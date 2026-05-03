Вы узнаете о становлении и развитии Рязани как столицы христианского княжества. О том, как жил город и чем занимались его жители. Вспомним историю первых русских святых, увидим место, где вышел на сушу приплывший на своей мантии из Мурома Святитель Василий Рязанский. Погуляем по руинам средневековых валов в компании древних былин и тайн города. Я покажу уникальное древнее кладбище и раскопки археологических экспедиций, расскажу о найденных в этих местах кладах, а также о том, что искал здесь немецкий десант в декабре 41 года.
Герои Старой Рязани
Поклонимся братской могиле защитников Рязани. Вспомним о подвигах Евпатия Коловрата, святого благоверного князя Романа Рязанского, Авдотьи Рязаночки. Посетим храм Преображения Господня, построенный в середине 18 века. Сходим на святой источник за прохладной родниковой водой и устроим привал с чашкой ароматного травяного чая, глядя на необозримые дали заливных лугов.
Мастер-класс по желанию После прогулки и небольшого отдыха с чаепитием начнется творческая часть нашего путешествия. В мастерской художника по дереву, расположенной за южными валами городища, вы поучаствуете в мастер-классе. Будем работать со слэбом сосны. Попробуете на деле, что такое брашировка, декупаж, трафарет. Каждый создаст свой авторский сувенир, глядя на который вы еще долго будете вспоминать этот день, проведенный в Старой Рязани.
Организационные детали
Стоимость мастер-класса — 1500 ₽/чел.
Экскурсия начинается в городище Старая Рязань. Добраться сюда удобнее всего на личном транспорте.
Будем много ходить, нужна удобная закрытая обувь.
Идеальный детский возраст для осмысленного посещения Старой Рязани — 10-12 лет, детишки помладше могут устать раньше окончания экскурсии.
Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (доплата 500 ₽ за каждого дополнительного участника)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У храма Преображения Господня на Старой Рязани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 216 туристов
Меня зовут Юлия, и я влюблена в Старую Рязань. В детстве я проводила в этих местах все лето, бегая с друзьями по всем окрестностям и исследуя каждый овраг. Сколько бы читать дальшеуменьшить
ни путешествовала по миру, меня всегда тянуло в родные пенаты. А два года назад мы с семьей уехали из Москвы, чтобы поселиться в доме в Старой Рязани. И рады, что сделали этот шаг. Я оставила работу руководителя отдела персонала крупной международной компании, чтобы быть ближе к мечте, и сейчас занимаюсь творчеством как художник по дереву. Принимала участие в выставках, мои работы есть в частных коллекциях в России и за рубежом. Я понимаю, что мне недостаточно быть только художником, мне очень хочется поделиться любовью к рязанскому краю, чтобы как можно больше людей увидели и почувствовали необыкновенную благодать, красоту, святость и мощь этого места.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Сергей
чувствуется дух времени, потрясающие пейзажи
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Е
Елена
Дата посещения: 11 сен 2025
Прогулялись по городищу! Конечно, надо иметь хорошую фантазию, отличное настроение и желания узнать историю, желания проникнуть вглубь веков.. и Юля с удовольствие нам в этом помогла. Пока существуют такие люди читать дальшеуменьшить
, которые так любят то, о чем говорят, где живут, мы богатый народ! Места красивейшие! Великовозрастные дети с удовольствием полазили по реконструкциям, пописали на «планшете» с восковой поверхностью. Рекомендую поездку для людей любящих историю, ценящих культуру и вклад альтруистов в восстановление памятников истории и культуры. Юля, вам отдельная благодарность и респект от детей.
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Л
Любовь
Невероятное путешествие в глубь веков. Юля покорила нас с первого взгляда: интересный рассказчик, приятный собеседник, который живет своим делом. Мы уехали с четкими планами вернуться и насладиться природой на берегу Оки. Интересно, что на следующей экскурсии по Константиново экскурсовод сказал (после нашего восторженного описания): я даже знаю с кем вы были, на Юле с мужем все держится.
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И
Игорь
Тщательно продуманная экскурсия. В два часа очень трудно вместить такую огромную историю. Выбраны важные пункты, важные детали из истории. Маршрут, рассказ, все рассчитано по времени. И в результате - получается! Получается картина, какой был город, как здесь жили люди, как он рос и развивался, как был разрушен.
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Елена
Путешествие с Юлией назвать экскурсией сложно. Это просто погружение в историю с другом. Время пролетело как один миг, хотя мы были с ней весь день."Облазили" все оборонительные валы и рвы. читать дальшеуменьшить
Обсудили возможности продвижения войск, причины развития и упадка Старой Рязани. А находившись, были побалованы прекрасным обедом. После чего Юлия научила нас обжигать дерево, наносить рисунок на дерево в технике декупаж. И в результате получить прекрасный сувенир на память. Мастер классом это опять назвать сложно, это был творческий процесс, который был бесконечен. Дети продолжили его уже дома. Юлия необыкновенный творческий человек. Спасибо ей огромное за день проведённый в "сказке".
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Р
Роман
Колышущаяся высокая трава… Белые облака, бегущие по синему небу за горизонт… Ветер, который ты чувствуешь на лице, стоя на высоком берегу Оки и вглядываясь в бескрайнюю даль, как древний воин… читать дальшеуменьшить
Солнце, согревающее и наполняющее жизнью всю картину вокруг… Легенды и тайны Старой Рязани, о которых вам поведает замечательный экскурсовод и прекрасный человек Юлия. Выражаем огромную благодарность за интересную, увлекательную, познавательную экскурсию по городищу Старой Рязани. Юлия с большой любовью и искренностью относится к этому месту, поэтому её рассказ яркий и запоминающийся. Погружаясь в историю, не замечаешь, как проходит время. Творческим продолжением экскурсии стал мастер-класс по работе с деревом в Юлиной мастерской. Процесс крайне увлекателен и не сложен благодаря её помощи и советам. Результат будет неожиданным, уникальным и останется приятным воспоминанием о путешествии в это место с его удивительной атмосферой.
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