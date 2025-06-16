Участие в спектакле-променаде «Тайны города Р» - это уникальная возможность открыть для себя Рязань с новой стороны. Прогулка начинается у памятника В.И. Ленину и проходит через ключевые места города, включая первую электростанцию и библиотеку им. Горького. Стерео-наушники обеспечивают качественное звуковое сопровождение, а сцены с перчаточными куклами добавляют особый шарм. Участники не только узнают много нового, но и насладятся сладким угощением

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время природа радует зеленью, а погода способствует приятному времяпрепровождению. В октябре и апреле также можно насладиться променадами, хотя стоит учитывать возможность дождей. Зимой и ранней весной прогулка возможна, но лучше подготовиться к холодной погоде.

