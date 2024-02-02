Вы знаете, кто дал Рязани её современное название? Екатерина Великая! При ней полностью изменились планировка и облик города. На прогулке по центру я расскажу, как он выглядел раньше и как развивался на протяжении веков. А потом мы зайдём в уютный местный ресторан, где вы сможете познакомиться с аутентичной рязанской кухней.

за 1-4 человека или 585 руб. за человека, если вас больше

Описание

Что вас ожидает

Знакомство с Рязанью

Мы прогуляемся по центральным улицам города и поговорим о том, как он менялся с течением времени. Вы:

Увидите первую электростанцию и узнаете, как в дома рязанцев пришло электричество

Оцените памятники Евпатию Коловрату и Рязанскому косопузу

Прогуляетесь по бывшему руслу реки Лебедь и услышите, почему её загнали в трубу

Пройдёте под мостом и погрузитесь в его историю от Екатерины II до наших дней

Раскроете, как использовались трофеи Отечественной войны 1812 года

Посетите Хлебную площадь и узнаете, как менял положение Ленин на памятнике

Прикоснётесь к тайнам «грибов с глазами»

Дегустация блюд рязанской кухни

Мы зайдём в в уютный ресторанчик, где вы сможете попробовать местные блюда, приготовленные по оригинальным рецептам. В меню представлены: калинник, запечённый перепел, томлёная утка, вареники с репой, перловая каша с белыми грибами и многое другое.

Организационные детали