Смотрите ближайшие свободные даты

В гости к известным рязанцам (2 дня / 1 ночь)

Отправляясь в "гости" к известным рязанцам, вы сможете посетить Константиново, где расположена...

Отправляясь в «гости» к известным рязанцам, вы сможете посетить Константиново, где расположена усадьба Есениных.

Вы прогуляетесь по территории музея-заповедника в сопровождении экскурсовода, посетите дом Есениных и усадьбу Л. И. Кашиной, загляните в Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово.

Познакомитесь с самой Рязанью в рамках обзорной экскурсии по городу, с прогулкой по территории Рязанского Кремля и «загляните на огонёк» к известному учёному, академику И. П. Павлову в Музей-усадьбу его имени.
В гости к известным рязанцам (2 дня / 1 ночь)
В гости к известным рязанцам (2 дня / 1 ночь)
В гости к известным рязанцам (2 дня / 1 ночь)
В гости к известным рязанцам (2 дня / 1 ночь)
В гости к известным рязанцам (2 дня / 1 ночь)
В гости к известным рязанцам (2 дня / 1 ночь)
В гости к известным рязанцам (2 дня / 1 ночь)
День 1
Константиново — родина поэта Сергея Есенина
В центре села расположена усадьба Есениных. Здесь в 1871 году дед поэта построил дом, где 21 сентября (3 октября — по новому стилю) 1895 года родился Сергей Александрович Есенин. Со временем обветшавший дедовский дом снесли, и на его месте в 1909 году был выстроен новый, меньших размеров. Именно с ним ассоциируется есенинский поэтический образ «золотой бревенчатой избы». В 1965 году в этой простой деревенской избе был открыт музей знаменитого русского поэта. Экспозиция дома переносит нас в 20-е годы, когда, будучи прославленным на всю Россию поэтом, Сергей Есенин приезжал в родительский дом, чтобы отдохнуть здесь измученной душой. Рядом высится толстенный тополь, посаженный поэтом, и белоснежные березы. И они всё ещё растут, пережив поэта почти на столетие…
Рядом с церковью Казанской иконы Божией Матери располагается усадьба последней Константиновской помещицы Лидии Ивановны Кашиной. С хозяйкой усадьбы Сергей Есенин познакомился впервые летом 1916 года. В доме Кашиной Сергей Есенин бывал не раз, поскольку с хозяйкой его связывали дружеские отношения. Музейные экспозиции занимают первый этаж «дома с мезонином». Экспонаты рассказывают нам о жизни семьи Кашиной, её гостях, односельчанах поэта.
Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово
Из этих благодатных мест нельзя уехать, не посетив Свято-Иоанно Богословский монастырь. Обитель возникла в конце XII или начале XIII века и была основана греческими монахами-миссионерами, которые принесли с собой чудотворную икону апостола Иоанна, написанную в VI столетии в Византии мальчиком-сиротой. Образ этот стал главной святыней Богословского монастыря. Село Константиново — подворье монастыря и сюда маленького Сережу Есенина приводила на службу его бабушка.
День 2

Древнерусская Рязань

Вы увидите знаменитые «грибы с глазами» и кружевной деревянный терем в Городском парке, единственный в Рязани дворец XIX века — дом мецената Г. Рюмина (в нём сейчас располагается художественный музей им. Пожалостина), памятник Евпатию Коловрату, главную площадь города носящую имя В. И. Ленина и многое другое.
По «рязанскому Арбату»: улице Почтовой и улице Соборной
Вы увидите здание, где располагался первый синематограф города, дом в котором открыл свой первый и единственный в России магазин самый известный в мире гример Максимиллиан Факторович (основатель компании Max Factor) и многое другое. И всё же главным украшением города является великолепный ансамбль Рязанского Кремля.
Экскурсия по территории Рязанского Кремля
Кремль расположен на высоком берегу в месте впадения реки Лыбедь в реку Трубеж, в древности его защищали высокие стены и земляной вал, часть которого и сегодня можно увидеть. С земляного вала открываются чудесные виды на город и заоские дали. Внешний осмотр великолепного Успенского собора. Успенский собор возведён в третьей четверти XVII века величайшим народным архитектором Яковом Бухвостовым. Это настоящий шедевр «нарышкинского» барокко, богато украшенный роскошной белокаменной «кружевной» резьбой, которую можно рассматривать часами. Если собор будет открыт, вы сможете самостоятельно его посетить после нашей экскурсии.

