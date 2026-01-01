Вы побываете на родине Сергея Есенина
Программа тура по дням
Государственный музей-заповедник С.А. Есенина в Константиново, село Пощупово
10:05-10:15 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-I в здании ж/д вокзала (в зале касс дальнего следования), гид с табличкой «Рязань».
10:25-10:35 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-II в здании ж/д вокзала (на площадке у пригородных касс), гид с табличкой «Рязань».
Отправляемся навстречу новогоднему волшебству в родные места поэта Сергея Александровича Есенина — село Константиново! Эта поездка станет для вас удивительным подарком, полным атмосферы тихой русской зимы и душевного тепла.
В центре села Константиново, напротив церкви Казанской иконы Божией Матери, расположена усадьба Есениных. Здесь в 1871 году дед поэта Никита Осипович Есенин построил дом, где 21 сентября (3 октября — по новому стилю) 1895 года родился Сергей Александрович Есенин.
Со временем обветшавший дедовский дом снесли, и на его месте в 1909 году был выстроен новый, меньших размеров. В 1965 году в этой «золотой бревенчатой избе» открыли дом-музей знаменитого русского поэта. Со временем в Константинове появился целый комплекс мемориальных строений — Государственный музей-заповедник С. А. Есенина.
Экскурсия в Литературном музее знакомит посетителей с творческой биографией Сергея Есенина, дает возможность стать свидетелями событий переломной эпохи, во время которой жил поэт.
В экспозиции можно будет познакомиться с фотографиями С. А. Есенина разных лет, его прижизненными и посмертными изданиями, увидеть личные вещи поэта.
Рядом с церковью Казанской иконы Божией Матери располагается усадьба последней константиновской помещицы Лидии Ивановны Кашиной. С хозяйкой усадьбы Сергей Есенин познакомился летом 1916 года.
В это время он был уже автором своего первого поэтического сборника «Радуница». В гостях у Л. Кашиной С. Есенин бывал не раз и посвятил ей одно из своих стихотворений — «Зеленая прическа».
После революции загородный дом помещицы использовали под нужды села, а в октябре 1969 года в нем была открыта литературная экспозиция.
К 100-летию со дня рождения поэта, в 1995 году, в здании разместился музей поэмы «Анна Снегина», в которой воплотились и образ «дома с мезонином», и образ его хозяйки.
Прогулка-экскурсия по территории музея-заповедника в сопровождении экскурсовода.
Маршрут: посещение шести экспозиций — Усадьба родителей С. А. Есенина, Земская школа, Усадьба Л. И. Кашиной (Музей поэмы «Анна Снегина»), Дом священника И. Я. Смирнова, Литературный музей, Каретный двор (без Спас-Клепиковской учительской школы и Школы грамоты).
В свободное время вы сможете самостоятельно посетить церковь Казанской иконы Божьей Матери, где венчали родителей поэта и крестили маленького Сережу Есенина.
Обед в кафе.
Переезд в с. Пощупово.
Из этих благодатных мест нельзя уехать, не посетив Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово.
Обитель возникла в конце XII или начале XIII века и была основана греческими монахами-миссионерами, которые принесли с собой чудотворную икону апостола Иоанна, написанную в VI столетии в Византии мальчиком-сиротой. Образ этот стал главной святыней Богословского монастыря.
Село Константиново — подворье монастыря и сюда маленького Сережу Есенина приводила на службу его бабушка.
Отъезд в Рязань.
Окончание программы ориентировочно в 17:00.
Трансфер в гостиницы.
Обзорная экскурсия по Рязани, посещение музея рязанского хлеба с чаепитием
Завтрак в гостинице.
08:45-10:00 Ориентировочное время встреч с гидом (в лобби гостиниц).
10:10-10:35 Встреча туристов на ж/д вокзалах (Рязань-I в здании ж/д вокзала (в зале касс дальнего следования) / Рязань-II в здании ж/д вокзала (на площадке у пригородных касс): гид с табличкой «Рязань»).
