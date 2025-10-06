Мои заказы

«Мне приснилось Рязанское небо» - прогулка по историческому центру

Разгадать тайны кремля без стен и услышать стихи великих поэтов
«Мне приснилось рязанское небо и моя непутёвая жизнь», «Мой костёр в тумане светит», «Жди меня — и я вернусь».

Стихи Есенина, Полонского и Симонова прозвучат на этой прогулке по Рязанскому кремлю — единственному в России кремлю без стен.

Вы узнаете, как Салтыков-Щедрин предвосхитил казусы рязанских чиновников, кто связал мейкап и Рязань и чем примечательна цифра 95.
Описание экскурсии

  • Памятники князю Олегу и Сергию Радонежскому — выясним, как прошла их встреча в 1386 году и кто потом поженился
  • Дом-яйцо — как рядом уживаются церковь 17 века и заведение для взрослых. И при чём здесь Киркоров?
  • Памятник Есенину — почему поэт не хотел, чтобы его увековечивали в Рязани
  • Скульптуры в честь «грибов с глазами» — почему они охранялись лучше людей, а за вред, причинённый грибам, грозила смертная казнь?
  • Екатерина II и её влияние на Переяславль Рязанский — хайп или необходимость?
  • Победа рязанцев над татарами в 1521 году — и как она привела к потере независимости
  • Успенский кафедральный собор — почему его построили только с третьей попытки (только царю не рассказывайте!)
  • Архангельский собор — как выглядит икона, перед которой князья молились при нашествии Батыя
  • Гостиница «Черни» — и что себе позволяли рязанские монахи
  • Рэп на кладбище в финале — заключительный аккорд необычной экскурсии

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто ценит иронию, неожиданные повороты и не хочет попасть под влияние строгой учительницы.

Организационные детали

Максимально лёгкая прогулка, физических ограничений нет.

Александр
Александр — ваш гид в Рязани
Провёл экскурсии для 1255 туристов
Я аккредитованный гид-экскурсовод категории А. Писатель, рэп-музыкант, стендап-комик (очень плохой). Мечтаю стать таксистом! Люблю путешествовать, футбол, мороженое, родителей, кота и Рязань. Холост, избавился от вредных привычек. Не гид, а мечта!

Наталья
Наталья
6 окт 2025
Экскурсия Александра привлекла нас своей необычностью. Александр - потрясающий рассказчик, живой и многогранный, настоящий человек-оркестр!!! Он так смог прочесть стихи С. А. Есенина, что мы были растроганы до слёз. Он
рассказывал о городе совершенно оригинальным образом и те факты, о которых не пишут в путеводителях. Об известных, любимых и уважаемых людях, которые стали символами Рязани, Собаке Павлова и "грибах с глазами" Александр говорил с большой теплотой и проникновенно. Как жила Рязань в лихие 90-е, какие трагические события удалось предотвратить с Божией помощью, как власть имущих персон мягко и корректно подводили к необходимости ремонта убитых дорог и реставрации деревянных усадеб невиданной красоты, чудом сохранившихся в Рязани, молодёжной культуре - всё это было очень интересно узнать из уст человека творческого, пережившего испытания судьбы, но всё же оказавшегося, в конечном итоге, на своём месте, нашедшего себя в этой жизни и создающего свои авторские экскурсионные маршруты!!! Прямо по ходу экскурсии Александра не раз посещало вдохновение и генерировались новые идеи, буквально витающие в воздухе, которые он в дальнейшем будет встраивать в свои маршруты, украшая и детализируя их. Спасибо Александру за подаренный праздник!!! Познавательный туризм - самый лучший отдых.

Экскурсия Александра привлекла нас своей необычностью. Александр - потрясающий рассказчик, живой и многогранный, настоящий человек-оркестр!!! Он
Е
Елена
30 авг 2025
Хотелось бы чуть больше полезной информации. И поменьше саморекламы
Дмитрий
Дмитрий
24 авг 2025
Очень интересная экскурсия по Кремлю и его окрестностям. Аександр отличный рассказчик, время пролетело незаметно. Очень понравилось, гид не грузил нас нудным перечнем дат и деяний, а вместо этого рассказывал интересные истории, читал стихи и это запомится гораздо лучше. Сама экскурсия не предполагает длинных переходов, так что на нее можно и пожилым, и с детьми.
Т
Татьяна
16 авг 2025
Экскурсия с Александром понравилась. Очень интересный, творческий человек. Прекрасно знает родной город, вдохновенно декламирует стихи Сергея Есенина и свой рэп. Рекомендуем!
М
Мария
15 авг 2025
Очень интересная экскурсия. Александр замечательный экскурсовод. Прекрасное владение материалом. Слушали с открытым ртом и взрослые и дети. Не заметили как пролетело время. Рассказ переплетался со стихами и песнями и все в тему и так за душу. Мы обязательно приедем еще и закажем экскурсию у Александра. Александр будем рады если вы составите экскурсию на весь день.
Александр
Александр
Ответ организатора:
С большим удовольствием!
П
Павел
30 июл 2025
Это первая экскурсия, заказанная через Tripster. Выбирал такую, чтобы была несложной физически. Экскурсия очень понравилась: она по историческому центру, но большая часть проходит не в Кремле, а по небольшим тенистым
улицам около него. Экскурсовод Александр интересно рассказывает и об исторических фактах и о совсем недавнем прошлом Рязани. Немного опасался что рассказ будет перенасыщен стихами и рэпом, но нет: стихов было немного и они в тему, а рэп звучал только в начале и в конце экскурсии и тоже был очень неплох. Экскурсию рекомендую, а у нас появился хороший маршрут для прогулок при следующих приездах в Рязань.

Это первая экскурсия, заказанная через Tripster. Выбирал такую, чтобы была несложной физически. Экскурсия очень понравилась: она

