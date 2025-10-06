«Мне приснилось рязанское небо и моя непутёвая жизнь», «Мой костёр в тумане светит», «Жди меня — и я вернусь».
Стихи Есенина, Полонского и Симонова прозвучат на этой прогулке по Рязанскому кремлю — единственному в России кремлю без стен.
Вы узнаете, как Салтыков-Щедрин предвосхитил казусы рязанских чиновников, кто связал мейкап и Рязань и чем примечательна цифра 95.
Описание экскурсии
- Памятники князю Олегу и Сергию Радонежскому — выясним, как прошла их встреча в 1386 году и кто потом поженился
- Дом-яйцо — как рядом уживаются церковь 17 века и заведение для взрослых. И при чём здесь Киркоров?
- Памятник Есенину — почему поэт не хотел, чтобы его увековечивали в Рязани
- Скульптуры в честь «грибов с глазами» — почему они охранялись лучше людей, а за вред, причинённый грибам, грозила смертная казнь?
- Екатерина II и её влияние на Переяславль Рязанский — хайп или необходимость?
- Победа рязанцев над татарами в 1521 году — и как она привела к потере независимости
- Успенский кафедральный собор — почему его построили только с третьей попытки (только царю не рассказывайте!)
- Архангельский собор — как выглядит икона, перед которой князья молились при нашествии Батыя
- Гостиница «Черни» — и что себе позволяли рязанские монахи
- Рэп на кладбище в финале — заключительный аккорд необычной экскурсии
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто ценит иронию, неожиданные повороты и не хочет попасть под влияние строгой учительницы.
Организационные детали
Максимально лёгкая прогулка, физических ограничений нет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Соборной
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Рязани
Провёл экскурсии для 1255 туристов
Я аккредитованный гид-экскурсовод категории А. Писатель, рэп-музыкант, стендап-комик (очень плохой). Мечтаю стать таксистом! Люблю путешествовать, футбол, мороженое, родителей, кота и Рязань. Холост, избавился от вредных привычек. Не гид, а мечта!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
6 окт 2025
Экскурсия Александра привлекла нас своей необычностью. Александр - потрясающий рассказчик, живой и многогранный, настоящий человек-оркестр!!! Он так смог прочесть стихи С. А. Есенина, что мы были растроганы до слёз. Он
Е
Елена
30 авг 2025
Хотелось бы чуть больше полезной информации. И поменьше саморекламы
Дмитрий
24 авг 2025
Очень интересная экскурсия по Кремлю и его окрестностям. Аександр отличный рассказчик, время пролетело незаметно. Очень понравилось, гид не грузил нас нудным перечнем дат и деяний, а вместо этого рассказывал интересные истории, читал стихи и это запомится гораздо лучше. Сама экскурсия не предполагает длинных переходов, так что на нее можно и пожилым, и с детьми.
Т
Татьяна
16 авг 2025
Экскурсия с Александром понравилась. Очень интересный, творческий человек. Прекрасно знает родной город, вдохновенно декламирует стихи Сергея Есенина и свой рэп. Рекомендуем!
М
Мария
15 авг 2025
Очень интересная экскурсия. Александр замечательный экскурсовод. Прекрасное владение материалом. Слушали с открытым ртом и взрослые и дети. Не заметили как пролетело время. Рассказ переплетался со стихами и песнями и все в тему и так за душу. Мы обязательно приедем еще и закажем экскурсию у Александра. Александр будем рады если вы составите экскурсию на весь день.
Александр
Ответ организатора:
С большим удовольствием!
П
Павел
30 июл 2025
Это первая экскурсия, заказанная через Tripster. Выбирал такую, чтобы была несложной физически. Экскурсия очень понравилась: она по историческому центру, но большая часть проходит не в Кремле, а по небольшим тенистым
