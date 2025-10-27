Мои заказы

По следам озорного гуляки: авторская экскурсия по есенинским местам Рязани

По следам озорного гуляки
Если вы любите творчество Сергея Есенина, интересуетесь его личностью или просто увлекаетесь культурно-познавательным туризмом, то этот маршрут точно для вас.

Предлагаем познакомиться с жизнью поэта в городе, узнать где Есенин бывал и откуда уходил служить, как спасал крестьян и многое другое.
5
1 отзыв
По следам озорного гуляки: авторская экскурсия по есенинским местам Рязани
По следам озорного гуляки: авторская экскурсия по есенинским местам Рязани
По следам озорного гуляки: авторская экскурсия по есенинским местам Рязани

Описание экскурсии

Маршрут:

  • Театр, в котором служила искусству Августа Миклашевская.
  • Здание школы на Болдаревской улице.
  • Памятник поэту.
  • Рязанские губернские ведомости (где Есенину отказали в печати первого сборника).
  • Косопуз.
  • Рязанская губернская чрезвычайная комиссия.
  • Электротеатр «Дарьялы».
  • Рязанское уездное по воинской повинности присутствие.
  • Постоялый двор.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Театр, в котором служила искусству Августа Миклашевская
  • Здание школы на Болдаревской улице
  • Памятник поэту
  • Рязанские губернские ведомости
  • Косопуз
  • Рязанская губернская чрезвычайная комиссия
  • Электротеатр «Дарьялы»
  • Рязанское уездное присутствие
  • Постоялый двор
Что включено
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Соборная д. 16
Завершение: Ул. Краснорядская, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Маргарита
27 окт 2025
Замечательная Евгения провела экскурсию по местам Есенина. Прекрасная погода, увлекательный рассказ погрузили нас в эпоху жизни поэта. Профессионализм гида дал возможность не только углубиться в тематику, но и еще больше узнать об истории самой Рязани. Спасибо!

Входит в следующие категории Рязани

Похожие экскурсии из Рязани

Легенды и байки Рязани
Пешая
2.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Легенды и байки Рязани: экскурсия по историческим анекдотам
Исследуйте Рязань через увлекательные истории и анекдоты, связанные с древними улицами и памятниками
Начало: На ул. Свободы
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4700 ₽ за всё до 8 чел.
За счастьем в Рязань
Пешая
2.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
За счастьем в Рязань
Погрузитесь в атмосферу Рязани, исследуя её старинные здания и памятники. Узнайте о богатырях и знаменитых писателях, получив карту-квест в подарок
Начало: На площади Ленина
14 дек в 11:00
20 дек в 14:00
5500 ₽ за человека
Вот это Рязань! Экскурсия для открытий
Пешая
2.5 часа
330 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
В тренде
Вот это Рязань! Уникальное путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древней Рязани, узнайте о знаменитых героях и уникальных традициях города
Начало: На площади Маргелова
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5600 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Рязани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Рязани