Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Рязани «Загадки старинного города»
Начало: Ул. Кольцова, 1, Рязань
«Купеческие дома ХIХ века создадут ощущение духа старого города»
Расписание: Ежедневно по запросу
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рязань сквозь века
Познайте Рязань с экскурсией «Рязань сквозь века»: архитектура, история и культура в одном путешествии
Начало: У памятника Евпатию Коловрату
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Рязань: прогулка по старому городу
Увидеть кремль, разобраться в стилях храмов и узнать легенды о кладах
24 апр в 09:00
25 апр в 09:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
спасибо большое 🙏. прекрасная экскурсия! нам очень понравилось! рекомендуем
В
Огромное спасибо гиду Евгении, за проведенную экскурсию! Человек по настоящему влюбленный в свой город. Экскурсия была как прогулка, легкая но очень интересная и познавательная! От души рекомендуем!
Е
Экскурсия по Рязани «Загадки старинного города» и наш экскурсовод Евгения нам очень понравились. И сама Рязань у нас оставила только хорошие воспоминания. Два часа пролетели незаметно, Евгения очень интересно рассказала про историю и основные достопримечательности Рязани. Большое ей спасибо!
Т
Большое спасибо экскурсоводу Евгении. Экскурсия очень понравилась. Живая, содержательная, узнали интересные факты об основных достопримечательностях города. Рекомендую!
Н
Евгения - замечательный экскурсовод! Обладает обширными историческими знаниями. Повествование Жени было легким и приятным. Она учла наши пожелания по маршруту, предложила свои варианты. Женя подсказала места, где можно поесть, купить сувениры и куда еще сходить самостоятельно (мы воспользовались советами). Рекомендую от души обзорную экскурсию с Евгенией!
Н
Экскурсия прошла отлично. Очень понравился гид Василий. Он провел нас по основным достопримечательностям с сопровождением исторических фактов. За время экскурсии узнали много нового и познавательного. Выбранный нами маршрут оправдал все наши ожидания.
В
Очень хорошая экскурсия, учитывая что она индивидуальная и я там была одна). Экскурсовод очень подробно и интересно рассказывала в течение двух часов. В конце экскурсии даже подсказала место, где можно недорого пообедать. А также подсказала сувенирный магазинчик, где можно приобрести все необходимое со скидкой. Рекомендую!
М
Экскурсию проводил гид Антон. Интересно рассказывал, видно, что очень любит свой город. Экскурсия была в форме диалога. Очень много общались с Антоном, как со старым знакомым. Два часа пролетели незаметно. Рекомендуем!
В
20.03.26г. приехал в Рязань, Евгения замечательный экскурсовод, всё очень интересно рассказывает и много интересного показала. Огромное спасибо 😉
О
Гуляли в холодный мартовский день. По нашей просьбе Ольга перестроила экскурсию. Много успели посетить и узнать. Рекомендуем для знакомства с городом.
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Старый город»
Сколько стоит экскурсия по Рязани в апреле 2026
Сейчас в Рязани в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 5400. Туристы уже оставили гидам 197 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