На экскурсии Вы увидите живописные уголки городской жизни, знаменитые грибы с глазами и удивительный деревянный терем, словно перенесённый из сказки.
Нас ждёт знакомство с дворцом XIX века, принадлежавшим известному меценату Григорию Рюмину, ныне являющемуся художественным музеем имени Пожалостина.
Рядом расположился памятник отважному защитнику Руси — Евпатию Коловрату, охраняющий главную площадь города, названую именем Ленина.
Продолжением нашего маршрута по Рязани — столице Нового года — станет пешеходная прогулка по рязанской версии Арбата — улицы Почтовой и улице Соборной.
Эти места полны ярких историй прошлого, среди которых особое внимание заслуживает здание первого городского кинотеатра и дом основателя всемирно известной косметической империи Максимилиана Факторовича. Его жизнь и деятельность стали примером успеха и вдохновения многих поколений.
Но вершиной нашей прогулки безусловно становится визит в потрясающий своими масштабами и историей Рязанский Кремль. Расположенный на крутом берегу, там, где река Лыбедь впадает в реку Трубеж, этот символический центр привлекает взор путешественников высокими крепостными стенами и массивным земляным валом, откуда открывается чарующий вид на окрестности.
Особое восхищение вызывает внешний осмотр прекрасного Успенского собора, воздвигнутого великим народным зодчим Яковым Бухвостовым. Этот храм — настоящая жемчужина русского искусства XVII века, выполненная в стиле «нарышкинского барокко», поражает изысканной отделкой и восхитительной резкой каменных узоров.
Пусть праздник Нового Года озаряет всё вокруг особенным сиянием и душевным теплом, а эта прогулка подарит незабываемые эмоции и светлые воспоминания о прекраснейшем уголке нашей родины — колоритной и радушной Рязанской земле!
Обед в кафе.
Музей Рязанского хлеба «Пахнет хлебом» — это культурное пространство в городе. Здесь Вы узнаете историю хлеба на Рязанщине, весь его путь от посаженого зернышка до прилавка ароматной пекарни.
Вы погрузитесь в интереснейшую историю рязанского хлеба. Удивительная экспозиция расскажет о важности местного мукомольного дела, которое сделало регион настоящим центром земледелия и хлебопечения.
Уникальная коллекция инструментов позволит буквально прикоснуться к процессу приготовления муки, почерпнув знания о древних технологиях крестьянских хозяйств. Проверьте свои силы на интерактивных стендах, узнав, как работала старая мельница и зачем нужен загадочный инструмент — пурка.
Путешествие в «Пахнет хлебом» обещает стать уникальным опытом и праздником для всей семьи, наполнив сердца любовью к русской земле и гордостью за её древние традиции. Приходите окунуться в сказочно-праздничную атмосферу рязанского хлеба и познать сокровища национальной кухни!
Наша встреча завершится уютным чаепитием с ароматным чаем, приготовленным по традиционным рецептам, и вкусной домашней выпечкой, характерной для нашего края.
Этот час спокойствия и отдыха позволит вам насладиться приятными ощущениями и согреть душу в атмосфере новогодних праздников.
Окончание программы ориентировочно в 16:00.
Трансфер на вокзалы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Рязани.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Место в двухместном номере
|Одноместный номер
|Дополнительное место (предоставляется номер повышенной комфортности)
|Ока 3*
|16 715
|17 650
|16 715
|Ловеч 3*
|17 650
|19 550
|17 650
|Форум 4*
|18 890
|22 650
|18 890
|Амакс 4*
|19 050
|23 100
|19 050
Дополнительная ночь по запросу.
Скидка детям (при любом варианте размещения) — 200 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Ока»
Гостиница «Ока» — комфортный отель для размещения туристов, командировочных и других гостей Рязани. Первая причина — удобная локация на карте города. Отель располагается по адресу Куйбышевское шоссе, д. 25/15, неподалеку от центра Рязани и Олимпийского городка.
Для гостей подготовлены 134 номера, кафе и ресторан, сауна и, конечно, достойный сервис.
