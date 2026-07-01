1 день

Рязань, фестиваль воздушных шаров

07:00 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:15 Отправление на автобусе в г. Рязань.

Рязань по праву называют столицей российского воздухоплавания. Здесь жил Константин Циолковский — великий учёный, открывший человечеству дорогу к звёздам. Именно здесь в 1990 году состоялся первый в СССР Международный фестиваль воздухоплавания.

Эта традиция продолжается и каждое лето рязанское небо превращается в яркое полотно из десятков разноцветных шаров, привлекая гостей со всей страны.

Обзорная экскурсия по г. Рязани с «небесной» нитью:

памятник Циолковскому на Театральной площади — тот самый учёный, который придумал, как человек поднимется выше облаков. Рядом — Николо-Ямской храм и здание Театра драмы;

скульптура «В Рязани грибы с глазами» — знаменитая поговорка, ставшая визиткой города;

Церковь Спаса на Яру — изящная пятиглавая, самая древняя действующая церковь Рязани (XVII век);

Рязанский кремль — самостоятельная прогулка по территории, панорама с набережной реки Трубеж. Успенский собор и соборная колокольня (83 м).

Обед в кафе.

Гастрономическое чаепитие «по-рязански».

Немного местного колорита и вкусных традиций города Рязань: фирменный чай с грибами, пряностями и специями, а также калинник — старинный рязанский пирог с калиной, которому более 300 лет. Калинник по праву считается гастрономическим символом Рязанского края.

Размещение в гостинице.

Далее Вы сможете выбрать один из вариантов программы, который подойдет именно вам:

Вариант: свободное время в городе. Уникальная возможность купить сувениры и прогуляться по улочкам города. Вариант. Фестиваль воздухоплавания «Небо России» — главное событие путешествия (по желанию, за доплату при покупке тура).

Переезд на фестивальную площадку, где начинается настоящее волшебство.

«Небо России» — один из самых ярких и масштабных фестивалей воздухоплавания в стране.

Возможность увидеть самые эффектные моменты фестиваля:

воздушные шары необычных форм — любимцы фотографов и главные герои самых эффектных кадров.

«Ночное свечение» — кульминация праздника, когда поле озаряется десятками светящихся шаров, создавая по-настоящему сказочную атмосферу.

Важно! Программа фестиваля зависит от погодных условий и решений организаторов. Для безопасности участников полеты, свечение проводятся только при благоприятной погоде.

В стоимость дополнительной услуги входит только трансфер до фестивальной площадки и обратно.

Вход на поляну свободный, участие в интерактивах и перекус — по желанию за доплату на месте.

Позднее возвращение в г. Рязань.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160