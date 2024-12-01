2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
Добраться до сути города через его историю, архитектуру и стихи - культовые и современные
Начало: Почтовая 64. Памятник Ленину
«Именно поэтому мне пришла идея такого эксперимента — совместить профессию гида, чтение стихотворений знаменитых рязанцев и свое авторское рэп-творчество»
3 мар в 08:00
4 мар в 08:00
4000₽ за всё до 15 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Святыни Старой Рязани, легенды и тайны древнего городища
Вдохновляющая прогулка по русским Помпеям с человеком, переехавшим сюда из столицы ради мечты
Начало: У храма Преображения Господня на Старой Рязани
«Каждый создаст свой авторский сувенир, глядя на который вы еще долго будете вспоминать этот день, проведенный в Старой Рязани»
5800₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
Пряничный кондитер в усадьбе 19 века
Начало: Рязанская область, Старожилово, Советская 16а
«• Попробуете создать авторскую смесь специй, которыми пропитывали аромат и вкус дворянских лакомств»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от 2850₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина1 декабря 2024Советую начинать знакомство с рязанской землёй с этого маршрута. Может, и не самого информативного, но очень атмосферного, неравнодушного. Для любителей
- ДДмитрий24 августа 2024Погрузились в атмосферу Старой Рязани. Вдохновилась прекрасными видами с валов городища, в сочетании с историческим эксурсом от нашего Гида Юлии
- ММарина10 августа 2024Экскурсия Очень понравилась! Огромное спасибо очень приятной девушке и человеку Юлии: Юлия рассказала с интересом и любовью о своем родном
- ММарина10 мая 2024Сегодня были на прогулке по исторической части города с экскурсоводом Александром, нам понравилось все: и подача материала, и талант рассказчика, и чувство юмора гида. Жаль, что время пролетело так незаметно…
- ННадежда8 мая 2024Необычная подача со стихами. Экскурсия прошла быстро, интересно,но на улице очень холодно,поэтому максимум удовольствия не получилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Авторские»
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