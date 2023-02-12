В гости к известным рязанцам

5
1 отзыв
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В этом туре вы отправитесь на выходные в очаровательную Рязанскую область. Вас ждет поездка в Константиново – место, где родился и вырос поэт С. А. Есенин. Вы увидите знаменитые «грибы с глазами» и кружевной деревянный терем в Городском парке Рязани. А еще погуляете по территории Кремля и побываете в музее-усадьбе академика И. П. Павлова.
В гости к известным рязанцам
В гости к известным рязанцам
В гости к известным рязанцам
В гости к известным рязанцам
В гости к известным рязанцам
В гости к известным рязанцам
В гости к известным рязанцам
В гости к известным рязанцам
В гости к известным рязанцам
В гости к известным рязанцам
В гости к известным рязанцам
В гости к известным рязанцам
В гости к известным рязанцам
В гости к известным рязанцам
В гости к известным рязанцам
В гости к известным рязанцам
В гости к известным рязанцам
В гости к известным рязанцам
В гости к известным рязанцам
Ближайшие даты:
8
апр
6
мая
3
июн
8
июл
5
авг

Что вас ожидает:

Родина великого поэта
Родина великого поэта
Познакомитесь с творческой биографией Сергея Есенина и пройдетесь по местам, где он вырос
Главное украшение Рязани
Главное украшение Рязани
Увидите великолепный ансамбль Рязанского Кремля и прогуляетесь по его территории
Святые места
Святые места
Посетите Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Рязань. Константиново, литературный музей. Свято-Иоанно-Богословский монастырь

Встреча в Рязани.

  • 10:05 – 10:15 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-I у справочного бюро: гид с оранжевой табличкой «Рязань – Константиново».
  • 10:25 – 10:35 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-II на перроне у электронных часов: гид с оранжевой табличкой «Рязань – Константиново».

Отправление в Константиново – на родину поэта С. А. Есенина, путевая экскурсия.

Экскурсия в Литературном музее знакомит посетителей с творческой биографией Сергея Есенина, дает возможность стать свидетелями событий переломной эпохи, во время которой жил поэт.

Рядом с церковью Казанской иконы Божией Матери располагается усадьба последней константиновской помещицы Лидии Ивановны Кашиной.

Прогулка-экскурсия по территории музея-заповедника в сопровождении экскурсовода.

Маршрут – Усадьба Л. И. Кашиной: Музей поэмы «Анна Снегина», Есенинские раритеты из фондов музея, Экспозиция в цокольном этаже, Литературный музей, Каретный сарай.

В свободное время вы сможете самостоятельно посетить церковь Казанской иконы Божьей Матери, где венчали родителей поэта и крестили маленького Сережу Есенина.

Обед в кафе.

Переезд в с. Пощупово.

Из этих благодатных мест нельзя уехать, не посетив Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово.

Отъезд в Рязань.

Прибытие в Рязань. Константиново, литературный музей. Свято-Иоанно-Богословский монастырьПрибытие в Рязань. Константиново, литературный музей. Свято-Иоанно-Богословский монастырьПрибытие в Рязань. Константиново, литературный музей. Свято-Иоанно-Богословский монастырьПрибытие в Рязань. Константиново, литературный музей. Свято-Иоанно-Богословский монастырьПрибытие в Рязань. Константиново, литературный музей. Свято-Иоанно-Богословский монастырьПрибытие в Рязань. Константиново, литературный музей. Свято-Иоанно-Богословский монастырь
2 день

Экскурсия по Рязани, музей-усадьба академика И.П. Павлова. Отъезд домой

Завтрак. Освобождение номеров и встреча с гидом (ориентировочно в 9:30).

Сегодня мы знакомимся с древней и современной Рязанью!

Автобусная обзорная экскурсия по городу с выходами у самых интересных и значимых памятников и символов города.

Пешеходная экскурсия по «рязанскому Арбату» – улице Почтовой и улице Соборной.

Вы увидите здание, где располагался первый синематограф города, дом в котором открыл свой первый и единственный в России магазин самый известный в мире гример Максимиллиан Факторович (Основатель компании Max Factor) и многое другое.

И все же главным украшением города является великолепный ансамбль Рязанского Кремля.

Внешний осмотр Успенского собора.

Если собор будет открыт, то вы сможете самостоятельно его посетить после нашей экскурсии.

Экскурсия по территории Рязанского Кремля.

Обед в кафе.

Есть в Рязани места, которые навсегда останутся дороги нам, поскольку связаны с именами, составляющими славу и гордость русского народа.

Вы побываете в одном из таких мест — в мемориальном Музее-усадьбе академика И. П. Павлова, великого ученого, первого русского Нобелевского лауреата.

Окончание программы (ориентировочно в 16:00).

Трансфер на вокзал.

Экскурсия по Рязани, музей-усадьба академика И.П. Павлова. Отъезд домойЭкскурсия по Рязани, музей-усадьба академика И.П. Павлова. Отъезд домойЭкскурсия по Рязани, музей-усадьба академика И.П. Павлова. Отъезд домойЭкскурсия по Рязани, музей-усадьба академика И.П. Павлова. Отъезд домойЭкскурсия по Рязани, музей-усадьба академика И.П. Павлова. Отъезд домой

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаМесто в двухместном номереОдноместный номерДополнительное местоДополнительная ночь
Гостиница 3*
(Пик)		9 30010 2509 300по запросу
Гостиница 4*
(Форум)		10 15011 60010 150по запросу

Скидка детям до 16 лет – 200 рублей, при любом варианте размещения.

Варианты проживания

Отель «Пик»

1 ночь

Отель «Пик» находится в центре Рязани. К вашим услугам ресторан европейской кухни, сауна, массажный кабинет и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Современные номера располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, письменным столом, холодильником и собственной ванной комнатой с ванной. К вашим услугам фитнес-центр, круглосуточная стойка регистрации и бар.

Отель «Пик»Отель «Пик»Отель «Пик»Отель «Пик»

Отель «Форум»

1 ночь

Этот 4-звездочный отель расположен в тихом месте в городе Рязань. К услугам гостей стильный спа-салон, средиземноморская и русская кухня, а также звукоизолированные номера. Площадь Ленина и Рязанский Кремль находятся всего в 5 минутах езды. Классические номера и люксы конгресс-отеля "Форум" оснащены гостиным уголком, а также кондиционером и телевизором с плоским экраном. Помимо этого, предоставляется бесплатный Wi-Fi. В спа-салоне конгресс-отеля можно расслабиться в сауне и массажном кабинете или позаниматься в тренажерном зале. Кроме того, вы можете поиграть в бильярд.

Отель «Форум»Отель «Форум»Отель «Форум»Отель «Форум»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле
  • Питание по программе
  • Входные билеты и экскурсионное
  • Обслуживание
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Ж/д билеты до г. Рязань и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Россия, Рязань
Входят ли билеты в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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12 фев 2023
Для нас был организован индивидуальный тур по Константиново и Рязани. Группа школьники 6 класс. Организаторы нас вовремя встретили, с нами была хорошая сопровождающая Татьяна Константиновна. Большое ей спасибо! Очень знающий и интересный гид. Все понравилось!
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