Ксения П. проводит ещё 5 экскурсий

Специально для холодного времени года мы приготовили для вас особую экскурсию ⛳ по центру Рязани. Вы впервые посетили нас или же бывали здесь, но пока не успели познакомиться с историей 📖 города? В вашей компании не больше пяти человек без детей? Вам интересны не только факты о культуре, истории и выдающихся людях города, но и местные «фишки», о которых редко рассказывают туристам? Если все это о вас, то добро пожаловать на экскурсию «Теплый приём»

На нашей душевной экскурсии:

✔Вы познакомитесь с основными достопримечательностями 🏛️ исторической части города

✔Узнаете о том, где вкусно поесть и попробовать необычные напитки

✔Согреетесь горячим ароматным чаем

✔Познакомитесь с историей питейных заведений и винокурения в Рязанской губернии

✔Продегустируете самый зимний напиток