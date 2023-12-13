Увидеть потайные уголки города и узнать, во что рязанцы превратили «Сад трезвости»
Приглашаю на увлекательную прогулку с элементами интеллектуальной игры.
Я расскажу о судьбах выдающихся рязанцев, а вы разгадаете загадки, которые таятся в закоулках города.
Вы найдёте памятники деревянного зодчества и выясните, когда в художественном музее оживает один портрет. А за правильные ответы на вопросы получите приятные подарки!
Я расскажу о судьбах выдающихся рязанцев, а вы разгадаете загадки, которые таятся в закоулках города.
Вы найдёте памятники деревянного зодчества и выясните, когда в художественном музее оживает один портрет. А за правильные ответы на вопросы получите приятные подарки!
Ближайшие даты:
13
дек
дек
14
дек
дек
15
дек
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16
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17
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Описание
Что вас ожидает
На нескучном променаде по городу вы узнаете:
- Чем наградил российский император рязанских гимназистов
- Почему Салтыков-Щедрин перестал жить в шикарном доме
- Какой рязанец вдохновил Пастернака на написание романа
- Что скрывает древняя стена под покровом плюща
- Как жребий решал судьбу бедных рязанских девушек
- Чем со временем стал «Сад трезвости»
И многое другое!
Организационные детали
- За правильные ответы на вопросы вы получите стикеры и открытки
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
- По запросу экскурсию можно провести на английском языке с предоставлением учебного материала. Доплата — 200 руб. /чел. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Почтовой
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваша команда гидов в Рязани
Провели экскурсии для 909 туристов
Приветствую! Меня зовут Анатолий, я коренной рязанец и преподаватель по профессии. Как в учительской деятельности, так и в проведении экскурсий объединяю обучение с развлечением. Что может быть лучше времени, проведённого одновременно с удовольствием и пользой! С радостью познакомлюсь с вами и проведу экскурсию в формате квеста или квиза. А также поделюсь местными лайфхаками — где вкусно поесть, красиво сфотографироваться и какие ещё места в городе стоит посетить. До встречи!
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