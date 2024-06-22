6.5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по следам Сергея Есенина в Рязани
Посетите родные места Сергея Есенина в Рязанской области. Узнайте о жизни и творчестве великого поэта, побывайте в Константиново, Федякино и Дивово
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
10 000₽ за всё до 8 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
К журавлям и зубрам
Начало: Пл. Соборная. триумфальная арка
8 авг в 08:00
15 авг в 08:00
10 200₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Старожилово: Интерактивная экскурсия по усадьбе фон Дервиза
Начало: Старожилово, Улица Советская, 16а
Расписание: с пн по вс, начало с 11:30 до 17:00
Завтра в 11:30
6 авг в 11:30
5 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила22 июня 2024Валентин замечательный экскурсовод! Мы, это я, мой муж Сергей и внучка Катя 9-ти лет, благодарны ему за любовь к Есенину,
- ННаталья28 мая 2024Провели день в компании Валентина и Сергея Есенина. Благодаря интересному рассказу Валентина, узнали много нового о семье Есенина, о его жизни, впитали воздух и просторы по которым бегал когда то Сергей… Осталась под большим впечатлением от экскурсии!
- ЛЛариса6 мая 2024Спасибо Валентину за интересную экскурсию! За то, что делал всё, чтобы нам было комфортно в поездке, учитывал наш возраст, наши
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Однодневные»
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