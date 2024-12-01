Авторские экскурсии от местных гидов Рязани

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Рязани, цены от 2850 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
Пешая
43 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
Добраться до сути города через его историю, архитектуру и стихи - культовые и современные
Начало: Почтовая 64. Памятник Ленину
«Именно поэтому мне пришла идея такого эксперимента — совместить профессию гида, чтение стихотворений знаменитых рязанцев и свое авторское рэп-творчество»
3 мар в 08:00
4 мар в 08:00
4000 за всё до 15 чел.
Святыни Старой Рязани, легенды и тайны древнего городища
Пешая
22 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Святыни Старой Рязани, легенды и тайны древнего городища
Вдохновляющая прогулка по русским Помпеям с человеком, переехавшим сюда из столицы ради мечты
Начало: У храма Преображения Господня на Старой Рязани
«Каждый создаст свой авторский сувенир, глядя на который вы еще долго будете вспоминать этот день, проведенный в Старой Рязани»
5800 за всё до 4 чел.
Пряничный кондитер в усадьбе 19 века
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
Пряничный кондитер в усадьбе 19 века
Начало: Рязанская область, Старожилово, Советская 16а
«• Попробуете создать авторскую смесь специй, которыми пропитывали аромат и вкус дворянских лакомств»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от 2850 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    1 декабря 2024
    Святыни Старой Рязани, легенды и тайны древнего городища
    Советую начинать знакомство с рязанской землёй с этого маршрута. Может, и не самого информативного, но очень атмосферного, неравнодушного. Для любителей
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    ходить пешком, не торопиться, внимательно вглядываться в прошлое. Плюс мастер-класс. Плюс чаепитие в доме экскурсовода. Юлия (и её супруг) очень контактные и внимательные люди. Несколько часов счастья!

    Советую начинать знакомство с рязанской землёй с этого маршрута. Может, и не самого информативного, но оченьСоветую начинать знакомство с рязанской землёй с этого маршрута. Может, и не самого информативного, но очень
  • Д
    Дмитрий
    24 августа 2024
    Святыни Старой Рязани, легенды и тайны древнего городища
    Погрузились в атмосферу Старой Рязани. Вдохновилась прекрасными видами с валов городища, в сочетании с историческим эксурсом от нашего Гида Юлии
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    как будто побывали в относительно недавнем прошлом древней столицы Рязанского княжества. После замечательной прогулки нас ожидал лёгкий обед и мастер-класс от уже Творца Юлии. Каждый из нас сделал сам необыкновенные картины на дереве, прекрасные памятные сувениры. Юлии - спасибо большое за необычную и запоминающуюся экскурсию!

    Погрузились в атмосферу Старой Рязани. Вдохновилась прекрасными видами с валов городища, в сочетании с историческим эксурсомПогрузились в атмосферу Старой Рязани. Вдохновилась прекрасными видами с валов городища, в сочетании с историческим эксурсомПогрузились в атмосферу Старой Рязани. Вдохновилась прекрасными видами с валов городища, в сочетании с историческим эксурсомПогрузились в атмосферу Старой Рязани. Вдохновилась прекрасными видами с валов городища, в сочетании с историческим эксурсом
  • М
    Марина
    10 августа 2024
    Святыни Старой Рязани, легенды и тайны древнего городища
    Экскурсия Очень понравилась! Огромное спасибо очень приятной девушке и человеку Юлии: Юлия рассказала с интересом и любовью о своем родном
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    крае, угостила свежайшим чаепитием, а про мастер класс это вообще отдельный рассказ! Мы все трое разных поколений и все просто пищали от восторга! Еще раз огромное спасибо от души и низкий поклон!

    Экскурсия Очень понравилась! Огромное спасибо очень приятной девушке и человеку Юлии: Юлия рассказала с интересом иЭкскурсия Очень понравилась! Огромное спасибо очень приятной девушке и человеку Юлии: Юлия рассказала с интересом иЭкскурсия Очень понравилась! Огромное спасибо очень приятной девушке и человеку Юлии: Юлия рассказала с интересом и
  • М
    Марина
    10 мая 2024
    Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
    Сегодня были на прогулке по исторической части города с экскурсоводом Александром, нам понравилось все: и подача материала, и талант рассказчика, и чувство юмора гида. Жаль, что время пролетело так незаметно…
  • Н
    Надежда
    8 мая 2024
    Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
    Необычная подача со стихами. Экскурсия прошла быстро, интересно,но на улице очень холодно,поэтому максимум удовольствия не получилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Авторские»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
  2. Святыни Старой Рязани, легенды и тайны древнего городища
  3. Пряничный кондитер в усадьбе 19 века
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Солотча
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в декабре 2024
Сейчас в Рязани в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 2850 до 5800. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Рязани на 2024 год по теме «Авторские», 65 ⭐ отзывов, цены от 2850₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль