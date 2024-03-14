Квест по усадьбе фон Дервиза в посёлке Старожилово

Получите приветственное письмо с заданием и сундук-помощник, чтобы отправиться в увлекательное путешествие по усадьбе фон Дервиза в Старожилово
На квесте по усадьбе фон Дервиза в Старожилово участники получат приветственное письмо с заданием и сундук-помощник. Пройдя восемь этапов, вы разгадаете тайны старинной усадьбы. Вас ждут ажурные зонты, водонапорная башня,
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фамильная церковь и многое другое.

В интерактивном формате раскроете историю усадебного комплекса, заглянете в тайные дворы и прикоснётесь к секретам жилого дома с флигелем.

Также покормите лошадей морковкой и увидите элементы водонапорной башни, винокуренного завода и кузницы. В финале получите медаль «Знаток усадьбы»

5
2 отзыва

5 причин купить этот квест

  1. 📜 Увлекательный квест с заданиями
  2. 🏰 Интерактивное изучение истории усадьбы
  3. 🐴 Возможность покормить лошадей
  4. 🔍 Тайные дворы и секреты дома
  5. 🏅 Медаль «Знаток усадьбы» в финале

Что можно увидеть

  • Водонапорная башня
  • Фамильная церковь
  • Жилой дом с флигелем
  • Винокуренный завод
  • Кузница
Квест по усадьбе фон Дервиза в посёлке Старожилово
Квест по усадьбе фон Дервиза в посёлке Старожилово
Квест по усадьбе фон Дервиза в посёлке Старожилово
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание квеста

Что вас ожидает

За 4,5 часа вы:

  • Раскроете историю усадебного комплекса в интерактивном формате
  • Заглянете в тайные дворы
  • Прикоснётесь к секретам жилого дома с флигелем
  • Покормите лошадей морковкой
  • Увидите элементы водонапорной башни, винокуренного завода и кузницы

В финале получите медаль «Знаток усадьбы»!

Организационные детали

  • Из Рязани до посёлка Старожилово и обратно вам нужно добраться самостоятельно. Расстояние — 50 км. Можно доехать на личном авто, автобусе или электричке.
  • Квест подойдёт участникам всех возрастов
  • По желанию возможна организация обеда «Кухня русских дворян» и трансфера из Рязани. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В посёлке Старожилово
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
14 мар 2024
Квест-экскурсия – это действительно интересно. Когда ты ищешь что-то сам, своим умом, находишь — это уже не просто исторический факт, который вылетит из головы через день. Теперь это часть твоего
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опыта. По существу: отличный материал, заботливо подготовленный реквизит, замечательный маршрут по усадьбе (а усадьба – это много-много строений разной степени сохранности). Вы не только играете и разгадывате головоломки, но и получаете рассказы буквально про всё, что увидите вокруг. Более того, на квесте можно познакомиться с людьми, которые не просто гиды, но и неравнодушные люди, которые поддерживают и восстанавливают подлинное историческое наследие. Поверьте, даже на Википедии вы не встретите про Старожилово и семью Фон Дервиз и десятой доли того, что можно узнать здесь! Сначала вам сложно, потом вы втягиваетесь, и уже через два часа всем сердцем любите эти места и людей, которые положили сюда всю жизнь, которые любили и любят свою страну даже в самые сложные времена. Очень-очень рекомендую посетить экскурсию-квест в Старожилово!

Я
19 фев 2024
Посетили экскурсию- квест с двумя детьми. Школьного возраста. Специально выбрали такой формат, чтобы дети не заскучали. Это такая экскурсия- релакс. Прогулка+ терапия с животными. (Кормление лошадей и общение с ними), погружение в прошлое через историю семьи Фон Дервизов. Всех нас вдохновил масштаб личности Павла Павловича Фон Дервиза. Разгадывая загадки квеста, постепенно вюраскрываешь всю прелесть Старожилова и усадьбы.
Посетили экскурсию- квест с двумя детьми. Школьного возраста. Специально выбрали такой формат, чтобы дети не заскучали.Посетили экскурсию- квест с двумя детьми. Школьного возраста. Специально выбрали такой формат, чтобы дети не заскучали.Посетили экскурсию- квест с двумя детьми. Школьного возраста. Специально выбрали такой формат, чтобы дети не заскучали.

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