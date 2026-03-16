Ольга — ваш гид в Рязани Организатор данного мероприятия

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Провела экскурсии для 76 туристов

Я родилась в Рязани и всю жизнь в ней живу, изредка уезжая исследовать другие города. Однажды друзья попросили меня провести экскурсию по городу. Человек я общительный, хорошо знающий Рязань, поэтому на авантюру согласилась — и она удалась. С тех пор считаю своей миссией показывать город глазами коренного жителя: с любовью, но без вычурного блеска.