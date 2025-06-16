Участие в спектакле-променаде «Тайны города Р» - это уникальная возможность открыть для себя Рязань с новой стороны. Прогулка начинается у памятника В.И. Ленину и проходит через ключевые места города, включая первую электростанцию и библиотеку им. Горького. Стерео-наушники обеспечивают качественное звуковое сопровождение, а сцены с перчаточными куклами добавляют особый шарм. Участники не только узнают много нового, но и насладятся сладким угощением
5 причин купить эту экскурсию
- 🎧 Погружение в атмосферу с аудиоспектаклем
- 🎭 Увлекательные кукольные сцены
- 🏛️ Знакомство с историей и культурой Рязани
- 😊 Диалоги, которые заставят улыбнуться
- 🍬 Сладкое угощение для каждого участника
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время природа радует зеленью, а погода способствует приятному времяпрепровождению. В октябре и апреле также можно насладиться променадами, хотя стоит учитывать возможность дождей. Зимой и ранней весной прогулка возможна, но лучше подготовиться к холодной погоде.
Сейчас май — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Памятник В.И. Ленину
- Улица Почтовая
- Лыбедский бульвар
- Памятник Евпатию Коловрату
- Библиотека им. Горького
- Первая электростанция Рязани
- Рязанский Кремль
- Дворец Князя Олега
Описание экскурсииГде побывают участники спектакля-променада «Тайны города Р» Встреча участников происходит у памятника В. И. Ленину, на площади Ленина, там же и начинается наш спектакль-променад. Продолжается по улице Почтовой, Лыбедскому бульвару, далее идём к памятнику Евпатию Коловрату, библиотеке им. Горького, первой электростанции Рязани. Последняя часть променада проходит в парковой зоне Рязанского Кремля и завершается маршрут в самом сердце древнего города, у Дворца Князя Олега. Что вас ждёт? Стерео-наушники высокого качества для каждого участника, в которых звучит аудиоспектакль, объединяют всю группу и полностью погружают в атмосферу променада. В аудиоспектакле использованы голоса профессиональных артистов, музыкальное оформление и звуковые эффекты. На протяжении всего променада группу сопровождает Скоморох — артист драматического театра. Участники знакомятся с историями знаковых личностей города, рассматривают памятники и интересные здания. Исторические факты вплетены в сказочную историю любви Скомороха и Прекрасной Василисы. Несколько сцен демонстрируются с помощью перчаточных кукол. Диалоги главных героев Скомороха и Петрушки не оставят равнодушными и не раз заставят улыбнуться участников променада. Каждый участник получит сладкое угощение. Променад пробуждает любовь к городу! Важная информация:
- Одевайтесь по погоде, наденьте удобную обувь, на маршруте встречаются лестницы.
- Будьте внимательны при переходе дорог для транспорта.
- В жаркие дни возьмите с собой питьевую воду и головной убор.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги актёров-ведущих
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рязань, ул. Ленина, памятник Ленину В. И
Завершение: Рязанский Кремль, дворец Князя Олега
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
В
Очень понравилось!
Д
О
Экскурсия интересная, необычный формат. Хорошо провели время
