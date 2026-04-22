Экскурсии по Старому городу в Рязани

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Рязани, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Обзорная экскурсия по Рязани «Загадки старинного города»
Пешая
2 часа
69 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Начало: Ул. Кольцова, 1, Рязань
Начало: Ул. Кольцова, 1, Рязань
«Купеческие дома ХIХ века создадут ощущение духа старого города»
Расписание: Ежедневно по запросу
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Рязань сквозь века
Пешая
2.5 часа
128 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Рязань сквозь века
Познайте Рязань с экскурсией «Рязань сквозь века»: архитектура, история и культура в одном путешествии
Начало: У памятника Евпатию Коловрату
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Рязань: прогулка по старому городу
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Рязань: прогулка по старому городу
Увидеть кремль, разобраться в стилях храмов и узнать легенды о кладах
24 апр в 09:00
25 апр в 09:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Елена
Рязань сквозь века
спасибо большое 🙏. прекрасная экскурсия! нам очень понравилось! рекомендуем
В
Обзорная экскурсия по Рязани «Загадки старинного города»
Огромное спасибо гиду Евгении, за проведенную экскурсию! Человек по настоящему влюбленный в свой город. Экскурсия была как прогулка, легкая но очень интересная и познавательная! От души рекомендуем!
Е
Обзорная экскурсия по Рязани «Загадки старинного города»
Экскурсия по Рязани «Загадки старинного города» и наш экскурсовод Евгения нам очень понравились. И сама Рязань у нас оставила только хорошие воспоминания. Два часа пролетели незаметно, Евгения очень интересно рассказала про историю и основные достопримечательности Рязани. Большое ей спасибо!
Т
Обзорная экскурсия по Рязани «Загадки старинного города»
Большое спасибо экскурсоводу Евгении. Экскурсия очень понравилась. Живая, содержательная, узнали интересные факты об основных достопримечательностях города. Рекомендую!
Н
Обзорная экскурсия по Рязани «Загадки старинного города»
Евгения - замечательный экскурсовод! Обладает обширными историческими знаниями. Повествование Жени было легким и приятным. Она учла наши пожелания по маршруту, предложила свои варианты. Женя подсказала места, где можно поесть, купить сувениры и куда еще сходить самостоятельно (мы воспользовались советами). Рекомендую от души обзорную экскурсию с Евгенией!
Н
Обзорная экскурсия по Рязани «Загадки старинного города»
Экскурсия прошла отлично. Очень понравился гид Василий. Он провел нас по основным достопримечательностям с сопровождением исторических фактов. За время экскурсии узнали много нового и познавательного. Выбранный нами маршрут оправдал все наши ожидания.
В
Обзорная экскурсия по Рязани «Загадки старинного города»
Очень хорошая экскурсия, учитывая что она индивидуальная и я там была одна). Экскурсовод очень подробно и интересно рассказывала в течение двух часов. В конце экскурсии даже подсказала место, где можно недорого пообедать. А также подсказала сувенирный магазинчик, где можно приобрести все необходимое со скидкой. Рекомендую!
М
Обзорная экскурсия по Рязани «Загадки старинного города»
Экскурсию проводил гид Антон. Интересно рассказывал, видно, что очень любит свой город. Экскурсия была в форме диалога. Очень много общались с Антоном, как со старым знакомым. Два часа пролетели незаметно. Рекомендуем!
В
Обзорная экскурсия по Рязани «Загадки старинного города»
20.03.26г. приехал в Рязань, Евгения замечательный экскурсовод, всё очень интересно рассказывает и много интересного показала. Огромное спасибо 😉
О
Рязань сквозь века
Гуляли в холодный мартовский день. По нашей просьбе Ольга перестроила экскурсию. Много успели посетить и узнать. Рекомендуем для знакомства с городом.
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Старый город»

Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Успенский Собор;
  2. Рязанский Кремль;
  3. Церковь Спаса-на-Яру;
  4. Соборная площадь;
  5. Самое главное;
  6. Спасо-Преображенский монастырь;
  7. Трубежная набережная;
  8. Дворец князя Олега;
  9. Памятник Лида и Шурик;
  10. Солотча.
Сколько стоит экскурсия по Рязани в апреле 2026
Сейчас в Рязани в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 5400. Туристы уже оставили гидам 197 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
