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Интерактивная прогулка по нетуристической Рязани

Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ожидающие быть раскрытыми
Приглашаем вас на эксклюзивную экскурсию по Рязани, где вы не только узнаете удивительные факты о городе, но и станете участником захватывающей интеллектуальной игры.

В ходе прогулки вы встретите памятники деревянного зодчества,
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узнаете о судьбах знаменитых рязанцев и их вкладе в культуру и историю. Каждый уголок Рязани скрывает свою загадку, и только самые внимательные смогут разгадать их все.

Вас ждут интересные задания, за выполнение которых мы подготовили приятные сюрпризы - стикеры и открытки с видами Рязани. Экскурсия подходит как для взрослых, так и для подростков старше 12 лет.

Для желающих экскурсия может быть проведена на английском языке с предоставлением учебных материалов.

Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе исследовать скрытые сокровища Рязани и унести домой не только фотографии, но и новые знания и впечатления

5
31 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🧩 Интерактивная игра с загадками
  • 🏛 Уникальные памятники деревянного зодчества
  • 🎁 Приятные подарки за правильные ответы
  • 📚 Истории выдающихся рязанцев
  • 🌿 Тайны древних стен и закоулков
Интерактивная прогулка по нетуристической Рязани
Интерактивная прогулка по нетуристической Рязани
Интерактивная прогулка по нетуристической Рязани

Что можно увидеть

  • Памятники деревянного зодчества
  • Древняя стена под покровом плюща
  • Художественный музей

Описание экскурсии

На нескучном променаде по городу вы узнаете:

  • Чем наградил российский император рязанских гимназистов
  • Почему Салтыков-Щедрин перестал жить в шикарном доме
  • Какой рязанец вдохновил Пастернака на написание романа
  • Что скрывает древняя стена под покровом плюща
  • Как жребий решал судьбу бедных рязанских девушек
  • Чем со временем стал «Сад трезвости»

И многое другое!

Организационные детали

  • За правильные ответы на вопросы вы получите стикеры и открытки
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
  • По запросу экскурсию можно провести на английском языке с предоставлением учебного материала. Доплата — 200 руб. /чел. Детали уточняйте в переписке.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Почтовой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий
Анатолий — ваша команда гидов в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 3312 туристов
Приветствую! Меня зовут Анатолий, я коренной рязанец и преподаватель по профессии. Как в учительской деятельности, так и в проведении экскурсий объединяю обучение с развлечением. Что может быть лучше времени, проведённого
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одновременно с удовольствием и пользой! Я и моя команда гидов в радостью познакомимся с вами и проведём экскурсию в формате квеста или квиза. А также поделимся местными лайфхаками — где вкусно поесть, красиво сфотографироваться и какие ещё места в городе стоит посетить. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
3
2
1
О
Анатолий великолепный рассказчик, классная экскурсия, всё время находились в диалоге. Прошлись и по главным улицам и закоулкам. Говорили и про здания, и про личности, и про благоустройство и про традиции.
Анатолий великолепный рассказчик, классная экскурсия, всё время находились в диалоге. Прошлись и по главным улицам и
Анатолий великолепный рассказчик, классная экскурсия, всё время находились в диалоге. Прошлись и по главным улицам и
Анатолий великолепный рассказчик, классная экскурсия, всё время находились в диалоге. Прошлись и по главным улицам и
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Анна
Нам очень понравилась прогулка по Рязани! Экскурсовод вёл экскурсию в формате викторины. Про разные здания/места были интересные вопросы на знания или логику, что вносило дополнительную вовлеченность. Рассказывал тоже интересно, много нового узнали про родной город. Очень очень довольны! 👌🏻
Нам очень понравилась прогулка по Рязани! Экскурсовод вёл экскурсию в формате викторины. Про разные здания/места были
Нам очень понравилась прогулка по Рязани! Экскурсовод вёл экскурсию в формате викторины. Про разные здания/места были
Нам очень понравилась прогулка по Рязани! Экскурсовод вёл экскурсию в формате викторины. Про разные здания/места были
Нам очень понравилась прогулка по Рязани! Экскурсовод вёл экскурсию в формате викторины. Про разные здания/места были
Нам очень понравилась прогулка по Рязани! Экскурсовод вёл экскурсию в формате викторины. Про разные здания/места были
Нам очень понравилась прогулка по Рязани! Экскурсовод вёл экскурсию в формате викторины. Про разные здания/места были
Нам очень понравилась прогулка по Рязани! Экскурсовод вёл экскурсию в формате викторины. Про разные здания/места были
Нам очень понравилась прогулка по Рязани! Экскурсовод вёл экскурсию в формате викторины. Про разные здания/места были+1
Нам очень понравилась прогулка по Рязани! Экскурсовод вёл экскурсию в формате викторины. Про разные здания/места были
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Э
Были на экскурсии с Анатолием - очень понравилось! Посещаем Рязань давно и достаточно часто, хотелось узнать что-нибудь новое, необычное, не туристическое и нам это удалось! В восторге был даже мой
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папа, проведший детство в Рязани. Отдельно хочется отметить увлекательную интерактивную часть: вопросы составлены на смекалку, а не на знания, даже дети весело подключаются к разгадке, а стикеры-бонусы выполнены с большой любовью (символизм вложенный в них меня тронул, такая очаровательная работа с деталями). Резюмируя все вышесказанное, экскурсовода советую, маршрут впечатляющий. Если хотите увидеть город в новом ракурсе и узнать новые факты о нем, то эта экскурсия вам точно подойдет!

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К
Очень интересная прогулка, мне как человеку живущему в Рязани и знающего достаточно много о городе, было очень много в первые. Очень советую.
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Е
Очень понравилась сегодняшняя экскурсия! Спасибо экскурсоводу! Узнали много нового. Очень интересно рассказывает, два часа как на одном дыхании!
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Н
Нашим гидом на экскурсии был Роман. Впечатления от двухчасовой прогулки по родному городу остались очень яркие: мы ходили по тем улочкам, где я как коренная рязанка была не один и
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не два раза, но история зданий и событий, связанных с этими улицами, мне оказалась совершенно не знакома! Спасибо огромное Роману за динамичную, позитивную и нескучную экскурсию! Два наших ребёнка (10 и 12 лет), присутствующих на экскурсии, много и активно отвечали на "заковыристые" вопросы экскурсовода и остались очень довольны прогулкой по городу.

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