рассказывал о городе совершенно оригинальным образом и те факты, о которых не пишут в путеводителях. Об известных, любимых и уважаемых людях, которые стали символами Рязани, Собаке Павлова и "грибах с глазами" Александр говорил с большой теплотой и проникновенно. Как жила Рязань в лихие 90-е, какие трагические события удалось предотвратить с Божией помощью, как власть имущих персон мягко и корректно подводили к необходимости ремонта убитых дорог и реставрации деревянных усадеб невиданной красоты, чудом сохранившихся в Рязани, молодёжной культуре - всё это было очень интересно узнать из уст человека творческого, пережившего испытания судьбы, но всё же оказавшегося, в конечном итоге, на своём месте, нашедшего себя в этой жизни и создающего свои авторские экскурсионные маршруты!!! Прямо по ходу экскурсии Александра не раз посещало вдохновение и генерировались новые идеи, буквально витающие в воздухе, которые он в дальнейшем будет встраивать в свои маршруты, украшая и детализируя их. Спасибо Александру за подаренный праздник!!! Познавательный туризм - самый лучший отдых.