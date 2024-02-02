Погулять по центральным улицам, прикоснуться к истории города и отведать местные деликатесы
Вы знаете, кто дал Рязани её современное название? Екатерина Великая! При ней полностью изменились планировка и облик города. На прогулке по центру я расскажу, как он выглядел раньше и как развивался на протяжении веков.
А потом мы зайдём в уютный местный ресторан, где вы сможете познакомиться с аутентичной рязанской кухней.
А потом мы зайдём в уютный местный ресторан, где вы сможете познакомиться с аутентичной рязанской кухней.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Знакомство с Рязанью
Мы прогуляемся по центральным улицам города и поговорим о том, как он менялся с течением времени. Вы:
- Увидите первую электростанцию и узнаете, как в дома рязанцев пришло электричество
- Оцените памятники Евпатию Коловрату и Рязанскому косопузу
- Прогуляетесь по бывшему руслу реки Лебедь и услышите, почему её загнали в трубу
- Пройдёте под мостом и погрузитесь в его историю от Екатерины II до наших дней
- Раскроете, как использовались трофеи Отечественной войны 1812 года
- Посетите Хлебную площадь и узнаете, как менял положение Ленин на памятнике
- Прикоснётесь к тайнам «грибов с глазами»
Дегустация блюд рязанской кухни
Мы зайдём в в уютный ресторанчик, где вы сможете попробовать местные блюда, приготовленные по оригинальным рецептам. В меню представлены: калинник, запечённый перепел, томлёная утка, вареники с репой, перловая каша с белыми грибами и многое другое.
Организационные детали
- Обед оплачивается дополнительно по меню
- Возможно увеличение группы до 6 человек. Доплата — 650 руб. за человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Соборная
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Рязани
Провела экскурсии для 25 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я живу в Рязани. Люблю путешествовать, а ещё очень люблю свой город и постоянно его исследую. Помогу гостям и местным жителям узнать историю, природу и культуру Рязанского края.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
2 фев 2024
Спасибо большое Елене, очень интересная экскурсия. Были в Рязани первый раз, услышали про все ключевые объекты города. А в завершение Елена отвела нас в замечательное кафе с традиционной кухней, это было замечательно 🥰 искренне рекомендую прогуляться по городу именно с Еленой ❤
Е
Елена
2 фев 2024
Я безумно люблю путешествовать, с удовольствием открываю для себя новые города. Рязань нам с молодым человеком показала Елена. Мы получили огромное наслаждение, гуляя с ней и слушая рассказ о городе. С Еленой было очень комфортно и интересно!) Еще приятно было смотреть на фотографии, которые Елена принесла с собой на встречу с нами: там мы смогли увидеть некоторые места Рязани много лет назад и сравнить с тем, что есть сейчас. Я люблю такой формат)
Елена знает очень многое о Рязани, приятно, что на любые спонтанно возникшие вопросы она давала молниеносный ответ.
Столик в ресторане, в котором мы ужинали, был заблаговременно забронирован Еленой, что очень приятно. Я попробовала местные блюда: не оставили равнодушной меня перловая каша с белыми грибами и вареники из репы, очень вкусно и необычно!
Елена знает очень многое о Рязани, приятно, что на любые спонтанно возникшие вопросы она давала молниеносный ответ.
Столик в ресторане, в котором мы ужинали, был заблаговременно забронирован Еленой, что очень приятно. Я попробовала местные блюда: не оставили равнодушной меня перловая каша с белыми грибами и вареники из репы, очень вкусно и необычно!
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