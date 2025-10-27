По следам озорного гуляки: авторская экскурсия по есенинским местам Рязани

Если вы любите творчество Сергея Есенина, интересуетесь его личностью или просто увлекаетесь культурно-познавательным туризмом, то этот маршрут точно для вас.
Предлагаем познакомиться с жизнью поэта в городе, узнать где Есенин бывал и откуда уходил служить, как спасал крестьян и многое другое.
Описание экскурсии
Маршрут:
- Театр, в котором служила искусству Августа Миклашевская.
- Здание школы на Болдаревской улице.
- Памятник поэту.
- Рязанские губернские ведомости (где Есенину отказали в печати первого сборника).
- Косопуз.
- Рязанская губернская чрезвычайная комиссия.
- Электротеатр «Дарьялы».
- Рязанское уездное по воинской повинности присутствие.
- Постоялый двор.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Соборная д. 16
Завершение: Ул. Краснорядская, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
М
Маргарита
27 окт 2025
Замечательная Евгения провела экскурсию по местам Есенина. Прекрасная погода, увлекательный рассказ погрузили нас в эпоху жизни поэта. Профессионализм гида дал возможность не только углубиться в тематику, но и еще больше узнать об истории самой Рязани. Спасибо!
