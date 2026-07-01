В этом туре Вас ожидают яркие впечатления, старинные города и красочное летнее событие региона — фестиваль воздухоплавания «Небо России».
Вы увидите живописные кремли Рязани и Зарайска, сказочные локации Тридевятого царства и необычной «Рыбацкой деревни» и совершите гастрономические открытия.
Программа тура по дням
Рязань, фестиваль воздушных шаров
07:00 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:15 Отправление на автобусе в г. Рязань.
Рязань по праву называют столицей российского воздухоплавания. Здесь жил Константин Циолковский — великий учёный, открывший человечеству дорогу к звёздам. Именно здесь в 1990 году состоялся первый в СССР Международный фестиваль воздухоплавания.
Эта традиция продолжается и каждое лето рязанское небо превращается в яркое полотно из десятков разноцветных шаров, привлекая гостей со всей страны.
Обзорная экскурсия по г. Рязани с «небесной» нитью:
- памятник Циолковскому на Театральной площади — тот самый учёный, который придумал, как человек поднимется выше облаков. Рядом — Николо-Ямской храм и здание Театра драмы;
- скульптура «В Рязани грибы с глазами» — знаменитая поговорка, ставшая визиткой города;
- Церковь Спаса на Яру — изящная пятиглавая, самая древняя действующая церковь Рязани (XVII век);
- Рязанский кремль — самостоятельная прогулка по территории, панорама с набережной реки Трубеж. Успенский собор и соборная колокольня (83 м).
Обед в кафе.
Гастрономическое чаепитие «по-рязански».
Немного местного колорита и вкусных традиций города Рязань: фирменный чай с грибами, пряностями и специями, а также калинник — старинный рязанский пирог с калиной, которому более 300 лет. Калинник по праву считается гастрономическим символом Рязанского края.
Размещение в гостинице.
Далее Вы сможете выбрать один из вариантов программы, который подойдет именно вам:
- Вариант: свободное время в городе. Уникальная возможность купить сувениры и прогуляться по улочкам города.
- Вариант. Фестиваль воздухоплавания «Небо России» — главное событие путешествия (по желанию, за доплату при покупке тура).
Переезд на фестивальную площадку, где начинается настоящее волшебство.
«Небо России» — один из самых ярких и масштабных фестивалей воздухоплавания в стране.
Возможность увидеть самые эффектные моменты фестиваля:
воздушные шары необычных форм — любимцы фотографов и главные герои самых эффектных кадров.
«Ночное свечение» — кульминация праздника, когда поле озаряется десятками светящихся шаров, создавая по-настоящему сказочную атмосферу.
Важно! Программа фестиваля зависит от погодных условий и решений организаторов. Для безопасности участников полеты, свечение проводятся только при благоприятной погоде.
В стоимость дополнительной услуги входит только трансфер до фестивальной площадки и обратно.
Вход на поляну свободный, участие в интерактивах и перекус — по желанию за доплату на месте.
Позднее возвращение в г. Рязань.
Рыбацкая деревня, фабрика специй, комплекс «В некотором царстве», Зарайск, мастер-класс
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Переезд в с. Шумашь.
Посещение необычной «Рыбацкой деревни» (фото-стоп) — кусочек Норвегии недалеко от Москвы. Именно отсюда привозят атмосферные фото, глядя на которые, кажется, будто путешественник побывал в одной из скандинавских стран. Красные домики, яркий маяк, пришвартованные лодки и тишина природы — что ещё нужно для необычных впечатлений?
Подъем на смотровую площадку маяка (по желанию, оплата на месте).
Переезд в с. Поляны.
Посещение Музейной фабрики «Настоящие специи» — погружение в мир приправ и пряностей:
Посетите большой музей грибов, трав и специй прямо на территории фабрики — расскажут о царстве грибов, как сушили травы на Руси, и кто первым начал привозить пряности из заморских стран.
