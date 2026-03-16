Предлагаю вам окунуться в события прошлого, которые творились в Рязани, но не вошли в школьные учебники. Мы обсудим историю алкоголя — от первого кабака на Руси до введения сухого закона Николаем II. Посмотрим на здания, связанные с нашей темой, и приоткроем тайны, которые хранят их стены. А завершим экскурсию налётом на секретный бар с крепкими настойками.
Описание экскурсии
Чем займёмся
- Мы исследуем историю алкоголя от первого царёва кабака до государственной монополии.
- Выясним, насколько тяжела была «пьяная копейка» в доходах страны.
- Увидим здания, которые хранят историю производства хлебного вина.
- Поговорим о самом большом ренсковом погребе в городе.
- Попробуем настойку по старинному рецепту.
Где будем кутить
- Начнём у памятника промышленной архитектуры, известного как Рязанский ликеро-водочный завод.
- Прогуляемся по улице с сомнительной репутацией и обсудим, какой хитростью людей заманивали в трактиры.
- Посмотрим на здание винной монополии и выясним, как оно связано с Сергеем Есениным.
- Прогуляемся по Почтовой — центру культурной жизни рязанцев. Тут открывались первые кинотеатры, шумели трактиры и постоялые дворы.
- «Ограбим» секретный бар и сделаем фотографии в антураже начала 20 века.
Организационные детали
- Ваш возраст строго 18+.
- В стоимость экскурсии входит дегустация рязанской медовухи и настоек.
- По желанию вы можете погрузиться тему в безалкогольном формате.
- Настойки в барах оплачиваются отдельно — примерно 200 ₽ за настойку.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле остановки «Дом художника»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 76 туристов
Я родилась в Рязани и всю жизнь в ней живу, изредка уезжая исследовать другие города. Однажды друзья попросили меня провести экскурсию по городу. Человек я общительный, хорошо знающий Рязань, поэтому на авантюру согласилась — и она удалась. С тех пор считаю своей миссией показывать город глазами коренного жителя: с любовью, но без вычурного блеска.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Начался маршрут около старинного здания ЛВЗ, по дороге прослушали рассказ про историю алкоголя, повторили всех царей, Ольга доносила информацию понятным языком, с юмором. Для меня было шоком узнать размеры доходов
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Нам было одновременно и позновательно и весело. Прогулялись по Рязани в прекрасной компании. Бары, которые посетили не зря называются «бары-музеи»)))
В стоимость билета входила дегустация настоек, но будьте готовы, что захочется попробовать весь ассортимент бара, в котором вы окажетесь в конце программы…
В стоимость билета входила дегустация настоек, но будьте готовы, что захочется попробовать весь ассортимент бара, в котором вы окажетесь в конце программы…
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Ольга отлично и увлекательно рассказывает, пешеходная часть экскурсии прошла в удобном темпе по центру Рязани с заходом в интересные уголки, где мы искали скрытые сграффито. Завершение экскурсии тоже порадовало, особенно фотосессия в разных образах!
Вам был полезен этот отзыв?
Самая лучшая «рязанская баба» и экскурсия в этом городе 🔥🤟 не просто экскурсия, а классное времяпрепровождение с погружением в историю и город! Рекомендую для отличного настроения 🙌
Вам был полезен этот отзыв?
А
Всё прошло отлично!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Огромное спасибо Ольге за экскурсию! Интересно, познавательно, не стандартно!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Рязани
Похожие экскурсии на «История в рязанском бокале (18+)»
Индивидуальная
до 10 чел.
Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
Вас ждет уникальное путешествие во времени по древним улицам Рязани с экспертом эпохи стрельцов
Начало: Пл. Соборная
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Рязанские красоты: Константиново - Пощупово
Есенинские места, природные просторы, старинные монастыри и сёла
Начало: На площади Ленина
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
10 июн в 09:00
11 июн в 09:00
4550 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Рязанского кремля
На экскурсии по Рязанскому кремлю вы увидите уникальные здания и услышите легенды, которые оживят историю на ваших глазах. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На Соборной площади
15 июн в 10:00
16 июн в 10:00
4600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
«Мне приснилось Рязанское небо» - прогулка по историческому центру
Разгадать тайны кремля без стен и услышать стихи великих поэтов
Начало: На улице Соборной
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
5350 ₽ за всё до 10 чел.
1500 ₽ за человека