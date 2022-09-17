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Описание
Что вас ожидает
Прогулка по следам исчезнувшего города
Вы узнаете о становлении и развитии Рязани как столицы христианского княжества. О том, как жил город и чем занимались его жители. Вспомним историю первых русских святых, увидим место, где вышел на сушу приплывший на своей мантии из Мурома Святитель Василий Рязанский. Погуляем по руинам средневековых валов в компании древних былин и тайн города. Я покажу уникальное древнее кладбище и раскопки археологических экспедиций, расскажу о найденных в этих местах кладах, а также о том, что искал здесь немецкий десант в декабре 41 года.
Герои Старой Рязани
Поклонимся братской могиле защитников Рязани. Вспомним о подвигах Евпатия Коловрата, святого благоверного князя Романа Рязанского, Авдотьи Рязаночки. Посетим храм Преображения Господня, построенный в середине 18 века. И сходим на святой источник за прохладной родниковой водой.
Моменты творчества
Мы выйдем к живописному берегу Оки с видом на заливные луга и устроим привал с чашкой ароматного травяного чая и выпечкой. А в конце экскурсии посетим творческую мастерскую, расположенную за южными валами городища. С помощью художника по дереву и предметного дизайнера вы сделаете особенный сувенир, глядя на который еще долго будете вспоминать наше путешествие.
Организационные детали
Экскурсия начинается в городище Старая Рязань. Добраться сюда удобнее всего на личном транспорте. При необходимости можем организовать трансфер от Рязани (оплачивается дополнительно).
Будем много ходить, нужна удобная закрытая обувь
Идеальный детский возраст для осмысленного посещения Старой Рязани — 10-12 лет, детишки помладше могут устать раньше окончания экскурсии
Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (доплата 500 руб. за каждого дополнительного участника, исключая детей в возрасте до 10 лет)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Рязани
Меня зовут Юлия, и я влюблена в Старую Рязань. В детстве я проводила в этих местах все лето, бегая с друзьями по всем окрестностям и исследуя каждый овраг. Сколько бы ни путешествовала по миру, меня всегда тянуло в родные пенаты. А два года назад мы с семьей уехали из Москвы, чтобы поселиться в доме в Старой Рязани. И рады, что сделали этот шаг. Я оставила работу руководителя отдела персонала крупной международной компании, чтобы быть ближе к мечте, и сейчас занимаюсь творчеством как художник по дереву. Принимала участие в выставках, мои работы есть в частных коллекциях в России и за рубежом. Я понимаю, что мне недостаточно быть только художником, мне очень хочется поделиться любовью к рязанскому краю, чтобы как можно больше людей увидели и почувствовали необыкновенную благодать, красоту, святость и мощь этого места.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Natalia
17 сен 2022
Была на экскурсии "Святыни Старой Рязани, легенды и тайны древнего городища"- очень понравилось. Юлия удивительный рассказчик! Очень теплый и добрый человечек. Я бы даже не назвала это экскурсией в обычном понимании. Это отлично проведенный день с творческим, увлеченным человеком. Были на древних раскопках, погуляли по древним холмам, у поклонного креста, который посвящен многострадальным предкам рязанцам, потом я была угощена вкуснейшем обедом, и еще был проведен мастер класс по изготовлению разделочной доски с купажом. Очень здорово! Кто хочет почувствовать душой русский дух, очень рекомендую. Если еще когда нибудь окажусь в Рязанской области обязательно постараюсь увидеться с Юлий и ее мужем Валерием! Спасибо им огромное!
Е
Екатерина
16 авг 2022
Все началось с того, что я ошиблась экскурсией. Мы планировали погулять по Рязани и съездить в Константиново и я забронировала экскурсию,… прочитав только слово Рязань. Порадовалась, что за один день быстро нашла экскурсовода. Но созвонившись,я поняла, что это совсем и не Рязань! Расстроилась, но поговорив с Юлией пересмотрела свои планы и включила в наше путешествие этот великолепный городище - Старую Рязань! Это было одно из лучших неожиданных открытий! Юлия настолько тепло, интересно и с душой рассказывала. Мы провели незабываемый день. Много гуляли, смеялись, просто болтали, как друзья. А потом Юлия пригласила нас в свою мастерскую! Мастер-класс по декупажу досок был очень интересным. Не описать словами как много мы получили за этот день!! И выражение случайности - не случайны - именно про нас!!! очень хотим вернуться и погулять еще раз, покататься на велосипедах! Спасибо огромное! Этот день останется надолго в памяти!!!
Алёна
9 авг 2022
6 августа 2022 года мы с разновозрастными детьми приехали погулять по Старой Рязани. Сказать, что нам понравилась экскурсия — это ничего не сказать, мы остались в великом восторге! За 5 часов мы успели узнать и полюбить городище и его окрестности. Прогулка была приятной, не перегружена информацией, с элементами интерактива, так что дети тоже были вовлечены. Юлия рассказала много интересных исторических фактов, сделала акценты, без сухих дат. Мы побывали в храме Преображения, сделали привал на крутом берегу Оки с потрясающим видом на заливные луга и пили прохладный домашний лимонад, поднимались на крепостные валы и провели чудесный мастер-класс в уютной мастерской. Остались довольны и дети, но и взрослые. Мы увезли с собой атмосферу этого особого места и сделанный своими руками деревянный сувенир. Очень хотим повторить нашу прогулку, приехав сюда с друзьями.