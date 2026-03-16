Мои заказы

История в рязанском бокале (18+)

Прогуляться по прошлому города и покутить в секретном баре
Предлагаю вам окунуться в события прошлого, которые творились в Рязани, но не вошли в школьные учебники. Мы обсудим историю алкоголя — от первого кабака на Руси до введения сухого закона Николаем II. Посмотрим на здания, связанные с нашей темой, и приоткроем тайны, которые хранят их стены. А завершим экскурсию налётом на секретный бар с крепкими настойками.
5
8 отзывов
История в рязанском бокале (18+)
История в рязанском бокале (18+)
История в рязанском бокале (18+)

Описание экскурсии

Чем займёмся

  • Мы исследуем историю алкоголя от первого царёва кабака до государственной монополии.
  • Выясним, насколько тяжела была «пьяная копейка» в доходах страны.
  • Увидим здания, которые хранят историю производства хлебного вина.
  • Поговорим о самом большом ренсковом погребе в городе.
  • Попробуем настойку по старинному рецепту.

Где будем кутить

  • Начнём у памятника промышленной архитектуры, известного как Рязанский ликеро-водочный завод.
  • Прогуляемся по улице с сомнительной репутацией и обсудим, какой хитростью людей заманивали в трактиры.
  • Посмотрим на здание винной монополии и выясним, как оно связано с Сергеем Есениным.
  • Прогуляемся по Почтовой — центру культурной жизни рязанцев. Тут открывались первые кинотеатры, шумели трактиры и постоялые дворы.
  • «Ограбим» секретный бар и сделаем фотографии в антураже начала 20 века.

Организационные детали

  • Ваш возраст строго 18+.
  • В стоимость экскурсии входит дегустация рязанской медовухи и настоек.
  • По желанию вы можете погрузиться тему в безалкогольном формате.
  • Настойки в барах оплачиваются отдельно — примерно 200 ₽ за настойку.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле остановки «Дом художника»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 76 туристов
Я родилась в Рязани и всю жизнь в ней живу, изредка уезжая исследовать другие города. Однажды друзья попросили меня провести экскурсию по городу. Человек я общительный, хорошо знающий Рязань, поэтому на авантюру согласилась — и она удалась. С тех пор считаю своей миссией показывать город глазами коренного жителя: с любовью, но без вычурного блеска.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
С
Начался маршрут около старинного здания ЛВЗ, по дороге прослушали рассказ про историю алкоголя, повторили всех царей, Ольга доносила информацию понятным языком, с юмором. Для меня было шоком узнать размеры доходов
читать дальшеуменьшить

казны от продажи алкоголя)
Завершили экскурсию в «секретном баре», где продолжили изучать вопрос уже на практике. Бар настолько не броско оформлен снаружи здания, что в голову не пришло бы туда зайти, но за дверью мы увидели абсолютно неожиданные интерьеры 20-30х годов 20 века.
Погрузились в атмосферу прошлого на все 100%! В завершении экскурсии сфотографировались в стиле Гетсби.

Начался маршрут около старинного здания ЛВЗ, по дороге прослушали рассказ про историю алкоголя, повторили всех царей,
Начался маршрут около старинного здания ЛВЗ, по дороге прослушали рассказ про историю алкоголя, повторили всех царей,
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Нам было одновременно и позновательно и весело. Прогулялись по Рязани в прекрасной компании. Бары, которые посетили не зря называются «бары-музеи»)))
В стоимость билета входила дегустация настоек, но будьте готовы, что захочется попробовать весь ассортимент бара, в котором вы окажетесь в конце программы…
Нам было одновременно и позновательно и весело. Прогулялись по Рязани в прекрасной компании. Бары, которые посетили не зря называются «бары-музеи»)))
Нам было одновременно и позновательно и весело. Прогулялись по Рязани в прекрасной компании. Бары, которые посетили не зря называются «бары-музеи»)))
Нам было одновременно и позновательно и весело. Прогулялись по Рязани в прекрасной компании. Бары, которые посетили не зря называются «бары-музеи»)))
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Ольга отлично и увлекательно рассказывает, пешеходная часть экскурсии прошла в удобном темпе по центру Рязани с заходом в интересные уголки, где мы искали скрытые сграффито. Завершение экскурсии тоже порадовало, особенно фотосессия в разных образах!
Ольга отлично и увлекательно рассказывает, пешеходная часть экскурсии прошла в удобном темпе по центру Рязани с
Ольга отлично и увлекательно рассказывает, пешеходная часть экскурсии прошла в удобном темпе по центру Рязани с
Ольга отлично и увлекательно рассказывает, пешеходная часть экскурсии прошла в удобном темпе по центру Рязани с
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Самая лучшая «рязанская баба» и экскурсия в этом городе 🔥🤟 не просто экскурсия, а классное времяпрепровождение с погружением в историю и город! Рекомендую для отличного настроения 🙌
Самая лучшая «рязанская баба» и экскурсия в этом городе 🔥🤟 не просто экскурсия, а классное времяпрепровождение
Самая лучшая «рязанская баба» и экскурсия в этом городе 🔥🤟 не просто экскурсия, а классное времяпрепровождение
Самая лучшая «рязанская баба» и экскурсия в этом городе 🔥🤟 не просто экскурсия, а классное времяпрепровождение
Вам был полезен этот отзыв?
А
Всё прошло отлично!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Огромное спасибо Ольге за экскурсию! Интересно, познавательно, не стандартно!!!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Рязани

Похожие экскурсии на «История в рязанском бокале (18+)»

Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
Пешая
1.5 часа
374 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
Вас ждет уникальное путешествие во времени по древним улицам Рязани с экспертом эпохи стрельцов
Начало: Пл. Соборная
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Рязанские красоты: Константиново - Пощупово
На машине
7 часов
23 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Рязанские красоты: Константиново - Пощупово
Есенинские места, природные просторы, старинные монастыри и сёла
Начало: На площади Ленина
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
10 июн в 09:00
11 июн в 09:00
4550 ₽ за человека
Тайны Рязанского кремля
Пешая
На автобусе
1.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Рязанского кремля
На экскурсии по Рязанскому кремлю вы увидите уникальные здания и услышите легенды, которые оживят историю на ваших глазах. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На Соборной площади
15 июн в 10:00
16 июн в 10:00
4600 ₽ за всё до 10 чел.
«Мне приснилось Рязанское небо» - прогулка по историческому центру
Пешая
1.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
«Мне приснилось Рязанское небо» - прогулка по историческому центру
Разгадать тайны кремля без стен и услышать стихи великих поэтов
Начало: На улице Соборной
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
5350 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Рязани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Рязани
1500 ₽ за человека