В программе:
- Своими глазами увидите весь цикл производства – секреты купажирования Иван-чая с грибами и современной пищевой промышленности.
- интереснейший мастер-класс по рисованию картин пряностями.
- чаепитие фирменного Иван-чая с грибами.
- посещение фирменной лавки, в которой представлен весь ассортиментный кабинет фабрики.
Посещение комплекса «В некотором царстве» — сказочного уголка Рязанского края.
Резные терема, сказочные замки, башни, арт-объекты и заповедный сосновый лес создают атмосферу настоящего Тридевятого царства. Одно из самых ярких и фотогеничных мест путешествия, где получаются по-настоящему сказочные фотографии.
Свободное время для прогулки, отдыха, знакомства с мини-зоопарком и поиска самых красивых ракурсов.
Обед.
Переезд в г. Зарайск.
Зарайск — небольшой и невероятно атмосферный город на берегу реки Осётр, который в последние годы стал одним из самых интересных направлений для путешествий выходного дня.
Здесь находится Зарайский кремль, самый маленький кремль России, и один из 12-ти полностью сохранившихся кремлей страны. Именно с его стен открываются такие просторы, что понятно, почему русские люди всегда смотрели в небо.
Экскурсия по территории Зарайского кремля:
- крепостные стены XVI века — сохранились почти в первозданном виде;
- подъём на крепостные стены — та самая высота, с которой можно представить, как выглядело бы небо с шарами сверху;
- легенды XIII века — те самые, что дошли из глубины веков.
Далее Вы сможете выбрать один из вариантов программы, который подойдет именно вам:
- Вариант. Свободное время в городе для неспешной прогулки и приобретения подарков для родных и друзей.
- Вариант. Знакомство с гастрономическим брендом города — зарайской коврижкой (по желанию, оплата при покупке тура).
В Зарайске создали актуальную версию старинного лакомства, сделав его гастрономическим брендом города.
Коврижка – старинное блюдо русской кухни, похожее на пряник, но отличается уникальным составом, благодаря добавлению меда она долго не черствеет, а сочетание специй придает сил и бодрости. Это первый помощник на Руси в дальней дороге и военных походах.
Мастер-класс по приготовлению коврижки — «Зарайский замес» — возможность приготовить свое собственное неповторимое лакомство.
Участники мастер-класса станут обладателями секретных рецептов и свойств специй. В завершении присвоение почетного звания «Коврижкопекца».
Отправление в г. Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Рязань, в номерах категории «стандарт» (двухместное размещение).
Стоимость тура на 1 человека – 17 590 руб.
Доплата за одноместное размещение (1 человек в номере) – 2 500 руб.
Возможно изменение стоимости на некоторые даты, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Ока»
Отель «Ока» находится в тихом районе, в 10 минутах езды от центральной площади Рязани — Театральной площади, рядом расположены рестораны, театры и магазины.
Просторные комфортные номера отеля «Ока» с хорошей звукоизоляцией оформлены в теплых тонах, во всех номерах телевизор, холодильник и сейф, собственная ванная комната с туалетно-косметическими принадлежности. Современная экологичная отделка.
К услугам гостей кафе, бесплатный Wi-Fi и сауна с купелью. В кафе отеля «Ока» готовят блюда европейской кухни и ежедневно накрывают завтрак. В баре можно заказать различные напитки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание по программе: 1 завтрак, 2 обеда
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Сопровождение группы и информационная поддержка на маршруте
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: ужин
- Фестиваль воздухоплавания «Небо России» (трансфер до фестивальной площадки и обратно) - 2 000 руб. /чел
- Участие в интерактивах и перекус на фестивале
- Мастер-класс по приготовлению коврижки - 1 000 руб. /чел
- Выбор места в автобусе (оплата при бронировании тура) - 980 руб. /чел
- Подъем на смотровую площадку маяка
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Важно! Программа фестиваля зависит от погодных условий и решений организаторов. Для безопасности участников полеты, свечение проводятся только при благоприятной погоде.
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.