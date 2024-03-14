На квесте по усадьбе фон Дервиза в Старожилово участники получат приветственное письмо с заданием и сундук-помощник. Пройдя восемь этапов, вы разгадаете тайны старинной усадьбы. Вас ждут ажурные зонты, водонапорная башня,
5 причин купить этот квест
- 📜 Увлекательный квест с заданиями
- 🏰 Интерактивное изучение истории усадьбы
- 🐴 Возможность покормить лошадей
- 🔍 Тайные дворы и секреты дома
- 🏅 Медаль «Знаток усадьбы» в финале
Что можно увидеть
- Водонапорная башня
- Фамильная церковь
- Жилой дом с флигелем
- Винокуренный завод
- Кузница
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание квеста
Что вас ожидает
За 4,5 часа вы:
- Раскроете историю усадебного комплекса в интерактивном формате
- Заглянете в тайные дворы
- Прикоснётесь к секретам жилого дома с флигелем
- Покормите лошадей морковкой
- Увидите элементы водонапорной башни, винокуренного завода и кузницы
В финале получите медаль «Знаток усадьбы»!
Организационные детали
- Из Рязани до посёлка Старожилово и обратно вам нужно добраться самостоятельно. Расстояние — 50 км. Можно доехать на личном авто, автобусе или электричке.
- Квест подойдёт участникам всех возрастов
- По желанию возможна организация обеда «Кухня русских дворян» и трансфера из Рязани. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
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Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Старожилово
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита и Ирина — ваша команда гидов в Рязани
Нас зовут Маргарита и Ирина. Мы хотим поделиться с вами необыкновенным местом — усадьбой фон Дервиза в Старожилово. Это наша малая родина. И мы знаем о ней всё. Здесь историяЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
14 мар 2024
Квест-экскурсия – это действительно интересно. Когда ты ищешь что-то сам, своим умом, находишь — это уже не просто исторический факт, который вылетит из головы через день. Теперь это часть твоего
Я
Ярослава
19 фев 2024
Посетили экскурсию- квест с двумя детьми. Школьного возраста. Специально выбрали такой формат, чтобы дети не заскучали. Это такая экскурсия- релакс. Прогулка+ терапия с животными. (Кормление лошадей и общение с ними), погружение в прошлое через историю семьи Фон Дервизов. Всех нас вдохновил масштаб личности Павла Павловича Фон Дервиза. Разгадывая загадки квеста, постепенно вюраскрываешь всю прелесть Старожилова и усадьбы.
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