуляли по древним улочкам, любовались купеческими особняками с лепниной и коваными балконами, заглядывали в переулки, полные тайн и неожиданных историй.

Вы знали, что Пётр I мог иметь рязанские корни? Или что воздушный шар поднимался в небо над Рязанью уже в 18 веке?

Мы увидели икону XII века, домик модельера XIX века и здание, с которым связаны два нобелевских лауреата, три Героя Советского Союза и один поэт — не Есенин, но не менее интересный.



Оказалось, в Рязани был магазин Max Factor, а местные до сих пор шутят, что город «косопузый».

Мы побывали на улице, где никто не живёт, узнали, как связан король из советской «Золушки» с Рязанью, и даже выяснили, зачем грибам глаза.



Евгения провела нас не просто по маршруту, а по живой истории. Рассказы были яркими, образными, с юмором, — время пролетело незаметно.

От всей нашей группы — огромная благодарность за любовь к городу, профессионализм и атмосферу настоящего путешествия во времени!



Рекомендуем всем — и жителям, и гостям Рязани. Вы точно удивитесь!