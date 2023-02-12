2 день

Экскурсия по Рязани, музей-усадьба академика И.П. Павлова. Отъезд домой

Завтрак. Освобождение номеров и встреча с гидом (ориентировочно в 9:30).

Сегодня мы знакомимся с древней и современной Рязанью!

Автобусная обзорная экскурсия по городу с выходами у самых интересных и значимых памятников и символов города.

Пешеходная экскурсия по «рязанскому Арбату» – улице Почтовой и улице Соборной.

Вы увидите здание, где располагался первый синематограф города, дом в котором открыл свой первый и единственный в России магазин самый известный в мире гример Максимиллиан Факторович (Основатель компании Max Factor) и многое другое.

И все же главным украшением города является великолепный ансамбль Рязанского Кремля.

Внешний осмотр Успенского собора.

Если собор будет открыт, то вы сможете самостоятельно его посетить после нашей экскурсии.

Экскурсия по территории Рязанского Кремля.

Обед в кафе.

Есть в Рязани места, которые навсегда останутся дороги нам, поскольку связаны с именами, составляющими славу и гордость русского народа.

Вы побываете в одном из таких мест — в мемориальном Музее-усадьбе академика И. П. Павлова, великого ученого, первого русского Нобелевского лауреата.

Окончание программы (ориентировочно в 16:00).

Трансфер на вокзал.