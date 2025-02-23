Н Нина Экскурсия понравилась.

Ю Юлия Интересно, познавательно, с юмором. Маршрут легкий, логичный, не перегружен скучными датами, при этом получаешь всю необходимую информацию. Советую для первого знакомства с городом.

Л Лилия Все было супер, особенно экскурсовод, очень интересно рассказывает, понравилось все))

И Ирина Чудесная экскурсия! познавательная, увлекательная, легкая! рекомендую👍

С Светлана читать дальше Кремль, и территорию вокруг. С погодой не очень повезло, но даже это не помешало наслаждаться рассказом Насти и просмотром объектов, о которых шла речь. Грамотная речь, отличное знание материала и хорошее чувство юмора помимо интересного материала сделали нашу экскурсию замечательной. Спасибо большое Анастасии! Были с мужем на экскурсии 3 января. Очень все понравилось! В группе было 14 человек, все - приятные люди. Анастасия провела экскурсию отлично, много информации, хорошо продуманный маршрут, увидели и

Дегтярева 7 января 2025 г мы принимали участие в сборной экскурсии "Все о Рязани в самом сердце города". Наш экскурсовод Аня проводила экскурсию непринуждённо, с юмором, информация воспринималась сразу и запоминалась. Очень приятный человек, очень контактная и доброжелательная. В конце экскурсии каждому участнику подарила небольшой сладкий сувенир. Рекомендуем этого экскурсовод!!!

ю юлия Прекрасная экскурсия. Анастасия очень приятный экскурсовод. Полтора часа пролетели незаметно. Если еще думаете,идти ли на данную экскурсию,то могу сказать однозначно-да. Вы точно не пожалеете.

Ольга Понравилась экскурсия с Анастасией. Легко, с юмором, нестандартными решениями в подаче материала. Интересно, нескучно узнали немало про историю Рязани, рязанцев и региона.

А Андрей Анастасия, ещё раз спасибо за экскурсию! Интересно, с шутками и прибаутками, просто отличная подача! Нам очень понравилось!

И Ирина Экскурсия была очень интересная. Анастасия очень грамотно её составила с условием сезонности.

В Виктория Находимся под большим впечатлением)))) Анастасия прекрасно знает материал, великолепно рассказывала, поднимала настроение, дарила интересные факты и эмоции. Огромное спасибо)

Г Галина Экскурсия очень понравилась. Материал подаётся легко, с юмором. Большое спасибо Анастасии)

Лилия Были на экскурсии в новогодние праздники 2025 года. Экскурсия понравилась-информативная,интересная,красивая! Полтора часа пешеходной экскурсии зимой вполне достаточно! Общие представления о городе получили,а чтобы посмотреть в подробностях приедем обязательно летом!!!! Спасибо гиду Анне за компетентность,юмор и доброжелательность!

А Андрей Все хорошо! Живенько, и не перегружено датами и другой излишней фактологией, которая выветривается на следующий день:)

Спасибо!