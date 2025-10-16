Индивидуальная
В усадьбе фон Дервиза. Рязанская область
Начало: Рязанская. обл., Р.П. Старожилово, ул. Советская 1...
«Можем организовать трансфер до места и обратно (для группы 6-8 чел)»
Расписание: С понедельника по воскресенье. Начало с 10:00
Завтра в 10:00
17 окт в 10:00
3550 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
Трансфер из Рязани в музей Есенина, село Пощупово и Иоанно-Богословский монастырь
По следам знаменитого поэта и дорогам к древним святыням Рязанской земли
17 окт в 09:00
18 окт в 09:00
3640 ₽
4550 ₽ за человека
Мини-группа
до 3 чел.
Трансфер «Рязань - Константиново + Пощупово»
Увлекательное путешествие по местам, связанным с Сергеем Есениным. Насладитесь видами Оки и посетите древний монастырь в Пощупово
Начало: У вашего отеля
«Это трансфер без экскурсионного сопровождения на автомобиле Mercedes Classe E»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за человека
