Ксения П. проводит ещё 5 экскурсий

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Теплый приём. Обзорная экскурсия по Рязани

5
2 отзыва
Ксения П.
Ксения П. – Гид из Рязани
Теплый приём.

Обзорная экскурсия по Рязани
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Теплый приём. Обзорная экскурсия по Рязани
Теплый приём. Обзорная экскурсия по Рязани
Специально для холодного времени года мы приготовили для вас особую экскурсию ⛳ по центру Рязани. Вы впервые посетили нас или же бывали здесь, но пока не успели познакомиться с историей 📖 города? В вашей компании не больше пяти человек без детей? Вам интересны не только факты о культуре, истории и выдающихся людях города, но и местные «фишки», о которых редко рассказывают туристам? Если все это о вас, то добро пожаловать на экскурсию «Теплый приём»

На нашей душевной экскурсии:

    ✔Вы познакомитесь с основными достопримечательностями 🏛️ исторической части города
    ✔Узнаете о том, где вкусно поесть и попробовать необычные напитки
    ✔Согреетесь горячим ароматным чаем
    ✔Познакомитесь с историей питейных заведений и винокурения в Рязанской губернии
    ✔Продегустируете самый зимний напиток
    Что входит
    • Экскурсионное обслуживание
    • Согревающие напитки
    Начало
    🚩 Г. Рязань, ул. Соборная 14/2
    Место завершения
    🏁 Лыбедский бульвар
    Теплый приём. Обзорная экскурсия по Рязани
    Теплый приём. Обзорная экскурсия по Рязани
    Теплый приём. Обзорная экскурсия по Рязани

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Ксения П.
    Ксения П.
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