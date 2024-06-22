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к России! С судьбой Есенина мы были немного знакомы (я прочитала книгу З. Прилепина "Есенин. Обещая встречу впереди"), мы очень подробно изучили сайт музея в Константиново, поэтому, можно сказать, что находились с Валентином "на одной волне". По моей просьбе Валентин сделал для нас предзаказ на посещение мастер-класса "Игры и игрушки крестьянских детей", Катя от мастер-класса была в восторге! Но главное в Константинове - это ощущение необыкновенной мощи и красоты! Именно там понимаешь:"Здесь русский Дух, здесь Русью пахнет!" и, глядя на все это, понимаешь, откуда черпал силы Великий Русский Поэт СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН! Валентин, благодарю Вас еще раз за замечательную экскурсию!