Святые места обладают особой благодатью и исторической значимостью, напоминая о важных духовных событиях. Старая Рязань — одно из таких мест. Здесь время словно остановилось, загадками буквально пропитан воздух, а о героях сложены легенды и народные песни. Ради того, чтобы жить и творить в этом волшебном месте, я переехала сюда из Москвы. И буду рада познакомить вас с особым миром Старой Рязани.

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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по следам исчезнувшего города

Вы узнаете о становлении и развитии Рязани как столицы христианского княжества. О том, как жил город и чем занимались его жители. Вспомним историю первых русских святых, увидим место, где вышел на сушу приплывший на своей мантии из Мурома Святитель Василий Рязанский. Погуляем по руинам средневековых валов в компании древних былин и тайн города. Я покажу уникальное древнее кладбище и раскопки археологических экспедиций, расскажу о найденных в этих местах кладах, а также о том, что искал здесь немецкий десант в декабре 41 года.

Герои Старой Рязани

Поклонимся братской могиле защитников Рязани. Вспомним о подвигах Евпатия Коловрата, святого благоверного князя Романа Рязанского, Авдотьи Рязаночки. Посетим храм Преображения Господня, построенный в середине 18 века. И сходим на святой источник за прохладной родниковой водой.

Моменты творчества

Мы выйдем к живописному берегу Оки с видом на заливные луга и устроим привал с чашкой ароматного травяного чая и выпечкой. А в конце экскурсии посетим творческую мастерскую, расположенную за южными валами городища. С помощью художника по дереву и предметного дизайнера вы сделаете особенный сувенир, глядя на который еще долго будете вспоминать наше путешествие.

Организационные детали