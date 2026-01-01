Фестиваль новогодних чудес в Рязани

Ощутите магию русского Рождества и новогодних праздников в колоритной и душевной Рязани! Это путешествие подарит вам атмосферу зимней сказки, наполненной историей, поэзией и тёплым гостеприимством.

Вы побываете на родине Сергея Есенина
— в селе Константиново, где проникнитесь тишиной заснеженных просторов и узнаете о детстве великого поэта. Посетите древний Свято-Иоанно-Богословский монастырь, ощутите благодать и умиротворение.

В самой Рязани вас ждёт прогулка по праздничным улицам, знакомство с величественным Кремлём и увлекательное погружение в традиции хлебопечения в музее «Пахнет хлебом». Завершится день уютным чаепитием с душистой выпечкой.

Этот тур — идеальный способ провести зимние каникулы: насыщенно, вкусно и по-настоящему празднично!

Программа тура по дням

1 день

Государственный музей-заповедник С.А. Есенина в Константиново, село Пощупово

10:05-10:15 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-I в здании ж/д вокзала (в зале касс дальнего следования), гид с табличкой «Рязань».

10:25-10:35 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-II в здании ж/д вокзала (на площадке у пригородных касс), гид с табличкой «Рязань».

Отправляемся навстречу новогоднему волшебству в родные места поэта Сергея Александровича Есенина — село Константиново! Эта поездка станет для вас удивительным подарком, полным атмосферы тихой русской зимы и душевного тепла.

В центре села Константиново, напротив церкви Казанской иконы Божией Матери, расположена усадьба Есениных. Здесь в 1871 году дед поэта Никита Осипович Есенин построил дом, где 21 сентября (3 октября — по новому стилю) 1895 года родился Сергей Александрович Есенин.

Со временем обветшавший дедовский дом снесли, и на его месте в 1909 году был выстроен новый, меньших размеров. В 1965 году в этой «золотой бревенчатой избе» открыли дом-музей знаменитого русского поэта. Со временем в Константинове появился целый комплекс мемориальных строений — Государственный музей-заповедник С. А. Есенина.

Экскурсия в Литературном музее знакомит посетителей с творческой биографией Сергея Есенина, дает возможность стать свидетелями событий переломной эпохи, во время которой жил поэт.

В экспозиции можно будет познакомиться с фотографиями С. А. Есенина разных лет, его прижизненными и посмертными изданиями, увидеть личные вещи поэта.

Рядом с церковью Казанской иконы Божией Матери располагается усадьба последней константиновской помещицы Лидии Ивановны Кашиной. С хозяйкой усадьбы Сергей Есенин познакомился летом 1916 года.

В это время он был уже автором своего первого поэтического сборника «Радуница». В гостях у Л. Кашиной С. Есенин бывал не раз и посвятил ей одно из своих стихотворений — «Зеленая прическа».

После революции загородный дом помещицы использовали под нужды села, а в октябре 1969 года в нем была открыта литературная экспозиция.

К 100-летию со дня рождения поэта, в 1995 году, в здании разместился музей поэмы «Анна Снегина», в которой воплотились и образ «дома с мезонином», и образ его хозяйки.

Прогулка-экскурсия по территории музея-заповедника в сопровождении экскурсовода.

Маршрут: посещение шести экспозиций — Усадьба родителей С. А. Есенина, Земская школа, Усадьба Л. И. Кашиной (Музей поэмы «Анна Снегина»), Дом священника И. Я. Смирнова, Литературный музей, Каретный двор (без Спас-Клепиковской учительской школы и Школы грамоты).

В свободное время вы сможете самостоятельно посетить церковь Казанской иконы Божьей Матери, где венчали родителей поэта и крестили маленького Сережу Есенина.

Обед в кафе.

Переезд в с. Пощупово.

Из этих благодатных мест нельзя уехать, не посетив Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово.

Обитель возникла в конце XII или начале XIII века и была основана греческими монахами-миссионерами, которые принесли с собой чудотворную икону апостола Иоанна, написанную в VI столетии в Византии мальчиком-сиротой. Образ этот стал главной святыней Богословского монастыря.

Село Константиново — подворье монастыря и сюда маленького Сережу Есенина приводила на службу его бабушка.

Отъезд в Рязань.

Окончание программы ориентировочно в 17:00.

