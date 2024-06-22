Однодневные – экскурсии в Рязани

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Рязани, цены от 5 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Есенинские места Рязанской области
На машине
43 отзыва
6.5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по следам Сергея Есенина в Рязани
Посетите родные места Сергея Есенина в Рязанской области. Узнайте о жизни и творчестве великого поэта, побывайте в Константиново, Федякино и Дивово
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
10 000 за всё до 8 чел.
К журавлям и зубрам
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
К журавлям и зубрам
Начало: Пл. Соборная. триумфальная арка
8 авг в 08:00
15 авг в 08:00
10 200 за всё до 3 чел.
Старожилово: Интерактивная экскурсия по усадьбе фон Дервиза
Пешая
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Старожилово: Интерактивная экскурсия по усадьбе фон Дервиза
Начало: Старожилово, Улица Советская, 16а
Расписание: с пн по вс, начало с 11:30 до 17:00
Завтра в 11:30
6 авг в 11:30
5 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    22 июня 2024
    Есенинские места Рязанской области
    Валентин замечательный экскурсовод! Мы, это я, мой муж Сергей и внучка Катя 9-ти лет, благодарны ему за любовь к Есенину,
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    к России! С судьбой Есенина мы были немного знакомы (я прочитала книгу З. Прилепина "Есенин. Обещая встречу впереди"), мы очень подробно изучили сайт музея в Константиново, поэтому, можно сказать, что находились с Валентином "на одной волне". По моей просьбе Валентин сделал для нас предзаказ на посещение мастер-класса "Игры и игрушки крестьянских детей", Катя от мастер-класса была в восторге! Но главное в Константинове - это ощущение необыкновенной мощи и красоты! Именно там понимаешь:"Здесь русский Дух, здесь Русью пахнет!" и, глядя на все это, понимаешь, откуда черпал силы Великий Русский Поэт СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН! Валентин, благодарю Вас еще раз за замечательную экскурсию!

    Валентин замечательный экскурсовод! Мы, это я, мой муж Сергей и внучка Катя 9-ти лет, благодарны емуВалентин замечательный экскурсовод! Мы, это я, мой муж Сергей и внучка Катя 9-ти лет, благодарны емуВалентин замечательный экскурсовод! Мы, это я, мой муж Сергей и внучка Катя 9-ти лет, благодарны емуВалентин замечательный экскурсовод! Мы, это я, мой муж Сергей и внучка Катя 9-ти лет, благодарны ему
  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Есенинские места Рязанской области
    Провели день в компании Валентина и Сергея Есенина. Благодаря интересному рассказу Валентина, узнали много нового о семье Есенина, о его жизни, впитали воздух и просторы по которым бегал когда то Сергей… Осталась под большим впечатлением от экскурсии!
    Провели день в компании Валентина и Сергея Есенина. Благодаря интересному рассказу Валентина, узнали много нового оПровели день в компании Валентина и Сергея Есенина. Благодаря интересному рассказу Валентина, узнали много нового оПровели день в компании Валентина и Сергея Есенина. Благодаря интересному рассказу Валентина, узнали много нового оПровели день в компании Валентина и Сергея Есенина. Благодаря интересному рассказу Валентина, узнали много нового оПровели день в компании Валентина и Сергея Есенина. Благодаря интересному рассказу Валентина, узнали много нового оПровели день в компании Валентина и Сергея Есенина. Благодаря интересному рассказу Валентина, узнали много нового оПровели день в компании Валентина и Сергея Есенина. Благодаря интересному рассказу Валентина, узнали много нового оПровели день в компании Валентина и Сергея Есенина. Благодаря интересному рассказу Валентина, узнали много нового оПровели день в компании Валентина и Сергея Есенина. Благодаря интересному рассказу Валентина, узнали много нового оПровели день в компании Валентина и Сергея Есенина. Благодаря интересному рассказу Валентина, узнали много нового о
  • Л
    Лариса
    6 мая 2024
    Есенинские места Рязанской области
    Спасибо Валентину за интересную экскурсию! За то, что делал всё, чтобы нам было комфортно в поездке, учитывал наш возраст, наши
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    в связи с этим проблемы. Много интересной информации, очень грамотная речь. Благодаря Валентину Есенин стал нам ещё ближе и роднее. Прекрасное знание есенинского наследия! Желаем Валентину успехов в его творческой работе!

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Есенинские места Рязанской области
  2. К журавлям и зубрам
  3. Старожилово: Интерактивная экскурсия по усадьбе фон Дервиза
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в августе 2024
Сейчас в Рязани в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 5 500 до 10 200. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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