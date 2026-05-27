Рязань не спешит раскрывать себя с первого взгляда. Но стоит пройти по её улицам с человеком, который знает их с детства, и она начинает звучать иначе.
Со мной вы не просто увидите главные места Рязани: я бережно раскрою её прошлое, помогу разобраться в истории и почувствовать характер города — спокойный, упрямый и очень тёплый.
Описание экскурсии
Хлебная площадь
Историческое сердце города, откуда начиналась торговая и общественная жизнь. Вы узнаете, как формировалась Рязань и чем жила губерния.
Трёхлучие улиц и Почтовая
Внимательно рассмотрим редкую для русских городов планировку и одну из самых нарядных улиц.
Лыбедский бульвар и «грибы с глазами»
По дороге я покажу вам необычные арт-объекты и расскажу, откуда взялась знаменитая рязанская шутка.
Губернская архитектура
Самые выразительные здания города — от строгих административных до купеческих домов. Вас ждут:
- присутственные места в духе петербургской классики
- характерные детали городской застройки
- история рязанского «косопуза»
Рязанский кремль
- Христорождественский собор — один из древнейших
- Дворец Олега — центр княжеской власти
- Духовская церковь с редкой двухшатровой композицией
- Успенский собор и колокольня — архитектурный акцент всего ансамбля
Организационные детали
- Все объекты осматриваем снаружи
- По пути предусмотрим кофе-паузу
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инга — ваш гид в Рязани
Экскурсии от местного жителя, да ещё и гида — всегда интересно! Рязань — моя родина, которую я нежно люблю. Для меня экскурсия — это возможность прикоснуться к душе города и передать часть моей любви дорогим гостям. Приглашаю в увлекательное путешествие в приятной дружеской атмосфере!
