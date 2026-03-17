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узнаете о судьбах знаменитых рязанцев и их вкладе в культуру и историю. Каждый уголок Рязани скрывает свою загадку, и только самые внимательные смогут разгадать их все.



Вас ждут интересные задания, за выполнение которых мы подготовили приятные сюрпризы - стикеры и открытки с видами Рязани. Экскурсия подходит как для взрослых, так и для подростков старше 12 лет.



Для желающих экскурсия может быть проведена на английском языке с предоставлением учебных материалов.



Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе исследовать скрытые сокровища Рязани и унести домой не только фотографии, но и новые знания и впечатления