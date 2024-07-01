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Авторский тур
2 дня
Масленичный разгуляй по Рязани и области
Начало: Ж/д вокзалы Рязань I и II
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
от 10 900₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
В гости к известным рязанцам (2 дня/1 ночь)
Начало: Ж/д вокзал Рязань-I и ж/д вокзал Рязань-II
Расписание: Смотрите ближайшие свободные даты
13 июля в 10:05
10 авг в 10:05
от 10 600₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур «От Тридевятого царства до Норвежской деревни»
Начало: Ж/д вокзал Рязань-I и ж/д вокзал Рязань-II
Расписание: По календарю
27 июля в 10:05
24 авг в 10:05
от 10 300₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «От ж/д вокзала»
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