Трансфер в гостиницы.

2 день

Обзорная экскурсия по Рязани, посещение музея рязанского хлеба с чаепитием

Завтрак в гостинице.

08:45-10:00 Ориентировочное время встреч с гидом (в лобби гостиниц).

10:10-10:35 Встреча туристов на ж/д вокзалах (Рязань-I в здании ж/д вокзала (в зале касс дальнего следования) / Рязань-II в здании ж/д вокзала (на площадке у пригородных касс): гид с табличкой «Рязань»).

На экскурсии Вы увидите живописные уголки городской жизни, знаменитые грибы с глазами и удивительный деревянный терем, словно перенесённый из сказки.

Нас ждёт знакомство с дворцом XIX века, принадлежавшим известному меценату Григорию Рюмину, ныне являющемуся художественным музеем имени Пожалостина.

Рядом расположился памятник отважному защитнику Руси — Евпатию Коловрату, охраняющий главную площадь города, названую именем Ленина.

Продолжением нашего маршрута по Рязани — столице Нового года — станет пешеходная прогулка по рязанской версии Арбата — улицы Почтовой и улице Соборной.

Эти места полны ярких историй прошлого, среди которых особое внимание заслуживает здание первого городского кинотеатра и дом основателя всемирно известной косметической империи Максимилиана Факторовича. Его жизнь и деятельность стали примером успеха и вдохновения многих поколений.

Но вершиной нашей прогулки безусловно становится визит в потрясающий своими масштабами и историей Рязанский Кремль. Расположенный на крутом берегу, там, где река Лыбедь впадает в реку Трубеж, этот символический центр привлекает взор путешественников высокими крепостными стенами и массивным земляным валом, откуда открывается чарующий вид на окрестности.

Особое восхищение вызывает внешний осмотр прекрасного Успенского собора, воздвигнутого великим народным зодчим Яковым Бухвостовым. Этот храм — настоящая жемчужина русского искусства XVII века, выполненная в стиле «нарышкинского барокко», поражает изысканной отделкой и восхитительной резкой каменных узоров.

Пусть праздник Нового Года озаряет всё вокруг особенным сиянием и душевным теплом, а эта прогулка подарит незабываемые эмоции и светлые воспоминания о прекраснейшем уголке нашей родины — колоритной и радушной Рязанской земле!

Обед в кафе.

Музей Рязанского хлеба «Пахнет хлебом» — это культурное пространство в городе. Здесь Вы узнаете историю хлеба на Рязанщине, весь его путь от посаженого зернышка до прилавка ароматной пекарни.

Вы погрузитесь в интереснейшую историю рязанского хлеба. Удивительная экспозиция расскажет о важности местного мукомольного дела, которое сделало регион настоящим центром земледелия и хлебопечения.

Уникальная коллекция инструментов позволит буквально прикоснуться к процессу приготовления муки, почерпнув знания о древних технологиях крестьянских хозяйств. Проверьте свои силы на интерактивных стендах, узнав, как работала старая мельница и зачем нужен загадочный инструмент — пурка.

Путешествие в «Пахнет хлебом» обещает стать уникальным опытом и праздником для всей семьи, наполнив сердца любовью к русской земле и гордостью за её древние традиции. Приходите окунуться в сказочно-праздничную атмосферу рязанского хлеба и познать сокровища национальной кухни!

Наша встреча завершится уютным чаепитием с ароматным чаем, приготовленным по традиционным рецептам, и вкусной домашней выпечкой, характерной для нашего края.

Этот час спокойствия и отдыха позволит вам насладиться приятными ощущениями и согреть душу в атмосфере новогодних праздников.

Окончание программы ориентировочно в 16:00.

Трансфер на вокзалы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Рязани.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаМесто в двухместном номереОдноместный номерДополнительное место (предоставляется номер повышенной комфортности)
Ока 3* 16 71517 65016 715
Ловеч 3*17 65019 55017 650
Форум 4*18 89022 65018 890
Амакс 4* 19 05023 10019 050

Дополнительная ночь по запросу.

Скидка детям (при любом варианте размещения) — 200 рублей.

Варианты проживания

Гостиница «Ока»

1 ночь

Гостиница «Ока» — комфортный отель для размещения туристов, командировочных и других гостей Рязани. Первая причина — удобная локация на карте города. Отель располагается по адресу Куйбышевское шоссе, д. 25/15, неподалеку от центра Рязани и Олимпийского городка.

