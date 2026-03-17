Приглашаем вас на эксклюзивную экскурсию по Рязани, где вы не только узнаете удивительные факты о городе, но и станете участником захватывающей интеллектуальной игры.
В ходе прогулки вы встретите памятники деревянного зодчества,
В ходе прогулки вы встретите памятники деревянного зодчества,
5 причин купить эту экскурсию
- 🧩 Интерактивная игра с загадками
- 🏛 Уникальные памятники деревянного зодчества
- 🎁 Приятные подарки за правильные ответы
- 📚 Истории выдающихся рязанцев
- 🌿 Тайны древних стен и закоулков
Что можно увидеть
- Памятники деревянного зодчества
- Древняя стена под покровом плюща
- Художественный музей
Описание экскурсии
На нескучном променаде по городу вы узнаете:
- Чем наградил российский император рязанских гимназистов
- Почему Салтыков-Щедрин перестал жить в шикарном доме
- Какой рязанец вдохновил Пастернака на написание романа
- Что скрывает древняя стена под покровом плюща
- Как жребий решал судьбу бедных рязанских девушек
- Чем со временем стал «Сад трезвости»
И многое другое!
Организационные детали
- За правильные ответы на вопросы вы получите стикеры и открытки
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
- По запросу экскурсию можно провести на английском языке с предоставлением учебного материала. Доплата — 200 руб. /чел. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Почтовой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваша команда гидов в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 3312 туристов
Приветствую! Меня зовут Анатолий, я коренной рязанец и преподаватель по профессии. Как в учительской деятельности, так и в проведении экскурсий объединяю обучение с развлечением. Что может быть лучше времени, проведённого
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Анатолий великолепный рассказчик, классная экскурсия, всё время находились в диалоге. Прошлись и по главным улицам и закоулкам. Говорили и про здания, и про личности, и про благоустройство и про традиции.
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Нам очень понравилась прогулка по Рязани! Экскурсовод вёл экскурсию в формате викторины. Про разные здания/места были интересные вопросы на знания или логику, что вносило дополнительную вовлеченность. Рассказывал тоже интересно, много нового узнали про родной город. Очень очень довольны! 👌🏻
+1
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Э
Были на экскурсии с Анатолием - очень понравилось! Посещаем Рязань давно и достаточно часто, хотелось узнать что-нибудь новое, необычное, не туристическое и нам это удалось! В восторге был даже мой
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К
Очень интересная прогулка, мне как человеку живущему в Рязани и знающего достаточно много о городе, было очень много в первые. Очень советую.
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Е
Очень понравилась сегодняшняя экскурсия! Спасибо экскурсоводу! Узнали много нового. Очень интересно рассказывает, два часа как на одном дыхании!
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Н
Нашим гидом на экскурсии был Роман. Впечатления от двухчасовой прогулки по родному городу остались очень яркие: мы ходили по тем улочкам, где я как коренная рязанка была не один и
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