Смотрите ближайшие свободные даты

День 1

Константиново — родина поэта Сергея Есенина

В центре села расположена усадьба Есениных. Здесь в 1871 году дед поэта построил дом, где 21 сентября (3 октября — по новому стилю) 1895 года родился Сергей Александрович Есенин. Со временем обветшавший дедовский дом снесли, и на его месте в 1909 году был выстроен новый, меньших размеров. Именно с ним ассоциируется есенинский поэтический образ «золотой бревенчатой избы». В 1965 году в этой простой деревенской избе был открыт музей знаменитого русского поэта. Экспозиция дома переносит нас в 20-е годы, когда, будучи прославленным на всю Россию поэтом, Сергей Есенин приезжал в родительский дом, чтобы отдохнуть здесь измученной душой. Рядом высится толстенный тополь, посаженный поэтом, и белоснежные березы. И они всё ещё растут, пережив поэта почти на столетие…

Рядом с церковью Казанской иконы Божией Матери располагается усадьба последней Константиновской помещицы Лидии Ивановны Кашиной. С хозяйкой усадьбы Сергей Есенин познакомился впервые летом 1916 года. В доме Кашиной Сергей Есенин бывал не раз, поскольку с хозяйкой его связывали дружеские отношения. Музейные экспозиции занимают первый этаж «дома с мезонином». Экспонаты рассказывают нам о жизни семьи Кашиной, её гостях, односельчанах поэта.

Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово

Из этих благодатных мест нельзя уехать, не посетив Свято-Иоанно Богословский монастырь. Обитель возникла в конце XII или начале XIII века и была основана греческими монахами-миссионерами, которые принесли с собой чудотворную икону апостола Иоанна, написанную в VI столетии в Византии мальчиком-сиротой. Образ этот стал главной святыней Богословского монастыря. Село Константиново — подворье монастыря и сюда маленького Сережу Есенина приводила на службу его бабушка.

День 2

Древнерусская Рязань

Вы увидите знаменитые «грибы с глазами» и кружевной деревянный терем в Городском парке, единственный в Рязани дворец XIX века — дом мецената Г. Рюмина (в нём сейчас располагается художественный музей им. Пожалостина), памятник Евпатию Коловрату, главную площадь города носящую имя В. И. Ленина и многое другое.

По «рязанскому Арбату»: улице Почтовой и улице Соборной

Вы увидите здание, где располагался первый синематограф города, дом в котором открыл свой первый и единственный в России магазин самый известный в мире гример Максимиллиан Факторович (основатель компании Max Factor) и многое другое. И всё же главным украшением города является великолепный ансамбль Рязанского Кремля.

Экскурсия по территории Рязанского Кремля

Кремль расположен на высоком берегу в месте впадения реки Лыбедь в реку Трубеж, в древности его защищали высокие стены и земляной вал, часть которого и сегодня можно увидеть. С земляного вала открываются чудесные виды на город и заоские дали. Внешний осмотр великолепного Успенского собора. Успенский собор возведён в третьей четверти XVII века величайшим народным архитектором Яковом Бухвостовым. Это настоящий шедевр «нарышкинского» барокко, богато украшенный роскошной белокаменной «кружевной» резьбой, которую можно рассматривать часами. Если собор будет открыт, вы сможете самостоятельно его посетить после нашей экскурсии.

Музей-усадьба академика И. П. Павлова

Есть в Рязани места, которые навсегда останутся дороги нам, поскольку связаны с именами, составляющими славу и гордость русского народа. Сегодня вы побываете в одном из таких мест — в мемориальном Музее усадьбе академика И. П. Павлова, великого учёного, первого русского Нобелевского лауреата. Этот уютный и «обжитой» музей — подлинный дом семьи маститого академика, образец усадебной постройки конца XIX века. Здесь любовно сохранена домашняя обстановка и воссоздана атмосфера любящей семьи истинной русской интеллигенции.

Усадебный комплекс — это два дома, летняя беседка, надворные постройки, баня, колодец, сад, городошная и крокетная площадки. Этот уголок притягивает к себе гармонией, неизменным обаянием вечных человеческих ценностей — всем тем, без чего так трудно обойтись человеку. Мы посетим оба дома, прогуляемся по усадьбе. В любое время года этот чудесный уголок утраченной России восхищает посетителей. Весной — чудом пробуждения природы, летом — божественным ароматом наливающихся яблок, осенью — дивными красками золотого сада, зимой — кружевом снежных ветвей. И абсолютно всегда — потрясающими экскурсоводами, составляющими большую ценность музея!

Обратите внимание! Экскурсию необходимо будет оплатить заранее в офисе. После бронирования с вами свяжется гид по телефону и подробнее расскажет про место встречи и оплату экскурсии.