Для гостей подготовлены 134 номера, кафе и ресторан, сауна и, конечно, достойный сервис.

Номерной фонд гостиницы состоит из различных категорий от эконома до люкса. Вне зависимости от уровня комфортности в каждом из номеров есть приятное цветовое оформление и интерьер, электронный замок, вентилятор, обогреватель, чайный набор, телевизор, телефон, холодильник, индивидуальный сейф, фен.

Кафе «Лаффит» и ресторан «Атриум» позаботятся о сытости гостей отеля. Цены на блюда весьма демократичные.

Гостиница «Ловеч»

1 ночь

Гостиница «Ловеч» расположилась в центральной части города и является одной из известных в Рязани.

Размещение предлагается в различных категориях номеров от «Эконом» до «Студио». Каждый из них обустроен всем необходимым для комфортного проживания и отдыха.

Ежедневно в утреннее время здесь сервируется завтрак. В кафе-баре на территории гости могут заказать блюда не только русской, но и европейской кухни.

В пешей доступности находятся торговые комплексы, административные здания, парк Железнодорожников и Спортивный комплекс. Расстояние до аэропорта составляет — 174 км.

Отель «Форум»

1 ночь

Конгресс-отель «Форум» 4* — это современная востребованная гостиница бизнес-класса в Рязани, сочетающая в себе высокое качество обслуживания, знаменитое русское гостеприимство и лучшую кухню среди ресторанов Рязани. Территориально отель располагается по адресу пр-д Яблочкова, д. 5E вблизи сквера Уткина и неподалеку от Рязанского театра драмы.

К приему гостей готовы 125 комфортных номеров различных категорий: есть и бюджетный эконом и роскошные президентские апартаменты. К тому же гостей порадуют и демократичность цен за европейское качество обслуживания.

Отель находится рядом с оживленной транспортной магистралью, откуда можно добраться куда угодно, но в то же время расположен в тихом и уютном центре Рязани.

Амакс Конгресс-отель

1 ночь

«Амакс Конгресс-отель» — это первый сетевой отель в городе Рязань и расположен он всего в 5 минутах езды от вокзала. Отель представляет уютные и комфортабельные номера, прекрасный лобби-бар и многофункциональный конференц-зал. Здесь продуманный до мелочей дизайн, что позволяет обеспечить полноценный отдых.

Номерной фонд представлен 224 номерами категорий «стандарты», «бизнес», «студия», «люкс» и «апартаменты» с эргономичной планировкой и системой звукоизоляции. Номера категории «стандарт», «бизнес-класс» и «студия» являются однокомнатными, а номера высшей категории состоят из двух комнат, а именно спальни и гостиной. В каждом установлены удобные кровати, кондиционеры, сейфы, чайная станция, мини-бар и жк-телевизор. А также имеется ванная комната, где постояльцы могут воспользоваться средствами личной гигиены, халатами и тапочками.

На территории отеля с 7 до 23 часов работает ресторан «Есенин», где подают вкусные блюда. По утрам здесь сервируется завтрак по системе «шведский стол», в обеденное время можно выбрать блюда местной кухни и напитки из меню. В том числе постояльцы могут посетить лобби-бар. Также по запросу можно организовать банкет, различные приемы и другие мероприятия.

Также дополнительно можно воспользоваться парковкой, гладильной комнатой и камерой хранения. А за отдельную плату заказать трансфер. Еще по предварительному запросу в отеле можно организовать проживание с домашним питомцем.

Основные объекты инфраструктуры находятся в шаговой доступности, а именно магазины, рестораны, кафе и бары, так как отель расположен в центре города Рязань. Аэропорт Рязани находится в 145 км, а железнодорожный вокзал в 0,6 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле (1 ночь)
  • Питание, указанное в программе тура: 1 завтрак, 2 обеда
  • Входные билеты и экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до г. Разяни и обратно
  • Питание, не указанное в программе: ужин
  • Дополнительная ночь - по запросу
  • Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Рязань
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе тура?

Компания оставляет за собой право изменять порядок программы, не уменьшая ее общего объема

Есть ли скидки в туре?

Предоставляется скидка детям — 200 рублей, при любом варианте размещения.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

