Святые места обладают особой благодатью и исторической значимостью, напоминая о важных духовных событиях. Старая Рязань, расположившаяся на высоком берегу Оки в 60 км от современной Рязани — одно из таких мест. Здесь время словно остановилось, загадками буквально пропитан воздух, а о героях сложены легенды и народные песни. Ради того, чтобы жить и творить в этом волшебном месте, я переехала сюда из Москвы.

Описание экскурсии

Прогулка по следам исчезнувшего города

Вы узнаете о становлении и развитии Рязани как столицы христианского княжества. О том, как жил город и чем занимались его жители. Вспомним историю первых русских святых, увидим место, где вышел на сушу приплывший на своей мантии из Мурома Святитель Василий Рязанский. Погуляем по руинам средневековых валов в компании древних былин и тайн города. Я покажу уникальное древнее кладбище и раскопки археологических экспедиций, расскажу о найденных в этих местах кладах, а также о том, что искал здесь немецкий десант в декабре 41 года.

Герои Старой Рязани

Поклонимся братской могиле защитников Рязани. Вспомним о подвигах Евпатия Коловрата, святого благоверного князя Романа Рязанского, Авдотьи Рязаночки. Посетим храм Преображения Господня, построенный в середине 18 века. Сходим на святой источник за прохладной родниковой водой и устроим привал с чашкой ароматного травяного чая, глядя на необозримые дали заливных лугов.

Мастер-класс по желанию

После прогулки и небольшого отдыха с чаепитием начнется творческая часть нашего путешествия. В мастерской художника по дереву, расположенной за южными валами городища, вы поучаствуете в мастер-классе. Будем работать со слэбом сосны. Попробуете на деле, что такое брашировка, декупаж, трафарет. Каждый создаст свой авторский сувенир, глядя на который вы еще долго будете вспоминать этот день, проведенный в Старой Рязани.

Организационные детали