Всё о Рязани в самом сердце города (в группе)

Узнайте тайны древней Рязани, пройдя по её историческим местам. Откройте для себя архитектурные шедевры и легенды, которые оживят прошлое
Рязань - город с богатой историей, который дважды переименовывали.

Экскурсия предлагает уникальную возможность пройтись по ключевым местам, таким как Дворец Олега и Архиерейский двор, увидеть оборонительный вал 13 века и величественные
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соборы.

Участники узнают о Евпатии Коловрате и князе Олеге Ивановиче, а также об интересных фактах, связанных с рязанскими памятниками и культурой.

Пешеходный маршрут идеально подходит для тех, кто хочет глубже понять историю этого удивительного города

5
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Узнать историю Рязани
  • 🏰 Посетить знаковые места
  • 👑 Погрузиться в эпоху князей
  • 🗿 Увидеть памятники
  • 🚶‍♂️ Прогуляться по старинным улицам
Всё о Рязани в самом сердце города (в группе)
Всё о Рязани в самом сердце города (в группе)
Всё о Рязани в самом сердце города (в группе)

Что можно увидеть

  • Дворец Олега
  • Архиерейский двор
  • Оборонительный вал 13 века
  • Кафедральный Успенский собор
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Церковь Спаса-на-Яру
  • Духовская церковь
  • Памятник Олегу Рязанскому
  • Памятник Сергею Есенину
  • Соборный парк
  • Трубежная набережная

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Дворец Олега и Архиерейский двор.
  • Оборонительный вал 13 века.
  • Кафедральный Успенский собор и Спасо-Преображенский монастырь.
  • Церковь Спаса-на-Яру и Духовскую церковь.
  • Памятники Олегу Рязанскому и Сергею Есенину.
  • Соборный парк и фигурки грибов с глазами на Трубежной набережной.

Вы узнаете:

  • Что известно о легендарном Евпатии Коловрате, которого боялись монгольские полководцы и простые воины.
  • Почему знаменитый князь Олег Иванович считается российским пассионарием 14 века. Перед Куликовской битвой у него были все шансы объединить русские земли.
  • Отчего российские императоры в Рязани обязательно приходили помолиться в небольшой древний храм во имя Михаила Архангела.
  • Как получилось, что реки Трубеж, на которой стоял древний город, фактически нет, зато набережная существует.
  • Как создавался самый известный в России памятник Сергею Есенину на Трубежской набережной.
  • Почему в Рязани «грибы с глазами» и сколько их в городе.
  • Что за рязанский косопуз поселился на бывшем Пушкинском бульваре.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная. Одевайтесь, пожалуйста, по погоде.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

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Н
23 фев 2025
Экскурсия понравилась.
Ю
18 янв 2025
Интересно, познавательно, с юмором. Маршрут легкий, логичный, не перегружен скучными датами, при этом получаешь всю необходимую информацию. Советую для первого знакомства с городом.
Л
13 янв 2025
Все было супер, особенно экскурсовод, очень интересно рассказывает, понравилось все))
И
12 янв 2025
Чудесная экскурсия! познавательная, увлекательная, легкая! рекомендую👍
С
11 янв 2025
Были с мужем на экскурсии 3 января. Очень все понравилось! В группе было 14 человек, все - приятные люди. Анастасия провела экскурсию отлично, много информации, хорошо продуманный маршрут, увидели и
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Кремль, и территорию вокруг. С погодой не очень повезло, но даже это не помешало наслаждаться рассказом Насти и просмотром объектов, о которых шла речь. Грамотная речь, отличное знание материала и хорошее чувство юмора помимо интересного материала сделали нашу экскурсию замечательной. Спасибо большое Анастасии!

Дегтярева
9 янв 2025
7 января 2025 г мы принимали участие в сборной экскурсии "Все о Рязани в самом сердце города". Наш экскурсовод Аня проводила экскурсию непринуждённо, с юмором, информация воспринималась сразу и запоминалась. Очень приятный человек, очень контактная и доброжелательная. В конце экскурсии каждому участнику подарила небольшой сладкий сувенир. Рекомендуем этого экскурсовод!!!
7 января 2025 г мы принимали участие в сборной экскурсии "Все о Рязани в самом сердце7 января 2025 г мы принимали участие в сборной экскурсии "Все о Рязани в самом сердце7 января 2025 г мы принимали участие в сборной экскурсии "Все о Рязани в самом сердце7 января 2025 г мы принимали участие в сборной экскурсии "Все о Рязани в самом сердце7 января 2025 г мы принимали участие в сборной экскурсии "Все о Рязани в самом сердце
ю
8 янв 2025
Прекрасная экскурсия. Анастасия очень приятный экскурсовод. Полтора часа пролетели незаметно. Если еще думаете,идти ли на данную экскурсию,то могу сказать однозначно-да. Вы точно не пожалеете.
Ольга
7 янв 2025
Понравилась экскурсия с Анастасией. Легко, с юмором, нестандартными решениями в подаче материала. Интересно, нескучно узнали немало про историю Рязани, рязанцев и региона.
Понравилась экскурсия с Анастасией. Легко, с юмором, нестандартными решениями в подаче материала. Интересно, нескучно узнали немалоПонравилась экскурсия с Анастасией. Легко, с юмором, нестандартными решениями в подаче материала. Интересно, нескучно узнали немалоПонравилась экскурсия с Анастасией. Легко, с юмором, нестандартными решениями в подаче материала. Интересно, нескучно узнали немалоПонравилась экскурсия с Анастасией. Легко, с юмором, нестандартными решениями в подаче материала. Интересно, нескучно узнали немалоПонравилась экскурсия с Анастасией. Легко, с юмором, нестандартными решениями в подаче материала. Интересно, нескучно узнали немало
А
6 янв 2025
Анастасия, ещё раз спасибо за экскурсию! Интересно, с шутками и прибаутками, просто отличная подача! Нам очень понравилось!
И
6 янв 2025
Экскурсия была очень интересная. Анастасия очень грамотно её составила с условием сезонности.
В
6 янв 2025
Находимся под большим впечатлением)))) Анастасия прекрасно знает материал, великолепно рассказывала, поднимала настроение, дарила интересные факты и эмоции. Огромное спасибо)
Г
5 янв 2025
Экскурсия очень понравилась. Материал подаётся легко, с юмором. Большое спасибо Анастасии)
Лилия
4 янв 2025
Были на экскурсии в новогодние праздники 2025 года. Экскурсия понравилась-информативная,интересная,красивая! Полтора часа пешеходной экскурсии зимой вполне достаточно! Общие представления о городе получили,а чтобы посмотреть в подробностях приедем обязательно летом!!!! Спасибо гиду Анне за компетентность,юмор и доброжелательность!
А
4 янв 2025
Все хорошо! Живенько, и не перегружено датами и другой излишней фактологией, которая выветривается на следующий день:)
Спасибо!
С
4 янв 2025
Добрый день! Анастасия прекрасно провела экскурсию. Знает историю, любит свой город, не равнодушна к людям! Приятно встретить таких милых и отзывчивых людей! Рекомендую от всей души 😊🙏

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