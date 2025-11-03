Экскурсия по старинной Рязани предлагает погружение в атмосферу города с богатой историей.
Посетители увидят купеческие дома XIX века, узнают о двух нобелевских лауреатах и трёх Героях Советского Союза. Прогулка по улочкам
7 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные купеческие дома
- 📜 Легенды и истории Рязани
- 🏆 Связь с нобелевскими лауреатами
- 🖼 Иконы XII века
- 🎭 Старейший музей России
- 🎨 Искусство и архитектура
- 🌟 Легендарные личности
Что можно увидеть
- Купеческие дома XIX века
- Икона XII века
- Старейший музей России
- Первый театр в городе
- Трубежная набережная
Описание экскурсии
Вы увидите купеческие дома 19 века. Полюбуетесь изысканными фасадами, украшенными лепниной и коваными балконами, и услышите истории о владельцах этих домов.
Пройдёте мимо здания, которое может похвастаться двумя нобелевскими лауреатами, тремя Героями Советского Союза и знаменитым поэтом (и это не про Сергея Есенина, хотя его необычный памятник мы найдём на Трубежной набережной).
Окажетесь на улице, где никто не живёт.
Рассмотрите:
- Икону 12 столетия в одном из храмов кремля
- Ажурный деревянный домик модельера 19 века
- Насыпной остров
- Старейший музей России
- Здание первого театра в городе.
И узнаете:
- Куда исчезли стены кремля
- Почему Рязань косопузая
- Где были первый магазин Max Factor и первый «Меховой магазин»
- Как король из советского фильма-сказки связан с Рязанью и где снимали «Золушку»
- Зачем грибам глаза
- Какую роль сыграл в истории города Сергий Радонежский
И многое другое!
Организационные детали
Дополнительно можно заказать сопровождение профессионального фотографа — от 2500 ₽.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Рязани
Провела экскурсии для 116 туристов
Здравствуйте, меня зовут Евгения. Увлекаюсь изучением истории региона. Однажды эта страсть из актрис привела меня в увлекательный мир гидов. Прошла переобучение и получила аттестацию. Помогу увидеть город с разных ракурсов, полюбить его и захотеть вернуться. Не боюсь работать с детьми, а больше всего нравятся семейные экскурсии. Буду рада видеть вас в городе и на своих экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Mikhail
3 ноя 2025
Интересная экскурсия. Рекомендую.
Р
Рузанна
2 ноя 2025
Мы счастливы, что познакомились с Евгенией! Это прекрасный человек, отличный гид по Рязани, которую искренне любити прекрасно знает! Евгения поразила нас глубокими знаниями в самых разных областях, связанных с Рязанью:
А
Анастасия
15 окт 2025
Отлично провели время в компании Евгении. К нам приезжали коллеги из Воронежа и Самары, хотелось, чтобы о городе рассказывал профессионал. Удобный и простой маршрут, рассказ построен в соответствии с ним. Легко, с шутками и иронией.
Мы с сыном местные, поэтому пытались уловить неизвестные для себя факты о городе. Спасибо за такую интересную прогулку!
Виталина
13 окт 2025
Супер экскурсовод, супер интересная экскурсия, рекомендуем всем! Доступно, понятно, с шутками и историческими фактами, которых в учебниках не найдёшь. Достаточно информации,что бы сложить свое представление о городе и его жителях, нравах и обычаях.
Владимир
9 окт 2025
Спасибо за замечательно проведëнную экскурсию! Когда планировали посетить Рязань, смотрели различные информационные ресурсы по истории города, но всë равно не были готовы к тому объёму новой интересной информации о городе!
Наталья
6 окт 2025
2 часа пролетели незаметно. Прогулка получилась интересной и познавательной.
Елизавета
14 сен 2025
Очень лёгкая и приятная, но при этом познавательная прогулка по городу.
Евгения делает все, для того, чтобы гость города чувствовал себя как дома, без лишнего официоза.
Так как часть достопримечательностей, в частности кремль, мы прошли самостоятельно + с экскурсией от другого "автора", Евгения все виртуозно перестроила "с колес", чтобы не повторяться и мы за счёт этого захватили что-то сверх программы.
Irina
2 сен 2025
Хочу написать слова благодарности, признательности, восхищения в адрес экскурсовода Евгении!
Экскурсию она провела вдохновенно,с душой, так, что тронула меня на все 100%, слушала как завороженная!
Необыкновенное радушие, изящная подача материала, умение заинтересовать, заинтриговать!
Евгения - интересный рассказчик, знающий специалист, просто приятный человек, влюбленный в свой город! Рассказывает интересно, подробно! Время пролетело незаметно!
Побольше бы таких экскурсоводов!!!
Спасибо за Ваш труд!!!
Любовь
4 авг 2025
Спасибо за отличную экскурсию, время пролетело незаметно!
Евгения-очень знающий экскурсовод, легко подстраивается под потребности о том,что хочется узнать
Отдельное спасибо за формат +фотосессия, мы могли не отвлекаться от рассказа и при этом получить на память фото нашей группы)Все очень интеллегентно и мило!
Мы в восторге
Е
Елена
3 авг 2025
Были первый раз в Рязани, с двумя детьми. . Евгении удалось заинтересовать всех! Маршрут был скорректирован под нас. . гуляли неспеша,очень комфортно. . узнали массу интересного. . Рязань "глазами" Евгении очень понравилась! С удовольствием порекомендую этого великолепного гида друзьям и знакомым!
О
Ольга
20 июл 2025
Большое спасибо гиду Евгении за интересный и познавательный рассказ об об основных эпохах развития Рязанской земли, великих земляках! Экскурсия прошла в удобном темпе и формате. Информация была интересной и содержательной! Увидели Рязань совсем другой, яркой и интересной стороны! Очень рекомендуем Евгению как гида, которая горячо влюблена в свой Край!
И
Ирина
17 июл 2025
Все очень понравилось. Много узнали, что как коренные жители города Рязани просто не знали.
Ю
Юлия
14 июл 2025
Это была великолепная экскурсия по Рязани, которая перевернула наше представление о родном городе!
Нас было шестеро — все местные, и казалось бы, мы знаем Рязань вдоль и поперёк. Но за эти
