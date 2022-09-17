Святыни Старой Рязани, легенды и тайны древнего городища

Вдохновляющая прогулка по русским Помпеям с человеком, переехавшим сюда из столицы ради мечты

5
3 отзыва
Святые места обладают особой благодатью и исторической значимостью, напоминая о важных духовных событиях. Старая Рязань — одно из таких мест.

Здесь время словно остановилось, загадками буквально пропитан воздух, а о героях сложены легенды и народные песни. Ради того, чтобы жить и творить в этом волшебном месте, я переехала сюда из Москвы. И буду рада познакомить вас с особым миром Старой Рязани.
Святыни Старой Рязани, легенды и тайны древнего городища
Святыни Старой Рязани, легенды и тайны древнего городища
Святыни Старой Рязани, легенды и тайны древнего городища
Святыни Старой Рязани, легенды и тайны древнего городища
Святыни Старой Рязани, легенды и тайны древнего городища
Святыни Старой Рязани, легенды и тайны древнего городища
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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по следам исчезнувшего города

Вы узнаете о становлении и развитии Рязани как столицы христианского княжества. О том, как жил город и чем занимались его жители. Вспомним историю первых русских святых, увидим место, где вышел на сушу приплывший на своей мантии из Мурома Святитель Василий Рязанский. Погуляем по руинам средневековых валов в компании древних былин и тайн города. Я покажу уникальное древнее кладбище и раскопки археологических экспедиций, расскажу о найденных в этих местах кладах, а также о том, что искал здесь немецкий десант в декабре 41 года.

Герои Старой Рязани

Поклонимся братской могиле защитников Рязани. Вспомним о подвигах Евпатия Коловрата, святого благоверного князя Романа Рязанского, Авдотьи Рязаночки. Посетим храм Преображения Господня, построенный в середине 18 века. И сходим на святой источник за прохладной родниковой водой.

Моменты творчества

Мы выйдем к живописному берегу Оки с видом на заливные луга и устроим привал с чашкой ароматного травяного чая и выпечкой. А в конце экскурсии посетим творческую мастерскую, расположенную за южными валами городища. С помощью художника по дереву и предметного дизайнера вы сделаете особенный сувенир, глядя на который еще долго будете вспоминать наше путешествие.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в городище Старая Рязань. Добраться сюда удобнее всего на личном транспорте. При необходимости можем организовать трансфер от Рязани (оплачивается дополнительно).
  • Будем много ходить, нужна удобная закрытая обувь
  • Идеальный детский возраст для осмысленного посещения Старой Рязани — 10-12 лет, детишки помладше могут устать раньше окончания экскурсии
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (доплата 500 руб. за каждого дополнительного участника, исключая детей в возрасте до 10 лет)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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17 сен 2022
Была на экскурсии "Святыни Старой Рязани, легенды и тайны древнего городища"- очень понравилось. Юлия удивительный рассказчик! Очень теплый и добрый человечек. Я бы даже не назвала это экскурсией в обычном понимании. Это отлично проведенный день с творческим, увлеченным человеком. Были на древних раскопках, погуляли по древним холмам, у поклонного креста, который посвящен многострадальным предкам рязанцам, потом я была угощена вкуснейшем обедом, и еще был проведен мастер класс по изготовлению разделочной доски с купажом. Очень здорово! Кто хочет почувствовать душой русский дух, очень рекомендую. Если еще когда нибудь окажусь в Рязанской области обязательно постараюсь увидеться с Юлий и ее мужем Валерием! Спасибо им огромное!
Е
16 авг 2022
Все началось с того, что я ошиблась экскурсией. Мы планировали погулять по Рязани и съездить в Константиново и я забронировала экскурсию,… прочитав только слово Рязань. Порадовалась, что за один день быстро нашла экскурсовода. Но созвонившись,я поняла, что это совсем и не Рязань! Расстроилась, но поговорив с Юлией пересмотрела свои планы и включила в наше путешествие этот великолепный городище - Старую Рязань! Это было одно из лучших неожиданных открытий! Юлия настолько тепло, интересно и с душой рассказывала. Мы провели незабываемый день. Много гуляли, смеялись, просто болтали, как друзья. А потом Юлия пригласила нас в свою мастерскую! Мастер-класс по декупажу досок был очень интересным. Не описать словами как много мы получили за этот день!! И выражение случайности - не случайны - именно про нас!!! очень хотим вернуться и погулять еще раз, покататься на велосипедах! Спасибо огромное! Этот день останется надолго в памяти!!!
Алёна
9 авг 2022
6 августа 2022 года мы с разновозрастными детьми приехали погулять по Старой Рязани. Сказать, что нам понравилась экскурсия — это ничего не сказать, мы остались в великом восторге! За 5 часов мы успели узнать и полюбить городище и его окрестности.
Прогулка была приятной, не перегружена информацией, с элементами интерактива, так что дети тоже были вовлечены. Юлия рассказала много интересных исторических фактов, сделала акценты, без сухих дат. Мы побывали в храме Преображения, сделали привал на крутом берегу Оки с потрясающим видом на заливные луга и пили прохладный домашний лимонад, поднимались на крепостные валы и провели чудесный мастер-класс в уютной мастерской.
Остались довольны и дети, но и взрослые. Мы увезли с собой атмосферу этого особого места и сделанный своими руками деревянный сувенир. Очень хотим повторить нашу прогулку, приехав сюда с друзьями.

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