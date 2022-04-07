Обзорная с посещением музея-усадьбы академика Павлова

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Обзорная с посещением музея-усадьбы академика Павлова
Обзорная с посещением музея-усадьбы академика Павлова
Обзорная с посещением музея-усадьбы академика Павлова
Обзорная с посещением музея-усадьбы академика Павлова

Что вас ожидает 🤩

  • Городской парк
  • Рязанский Арбат
  • Кремль
  • Успенский собор
  • Музей-усадьба академика И. П. Павлова
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 12 часов до наступления даты экскурсии.

В этот день мы с Вами увидим древнюю и современную Рязань. Во время этой автобусной экскурсии Вы узнаете много интересных фактов о городе, а также сможете прогуляться по главным улицам Рязани, остановиться и сфотографировать самые интересные памятники и символы города.

Эта обзорная экскурсия проходит на автобусе с выходами у самых актуальных и значимых мест. Вы увидите главные символы города и памятники, а также уникальные места, доступные только здесь, - «грибы с глазами» и кружевной деревянный терем в Городском парке, дом мецената Г. Рюмина - дворец XIX века, памятник Евпатию Коловрату, а также главную площадь.

Мы прогуляемся по улица Почтовая и Соборная, именуемым «Рязанский Арбат». Вы сможете увидеть первый городской кинотеатр, а также дом, в котором был открыт магазин известного на весь мир гримера и парфюмера, основателя компании Max Factor - Максимиллиана Факторовича.

Потрясающие виды и интересные факты Вас ожидают во время прогулки у Рязанского Кремля. Здесь также можно увидеть, как река Лыбедь впадает в реку Трубеж, а также сделать замечательные фотографии.

Мы с Вами осмотрим Успенский собор с внешней стороны. Возведенный в конце XVII века, этот собор является настоящим шедевром "нарышкинского барокко». Гений архитектора Якова Бухвостова просматривается в каждой детали, особенно - в роскошной белокаменной «кружевной» резьбе.

После обеда мы с Вами отправимся в музей-усадьбу академика И. П. Павлова, первого русского Нобелевского лауреата. Уютный дом-музей, как олицетворение семьи русской интеллигенции, является образцов усадебной постройки конца XIX века. Здесь мы увидим все то, что дорога нашей душе, - и летние беседки, и сад, баню, колодец, гостеприимную атмосферу и уют. Дополнят программу замечательные экскурсоводы, влюбленные в эти места.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Обед. Входные билеты в музей-усадьбу академика И. П. Павлова
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 09:30

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