Номерной фонд гостиницы состоит из различных категорий от эконома до люкса. Вне зависимости от уровня комфортности в каждом из номеров есть приятное цветовое оформление и интерьер, электронный замок, вентилятор, обогреватель, чайный набор, телевизор, телефон, холодильник, индивидуальный сейф, фен.
Кафе «Лаффит» и ресторан «Атриум» позаботятся о сытости гостей отеля. Цены на блюда весьма демократичные.
Гостиница «Ловеч»
Гостиница «Ловеч» расположилась в центральной части города и является одной из известных в Рязани.
Размещение предлагается в различных категориях номеров от «Эконом» до «Студио». Каждый из них обустроен всем необходимым для комфортного проживания и отдыха.
Ежедневно в утреннее время здесь сервируется завтрак. В кафе-баре на территории гости могут заказать блюда не только русской, но и европейской кухни.
В пешей доступности находятся торговые комплексы, административные здания, парк Железнодорожников и Спортивный комплекс. Расстояние до аэропорта составляет — 174 км.
Отель «Форум»
Конгресс-отель «Форум» 4* — это современная востребованная гостиница бизнес-класса в Рязани, сочетающая в себе высокое качество обслуживания, знаменитое русское гостеприимство и лучшую кухню среди ресторанов Рязани. Территориально отель располагается по адресу пр-д Яблочкова, д. 5E вблизи сквера Уткина и неподалеку от Рязанского театра драмы.
К приему гостей готовы 125 комфортных номеров различных категорий: есть и бюджетный эконом и роскошные президентские апартаменты. К тому же гостей порадуют и демократичность цен за европейское качество обслуживания.
Отель находится рядом с оживленной транспортной магистралью, откуда можно добраться куда угодно, но в то же время расположен в тихом и уютном центре Рязани.
Амакс Конгресс-отель
«Амакс Конгресс-отель» — это первый сетевой отель в городе Рязань и расположен он всего в 5 минутах езды от вокзала. Отель представляет уютные и комфортабельные номера, прекрасный лобби-бар и многофункциональный конференц-зал. Здесь продуманный до мелочей дизайн, что позволяет обеспечить полноценный отдых.
Номерной фонд представлен 224 номерами категорий «стандарты», «бизнес», «студия», «люкс» и «апартаменты» с эргономичной планировкой и системой звукоизоляции. Номера категории «стандарт», «бизнес-класс» и «студия» являются однокомнатными, а номера высшей категории состоят из двух комнат, а именно спальни и гостиной. В каждом установлены удобные кровати, кондиционеры, сейфы, чайная станция, мини-бар и жк-телевизор. А также имеется ванная комната, где постояльцы могут воспользоваться средствами личной гигиены, халатами и тапочками.
На территории отеля с 7 до 23 часов работает ресторан «Есенин», где подают вкусные блюда. По утрам здесь сервируется завтрак по системе «шведский стол», в обеденное время можно выбрать блюда местной кухни и напитки из меню. В том числе постояльцы могут посетить лобби-бар. Также по запросу можно организовать банкет, различные приемы и другие мероприятия.
Также дополнительно можно воспользоваться парковкой, гладильной комнатой и камерой хранения. А за отдельную плату заказать трансфер. Еще по предварительному запросу в отеле можно организовать проживание с домашним питомцем.
Основные объекты инфраструктуры находятся в шаговой доступности, а именно магазины, рестораны, кафе и бары, так как отель расположен в центре города Рязань. Аэропорт Рязани находится в 145 км, а железнодорожный вокзал в 0,6 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле (1 ночь)
- Питание, указанное в программе тура: 1 завтрак, 2 обеда
- Входные билеты и экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Разяни и обратно
- Питание, не указанное в программе: ужин
- Дополнительная ночь - по запросу
- Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе тура?
Компания оставляет за собой право изменять порядок программы, не уменьшая ее общего объема
Есть ли скидки в туре?
Предоставляется скидка детям — 200 рублей, при любом варианте размещения.