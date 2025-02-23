Рязань - город с богатой историей, который дважды переименовывали.
Экскурсия предлагает уникальную возможность пройтись по ключевым местам, таким как Дворец Олега и Архиерейский двор, увидеть оборонительный вал 13 века и величественные
Экскурсия предлагает уникальную возможность пройтись по ключевым местам, таким как Дворец Олега и Архиерейский двор, увидеть оборонительный вал 13 века и величественные
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Узнать историю Рязани
- 🏰 Посетить знаковые места
- 👑 Погрузиться в эпоху князей
- 🗿 Увидеть памятники
- 🚶♂️ Прогуляться по старинным улицам
Что можно увидеть
- Дворец Олега
- Архиерейский двор
- Оборонительный вал 13 века
- Кафедральный Успенский собор
- Спасо-Преображенский монастырь
- Церковь Спаса-на-Яру
- Духовская церковь
- Памятник Олегу Рязанскому
- Памятник Сергею Есенину
- Соборный парк
- Трубежная набережная
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Дворец Олега и Архиерейский двор.
- Оборонительный вал 13 века.
- Кафедральный Успенский собор и Спасо-Преображенский монастырь.
- Церковь Спаса-на-Яру и Духовскую церковь.
- Памятники Олегу Рязанскому и Сергею Есенину.
- Соборный парк и фигурки грибов с глазами на Трубежной набережной.
Вы узнаете:
- Что известно о легендарном Евпатии Коловрате, которого боялись монгольские полководцы и простые воины.
- Почему знаменитый князь Олег Иванович считается российским пассионарием 14 века. Перед Куликовской битвой у него были все шансы объединить русские земли.
- Отчего российские императоры в Рязани обязательно приходили помолиться в небольшой древний храм во имя Михаила Архангела.
- Как получилось, что реки Трубеж, на которой стоял древний город, фактически нет, зато набережная существует.
- Как создавался самый известный в России памятник Сергею Есенину на Трубежской набережной.
- Почему в Рязани «грибы с глазами» и сколько их в городе.
- Что за рязанский косопуз поселился на бывшем Пушкинском бульваре.
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная. Одевайтесь, пожалуйста, по погоде.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Рязани
Провели экскурсии для 1932 туристов
Раз вы решили приехать в Рязань — значит у вас хороший вкус! Рада приветствовать вас! Меня зовут Анастасия, я аккредитованный экскурсовод Рязанской области, а также — коренная рязанка, в прошлом — музейный сотрудник и учитель культурологии. Искренне люблю свой город и уверена, вы тоже влюбитесь в него! Провожу экскурсии со своими коллегами-экскурсоводами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Н
Нина
23 фев 2025
Экскурсия понравилась.
Ю
Юлия
18 янв 2025
Интересно, познавательно, с юмором. Маршрут легкий, логичный, не перегружен скучными датами, при этом получаешь всю необходимую информацию. Советую для первого знакомства с городом.
Л
Лилия
13 янв 2025
Все было супер, особенно экскурсовод, очень интересно рассказывает, понравилось все))
И
Ирина
12 янв 2025
Чудесная экскурсия! познавательная, увлекательная, легкая! рекомендую👍
С
Светлана
11 янв 2025
Были с мужем на экскурсии 3 января. Очень все понравилось! В группе было 14 человек, все - приятные люди. Анастасия провела экскурсию отлично, много информации, хорошо продуманный маршрут, увидели и
Дегтярева
9 янв 2025
7 января 2025 г мы принимали участие в сборной экскурсии "Все о Рязани в самом сердце города". Наш экскурсовод Аня проводила экскурсию непринуждённо, с юмором, информация воспринималась сразу и запоминалась. Очень приятный человек, очень контактная и доброжелательная. В конце экскурсии каждому участнику подарила небольшой сладкий сувенир. Рекомендуем этого экскурсовод!!!
ю
юлия
8 янв 2025
Прекрасная экскурсия. Анастасия очень приятный экскурсовод. Полтора часа пролетели незаметно. Если еще думаете,идти ли на данную экскурсию,то могу сказать однозначно-да. Вы точно не пожалеете.
Ольга
7 янв 2025
Понравилась экскурсия с Анастасией. Легко, с юмором, нестандартными решениями в подаче материала. Интересно, нескучно узнали немало про историю Рязани, рязанцев и региона.
А
Андрей
6 янв 2025
Анастасия, ещё раз спасибо за экскурсию! Интересно, с шутками и прибаутками, просто отличная подача! Нам очень понравилось!
И
Ирина
6 янв 2025
Экскурсия была очень интересная. Анастасия очень грамотно её составила с условием сезонности.
В
Виктория
6 янв 2025
Находимся под большим впечатлением)))) Анастасия прекрасно знает материал, великолепно рассказывала, поднимала настроение, дарила интересные факты и эмоции. Огромное спасибо)
Г
Галина
5 янв 2025
Экскурсия очень понравилась. Материал подаётся легко, с юмором. Большое спасибо Анастасии)
Лилия
4 янв 2025
Были на экскурсии в новогодние праздники 2025 года. Экскурсия понравилась-информативная,интересная,красивая! Полтора часа пешеходной экскурсии зимой вполне достаточно! Общие представления о городе получили,а чтобы посмотреть в подробностях приедем обязательно летом!!!! Спасибо гиду Анне за компетентность,юмор и доброжелательность!
А
Андрей
4 янв 2025
Все хорошо! Живенько, и не перегружено датами и другой излишней фактологией, которая выветривается на следующий день:)
Спасибо!
Спасибо!
С
Светлана
4 янв 2025
Добрый день! Анастасия прекрасно провела экскурсию. Знает историю, любит свой город, не равнодушна к людям! Приятно встретить таких милых и отзывчивых людей! Рекомендую от всей души 😊🙏
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