Мои заказы

Фестиваль воздухоплавания в Рязанской области

Откройте для себя Рязанский край с необычного ракурса.

В этом туре Вас ожидают яркие впечатления, старинные города и красочное летнее событие региона — фестиваль воздухоплавания «Небо России».

Вы увидите живописные кремли Рязани и Зарайска, сказочные локации Тридевятого царства и необычной «Рыбацкой деревни» и совершите гастрономические открытия.
Фестиваль воздухоплавания в Рязанской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Фестиваль воздухоплавания в Рязанской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Фестиваль воздухоплавания в Рязанской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Рязань, фестиваль воздушных шаров

07:00 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:15 Отправление на автобусе в г. Рязань.

Рязань по праву называют столицей российского воздухоплавания. Здесь жил Константин Циолковский — великий учёный, открывший человечеству дорогу к звёздам. Именно здесь в 1990 году состоялся первый в СССР Международный фестиваль воздухоплавания.

Эта традиция продолжается и каждое лето рязанское небо превращается в яркое полотно из десятков разноцветных шаров, привлекая гостей со всей страны.

Обзорная экскурсия по г. Рязани с «небесной» нитью:

  • памятник Циолковскому на Театральной площади — тот самый учёный, который придумал, как человек поднимется выше облаков. Рядом — Николо-Ямской храм и здание Театра драмы;
  • скульптура «В Рязани грибы с глазами» — знаменитая поговорка, ставшая визиткой города;
  • Церковь Спаса на Яру — изящная пятиглавая, самая древняя действующая церковь Рязани (XVII век);
  • Рязанский кремль — самостоятельная прогулка по территории, панорама с набережной реки Трубеж. Успенский собор и соборная колокольня (83 м).

Обед в кафе.

Гастрономическое чаепитие «по-рязански».

Немного местного колорита и вкусных традиций города Рязань: фирменный чай с грибами, пряностями и специями, а также калинник — старинный рязанский пирог с калиной, которому более 300 лет. Калинник по праву считается гастрономическим символом Рязанского края.

Размещение в гостинице.

Далее Вы сможете выбрать один из вариантов программы, который подойдет именно вам:

  1. Вариант: свободное время в городе. Уникальная возможность купить сувениры и прогуляться по улочкам города.
  2. Вариант. Фестиваль воздухоплавания «Небо России» — главное событие путешествия (по желанию, за доплату при покупке тура).

Переезд на фестивальную площадку, где начинается настоящее волшебство.

«Небо России» — один из самых ярких и масштабных фестивалей воздухоплавания в стране.

Возможность увидеть самые эффектные моменты фестиваля:
воздушные шары необычных форм — любимцы фотографов и главные герои самых эффектных кадров.

«Ночное свечение» — кульминация праздника, когда поле озаряется десятками светящихся шаров, создавая по-настоящему сказочную атмосферу.

Важно! Программа фестиваля зависит от погодных условий и решений организаторов. Для безопасности участников полеты, свечение проводятся только при благоприятной погоде.

В стоимость дополнительной услуги входит только трансфер до фестивальной площадки и обратно.

Вход на поляну свободный, участие в интерактивах и перекус — по желанию за доплату на месте.

Позднее возвращение в г. Рязань.

Рязань, фестиваль воздушных шаровРязань, фестиваль воздушных шаровРязань, фестиваль воздушных шаровРязань, фестиваль воздушных шаров
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Рыбацкая деревня, фабрика специй, комплекс «В некотором царстве», Зарайск, мастер-класс

07:00 Завтрак в ресторане отеля.

Переезд в с. Шумашь.

Посещение необычной «Рыбацкой деревни» (фото-стоп) — кусочек Норвегии недалеко от Москвы. Именно отсюда привозят атмосферные фото, глядя на которые, кажется, будто путешественник побывал в одной из скандинавских стран. Красные домики, яркий маяк, пришвартованные лодки и тишина природы — что ещё нужно для необычных впечатлений?

Подъем на смотровую площадку маяка (по желанию, оплата на месте).

Переезд в с. Поляны.

Посещение Музейной фабрики «Настоящие специи» — погружение в мир приправ и пряностей:

Посетите большой музей грибов, трав и специй прямо на территории фабрики — расскажут о царстве грибов, как сушили травы на Руси, и кто первым начал привозить пряности из заморских стран.

В программе:

  • Своими глазами увидите весь цикл производства – секреты купажирования Иван-чая с грибами и современной пищевой промышленности.
  • интереснейший мастер-класс по рисованию картин пряностями.
  • чаепитие фирменного Иван-чая с грибами.
  • посещение фирменной лавки, в которой представлен весь ассортиментный кабинет фабрики.

Посещение комплекса «В некотором царстве» — сказочного уголка Рязанского края.

Резные терема, сказочные замки, башни, арт-объекты и заповедный сосновый лес создают атмосферу настоящего Тридевятого царства. Одно из самых ярких и фотогеничных мест путешествия, где получаются по-настоящему сказочные фотографии.

Свободное время для прогулки, отдыха, знакомства с мини-зоопарком и поиска самых красивых ракурсов.

Обед.

