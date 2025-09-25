Мини-группа
до 3 чел.
Экскурсия в Константиново и Пощупово: по следам Сергея Есенина
Начало: Начало экскурсии - у вашей гостиницы
Расписание: Понедельник-воскресение с 9:00 до 15:00
25 сен в 09:00
26 сен в 09:00
4550 ₽ за человека
Мини-группа
до 3 чел.
Поездка из Рязани в Солотчу
Погрузитесь в атмосферу провинции: сосновый бор, монастырь 14 века и тропа Паустовского ждут вас в Солотче
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
26 сен в 10:00
1 окт в 10:00
4550 ₽ за человека
Мини-группа
до 3 чел.
Трансфер «Рязань - Константиново + Пощупово»
Увлекательное путешествие по местам, связанным с Сергеем Есениным. Насладитесь видами Оки и посетите древний монастырь в Пощупово
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
28 сен в 09:00
4000 ₽ за человека