Музей-усадьба академика И. П. Павлова

Есть в Рязани места, которые навсегда останутся дороги нам, поскольку связаны с именами, составляющими славу и гордость русского народа. Сегодня вы побываете в одном из таких мест — в мемориальном Музее усадьбе академика И. П. Павлова, великого учёного, первого русского Нобелевского лауреата. Этот уютный и «обжитой» музей — подлинный дом семьи маститого академика, образец усадебной постройки конца XIX века. Здесь любовно сохранена домашняя обстановка и воссоздана атмосфера любящей семьи истинной русской интеллигенции.
Усадебный комплекс — это два дома, летняя беседка, надворные постройки, баня, колодец, сад, городошная и крокетная площадки. Этот уголок притягивает к себе гармонией, неизменным обаянием вечных человеческих ценностей — всем тем, без чего так трудно обойтись человеку. Мы посетим оба дома, прогуляемся по усадьбе. В любое время года этот чудесный уголок утраченной России восхищает посетителей. Весной — чудом пробуждения природы, летом — божественным ароматом наливающихся яблок, осенью — дивными красками золотого сада, зимой — кружевом снежных ветвей. И абсолютно всегда — потрясающими экскурсоводами, составляющими большую ценность музея!
Обратите внимание! Экскурсию необходимо будет оплатить заранее в офисе. После бронирования с вами свяжется гид по телефону и подробнее расскажет про место встречи и оплату экскурсии.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-30 человек
Гостиница 3* (Пик) Место в двухместном номере
6 800 ₽
Гостиница 3* (Пик) Одноместный номер
7 500 ₽
Гостиница 3* (Пик) Дополнительное место
6 800 ₽
Гостиница 3* (Пик) Дополнительная ночь Двухместный номер
3 500 ₽
Детский Гостиница 4* (Форум) Дополнительная ночь Двухместный номер
4 800 ₽
Гостиница 4* (Форум) Дополнительное место
7 400 ₽
Гостиница 4* (Форум) Дополнительная ночь Двухместный номер
5 000 ₽
Гостиница 4* (Форум) Дополнительная ночь Одноместный номер
3 900 ₽
Детский Гостиница 3* (Пик) Место в двухместном номере
6 600 ₽
Детский Гостиница 3* (Пик) Дополнительное место
6 600 ₽
Детский Гостиница 3* (Пик) Дополнительная ночь Двухместный номер
3 300 ₽
Детский Гостиница 4* (Форум) Место в двухместном номере
7 200 ₽
Детский Гостиница 4* (Форум) Дополнительное место
7 200 ₽
Гостиница 3* (Пик) Дополнительная ночь Одноместный номер
3 000 ₽
Гостиница 4* (Форум) Место в двухместном номере
7 400 ₽
Гостиница 4* (Форум) Одноместный номер
8 300 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле
  • Питание по программе
  • Входные билеты
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Комиссия агентствам.
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения
ж/д вокзале Рязань-I
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите ближайшие свободные даты
Экскурсия длится около 1 дня 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Смотрите ближайшие свободные даты

МК-Тревел
МК-Тревел
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рязани

👥Групповые🚌На автобусе🔭Обзорные🧳Туры

Еще несколько похожих предложений в Рязани

Соль земли рязанской: истории о знаменитых рязанцах
Индивидуальная экскурсия
3 000
за 1-8 чел.
Соль земли рязанской: истории о знаменитых рязанцах
Мы встретимся чтобы посетить места связанные с именами известных рязанцев - родоначальником...
Ежедневно с 10:00 до 20:00
«Гой ты, Русь моя родная… » — поездка в Константиново
Индивидуальная экскурсия
5
16
6ч 30м
5 500
за 1-4 чел.
«Гой ты, Русь моя родная… » — поездка в Константиново
Побывать на родине Есенина, влюбиться в рязанские просторы и посетить Иоанно-Богословскую обитель
Путешествие в Есенинскую Русь
Индивидуальная экскурсия
4.9
19
8 000
за 1-8 чел.
Путешествие в Есенинскую Русь
Пройти следами поэта в Константинове, посетить монастырь 12 века и очароваться укладом старинных сёл
Солотча — «ворота Мещеры»
Индивидуальная экскурсия
4.9
9
4 800
за 1-30 чел.
Солотча — «ворота Мещеры»
Влюбиться в природу Рязанского края, побывать в музее гравюры и посетить монастырь 14 века
Экскурсия в Константиново и Пощупово
Индивидуальная экскурсия
4.7
3
5 500
за 1-20 чел.
Экскурсия в Константиново и Пощупово
Ежедневно по запросу
Хозяева и гости рязанских усадеб
Индивидуальная экскурсия
4 000
за 1-15 чел.
Хозяева и гости рязанских усадеб
Каждый день по предварительной договорённости с гидом
Рязань от древности до наших дней
Индивидуальная экскурсия
4.9
102
2ч 30м
4 250
за 1-10 чел.
Рязань от древности до наших дней
Проследить ключевые эпохи города и узнать о знаменитых рязанцах на прогулке по центральным улицам
Кремль — сердце Рязани
Индивидуальная экскурсия
5
14
4 000
за 1-30 чел.
Кремль — сердце Рязани
Погулять по старинным улочкам, полюбоваться чудесными храмами и подышать «воздухом истории»
Есенинские места Рязанской области
Индивидуальная экскурсия
5
22
5 500
за 1-10 чел.
Есенинские места Рязанской области
Взглянуть на Есенина с новой стороны в путешествии на «малую Родину» поэта
Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
4.9
140
2ч 30м
4 100
за 1-8 чел.
Очень популярно сейчас
Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
Полюбоваться замысловатой архитектурой города под старинные легенды и узнать всю правду о рязанцах
Таинственные места губернской Рязани
Индивидуальная экскурсия
4.9
72
3 250
за 1-10 чел.
Таинственные места губернской Рязани
Окунуться в размеренную жизнь губернского города и заглянуть в его тайны
Из Рязани в Касимов — город двух культур
Индивидуальная экскурсия
5
2
7 000
за 1-6 чел.
Из Рязани в Касимов — город двух культур
Познакомиться с историей Рязанской Мещеры и поразиться наследию провинциального ровесника столицы

МК-Тревел проводит ещё 2 экскурсии

Рязань умеет удивлять (2 дня / 1 ночь)
1д 12ч
7 300
за 1 чел.
Рязань умеет удивлять (2 дня / 1 ночь)
Вы познакомитесь с Рязанским Кремлем и самой Рязанью, побываете в музее истории воздушно-десантных...
Смотрите ближайшие свободные даты
Душа всей России - Рязань (2 дня / 1 ночь)
1д 12ч
6 900
за 1 чел.
Душа всей России - Рязань (2 дня / 1 ночь)
Приглашаем познакомиться с древней и современной Рязанью
Смотрите ближайшие свободные даты
У нас ещё много экскурсий 😎 в Рязани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Рязани
🇷🇺