Переезд в г. Зарайск.

Зарайск — небольшой и невероятно атмосферный город на берегу реки Осётр, который в последние годы стал одним из самых интересных направлений для путешествий выходного дня.

Здесь находится Зарайский кремль, самый маленький кремль России, и один из 12-ти полностью сохранившихся кремлей страны. Именно с его стен открываются такие просторы, что понятно, почему русские люди всегда смотрели в небо.

Экскурсия по территории Зарайского кремля:

  • крепостные стены XVI века — сохранились почти в первозданном виде;
  • подъём на крепостные стены — та самая высота, с которой можно представить, как выглядело бы небо с шарами сверху;
  • легенды XIII века — те самые, что дошли из глубины веков.

Далее Вы сможете выбрать один из вариантов программы, который подойдет именно вам:

  1. Вариант. Свободное время в городе для неспешной прогулки и приобретения подарков для родных и друзей.
  2. Вариант. Знакомство с гастрономическим брендом города зарайской коврижкой (по желанию, оплата при покупке тура).

В Зарайске создали актуальную версию старинного лакомства, сделав его гастрономическим брендом города.

Коврижка – старинное блюдо русской кухни, похожее на пряник, но отличается уникальным составом, благодаря добавлению меда она долго не черствеет, а сочетание специй придает сил и бодрости. Это первый помощник на Руси в дальней дороге и военных походах.

Мастер-класс по приготовлению коврижки — «Зарайский замес» возможность приготовить свое собственное неповторимое лакомство.

Участники мастер-класса станут обладателями секретных рецептов и свойств специй. В завершении присвоение почетного звания «Коврижкопекца».

Отправление в г. Москву.

21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).

Рыбацкая деревня, фабрика специй, комплекс «В некотором царстве», Зарайск, мастер-классРыбацкая деревня, фабрика специй, комплекс «В некотором царстве», Зарайск, мастер-классРыбацкая деревня, фабрика специй, комплекс «В некотором царстве», Зарайск, мастер-классРыбацкая деревня, фабрика специй, комплекс «В некотором царстве», Зарайск, мастер-класс
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Рязань, в номерах категории «стандарт» (двухместное размещение).

Стоимость тура на 1 человека – 17 590 руб.

Доплата за одноместное размещение (1 человек в номере) – 2 500 руб.

Возможно изменение стоимости на некоторые даты, актуальную информацию уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «Ока»

1 ночь

Отель «Ока» находится в тихом районе, в 10 минутах езды от центральной площади Рязани — Театральной площади, рядом расположены рестораны, театры и магазины.

Просторные комфортные номера отеля «Ока» с хорошей звукоизоляцией оформлены в теплых тонах, во всех номерах телевизор, холодильник и сейф, собственная ванная комната с туалетно-косметическими принадлежности. Современная экологичная отделка.

К услугам гостей кафе, бесплатный Wi-Fi и сауна с купелью. В кафе отеля «Ока» готовят блюда европейской кухни и ежедневно накрывают завтрак. В баре можно заказать различные напитки.

Гостиница «Ока»Гостиница «Ока»Гостиница «Ока»Гостиница «Ока»Гостиница «Ока»Гостиница «Ока»Гостиница «Ока»Гостиница «Ока»Гостиница «Ока»Гостиница «Ока»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание по программе: 1 завтрак, 2 обеда
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Сопровождение группы и информационная поддержка на маршруте
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: ужин
  • Фестиваль воздухоплавания «Небо России» (трансфер до фестивальной площадки и обратно) - 2 000 руб. /чел
  • Участие в интерактивах и перекус на фестивале
  • Мастер-класс по приготовлению коврижки - 1 000 руб. /чел
  • Выбор места в автобусе (оплата при бронировании тура) - 980 руб. /чел
  • Подъем на смотровую площадку маяка
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая важная информация есть в туре?
  1. Важно! Программа фестиваля зависит от погодных условий и решений организаторов. Для безопасности участников полеты, свечение проводятся только при благоприятной погоде.
  2. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  3. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
  4. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  5. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  6. Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
  7. Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
  8. Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
  9. Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
  10. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Рязани

Похожие туры на «Фестиваль воздухоплавания в Рязанской области»

Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям
На автобусе
2 дня
2 отзыва
Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям
Начало: Москва
11 июл в 10:00
18 июл в 10:00
от 13 290 ₽ за человека
На байдарках по реке Пра за 4 дня. Сплав в Рязанской области
Сплавы и рафтинг
На байдарках
4 дня
1 отзыв
На байдарках по реке Пра за 4 дня. Сплав в Рязанской области
Начало: Рязань
7 авг в 10:00
23 000 ₽ за человека
Есенин - России стихотворная душа. Автобусный тур из Москвы в Рязанскую область
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Есенин - России стихотворная душа. Автобусный тур из Москвы в Рязанскую область
Начало: Москва
25 июл в 10:00
10 окт в 10:00
от 17 100 ₽ за человека
Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям. Осень-весна
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям. Осень-весна
Начало: Москва
3 окт в 10:00
17 окт в 10:00
от 12 990 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Рязани
Все туры из Рязани
от 17 590 ₽ за человека