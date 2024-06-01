Есенин – экскурсии в Рязани

Найдено 7 экскурсий в категории «Есенин» в Рязани, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Есенинскую Русь
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
64 отзыва
Путешествие в Есенинскую Русь: экскурсия по местам поэта
Встреча с Рязанской областью через призму жизни и творчества Сергея Есенина. Уникальный маршрут для ценителей истории
Начало: В Рязани или Рыбном
«Есенинский след в Константинове»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 500 за всё до 8 чел.
Рязанские истории любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
47 отзывов
Рязанские истории любви: индивидуальная экскурсия по городу
Вас ждет увлекательное путешествие по страницам романтической истории Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: Соборная площадь
«Вы узнаете, какая из знаменитых рязанских достопримечательностей связана с именем женщины, которой Есенин посвятил свои самые пронзительные и нежные стихи о любви»
Завтра в 08:30
21 июня в 13:00
3 500 за всё до 8 чел.
Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина
Посетите родные места Сергея Есенина, узнайте о его жизни и творчестве, полюбуйтесь рязанскими пейзажами и историческими достопримечательностями
Начало: На Соборной площади
«И при желании посетим литературный музей Есенина, где можно проследить этапы его жизни и узнать о творчестве поэта»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
8 500 за всё до 10 чел.
«Гой ты, Русь моя родная…» - поездка в Константиново (на вашем авто)
Индивидуальная
6.5 часов
27 отзывов
Поездка в Константиново: следами Есенина, история и природа Рязани
Исследуйте родину великого русского поэта, окунитесь в атмосферу его творчества и узнайте уникальные истории Константинова
Начало: На пл. Победы
«В путешествии по есенинской Рязанщине вы посетите эти места, родное село поэта, узнаете о крестьянском быте семьи, истоках творчества и последней помещице Константинова — прототипе «Анны Снегиной»»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
9 500 за всё до 10 чел.
В Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
61 отзыв
Экскурсия в Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
Погрузитесь в атмосферу есенинских мест. Узнайте больше о жизни и творчестве великого поэта, посетив его родное село Константиново
Начало: Ж/д вокзалы - в субботу. Отели - в воскресенье
«В центре села Константиново, напротив церкви Казанской иконы Божией Матери, расположена усадьба Есениных»
Расписание: 3, 7 января
15 июня в 10:30
30 июня в 09:30
4 750 за человека
Кремль со стихами Есенина
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Кремль со стихами Есенина
Начало: Ул. Соборная, 16, коллонада
«А Есенину, где я расскажу вам свои любимые стихотворения поэта, дополнив экскурсию стихотворениями собственного сочинения»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия на родину Есенина
Групповая
7 часов
Экскурсия на родину Есенина
«Мы с вами посетим усадьбу Есениных, построенную в 1871 году, где в 1895 году родился известный на весь мир Сергей Александрович Есенин»
Расписание: Суббота в 10:05
4 750 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • B
    Bulakh
    1 июня 2024
    Путешествие в Есенинскую Русь
    Дмитрий делает отличные экскурсии!!! Уже не первый раз с ним познаем Рязань)) Пунктуальный, внимательный, интеллигентный)) Идеальное сочетание поэзии Есенина с просторами Руси и историей)) Большое спасибо))
  • Ю
    Юрий
    27 мая 2024
    В Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
    Увидели дом Есенина, храм где его крестили, школу куда он ходил. Окунулись в историю. Во время экскурсии в музее, рядом
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    стояла другая группа и ее экскурсовод громко говорил отвлекать внимание. Жто было некомфортно. Считаю что экскурсионные группы надо разводить по времени и местам.

  • Д
    Дмитрий
    21 мая 2024
    Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем автомобиле)
    Увлекательная экскурсия, гид эрудированный и приятный в общении человек. Узнали много интересных исторических фактов из истории края и его жителей.
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем автомобиле)
    Заказывали у Ольги экскурсию для группы 10-классников. В восторге остались все: и дети, и классный руководитель! Насыщенно, доступно,очень интересно. Прекрасный диалог с детьми. Очень довольны. Спасибо большое.
  • А
    Андрей
    13 мая 2024
    В Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
    Все великолепно!
  • Б
    Бородина
    3 мая 2024
    Путешествие в Есенинскую Русь
    Экскурсия прошла великолепно. Нас забрали от отеля Паустовский в Солотче на комфортабельном минивэне и по окончании привезли обратно в отель.
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    Программа была скорректирована под наши пожелания посмотреть и Рязань, и Константиново, и соседние деревушки. В программу входило посещение дома певцов Пироговых с чаепитием. Экскурсовод Дмитрий был великолепен. Образованный, разносторонне развитый, многогранный, начитанный, очень любящий свой край. Эта любовь к родным местам передалась и нам. Мы получили много информации, послушали замечательные стихи Есенина, сделали кучу замечательных фоток, и вернулись в отель в прекрасном настроении и с желанием посетить Рязань снова. Ставим Дмитрию наивысшую оценку за полученное удовольствие.

  • Ю
    Юлия
    3 мая 2024
    Кремль со стихами Есенина
    Замена экскурсовода. Считаю это неправильным
  • О
    Оксана
    2 мая 2024
    Кремль со стихами Есенина
    Гид Александр отлично провел экскурсию по городу. Прекрасно знает историю и не только Рязани. Потрясающе читает стихи С. А. Есенина и свои!
  • Н
    Нурдаева
    1 мая 2024
    Путешествие в Есенинскую Русь
    Мы рады были знакомству с Дмитрием. Он не только любит свой родной край, но и рассказывает о нём с любовью,
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    хорошо знает творчество С. Есенина и прекрасно читает стихи. Мы узнали много нового, посетили музей Пироговых. Дмитрий очень интересный собеседник, эрудит. Экскурсия в Константиново была незабываема и отлично организована. Большое спасибо Дмитрию, успехов в работе, всего самого доброго!

    Мы рады были знакомству с Дмитрием. Он не только любит свой родной край, но и рассказывает
  • О
    Ольга
    11 апреля 2024
    «Гой ты, Русь моя родная…» - поездка в Константиново (на вашем авто)
    Андрей - хороший рассказчик; умеет общаться с детьми, заинтересовать их, увлечь. Это ценно.

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Есенин»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Путешествие в Есенинскую Русь
  2. Рязанские истории любви
  3. Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем автомобиле)
  4. «Гой ты, Русь моя родная…» - поездка в Константиново (на вашем авто)
  5. В Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июне 2024
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