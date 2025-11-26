Константиново — визитная карточка Рязани, ведь здесь родился Сергей Есенин. По дороге вы полюбуетесь пейзажами Рязанской земли и послушаете стихи.
По приезде посетите музей-заповедник «Константиново», пройдёте по местам, где провёл детство поэт, прогуляетесь по высокому берегу Оки и побываете в монастыре в Пощупово.
5 причин купить этот трансфер
- 📜 Погружение в историю Есенина
- 🌿 Живописные виды Оки
- 🏛 Посещение музея-заповедника
- 🙏 Умиротворение в монастыре
- 🍞 Вкус монастырской выпечки
Что можно увидеть
- Музей-заповедник «Константиново»
- Дом родителей Есенина
- Дом священника Смирнова
- Земская школа
- Дом-музей поэмы «Анна Снегина»
- Монастырь в Пощупово
Описание трансфер
В путешествии по есенинской земле:
- вы увидите Константиново, где родился великий поэт.
- посмотрите с высокого берега Оки на луговые дали.
- в музее-заповеднике сможете посетить дом родителей поэта.
- заглянете в дом священника Смирнова.
- посетите Земскую школу, в которой Есенин получил начальное образование.
- в доме-музее поэмы «Анна Снегина» узнаете о жизни помещичьей семьи и хозяйке Кашиной.
- в Пощупово заглянете за умиротворением в древний монастырь, а также отведаете монастырской выпечки.
- и при желании окунётесь в купель святого источника.
Организационные детали
- Это трансфер без экскурсионного сопровождения на автомобиле Mercedes Classe E.
- Дорога занимает около часа в одну сторону.
- Заранее предупредите, если вам необходимо детское кресло.
- Экскурсию в Константиново вы сможете заказать на месте в музее.
ежедневно в 09:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Рязани
Рад приветствовать вас в городе Рязани. Я профессиональный водитель и коренной рязанец. Люблю свой город и постараюсь сделать так, чтобы и у вас сложились приятные впечатления о нашем городе. Отвезу вас к достопримечательностям Рязани и Рязанского края, порекомендую интересные места, пофотографирую вас, максимально буду ориентирован на ваши пожелания.
Входит в следующие категории Рязани
