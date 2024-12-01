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как будто побывали в относительно недавнем прошлом древней столицы Рязанского княжества. После замечательной прогулки нас ожидал лёгкий обед и мастер-класс от уже Творца Юлии. Каждый из нас сделал сам необыкновенные картины на дереве, прекрасные памятные сувениры. Юлии - спасибо большое за необычную и запоминающуюся экскурсию!