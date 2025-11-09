2 день

Касимов. Музей колоколов и музей «Русский самовар»

08:00-9:30 Ориентировочное время встреч с гидом (в лобби гостиниц).

Отъезд в Касимов.

По дороге намечена остановка в самом таинственном месте Рязанского края – поселке Гусь-Железный. В ходе увлекательной экскурсии вы узнаете историю поселка и услышите легенды о знаменитой династии Баташевых.

Огромный Троицкий собор, выстроенный по заказу владельца гусевского железоделательного завода А. Р. Баташова, поражает своими размером и уникальным архитектурным решением.

Обзорная экскурсия по г. Касимов.

Небольшой старинный город Касимов, уютно расположившийся на берегу Оки, издавна воспринимался как город необычный и непохожий на другие.

Город занимает особое место в ряду российских провинциальных городов. Славная история, древние легенды, тихие храмы, россыпь человеческих талантов старинного города – немалая часть того, что составляет духовную основу России.

Еще сто лет назад город нередко называли «маленьким кусочком Азии» и сравнивали с Бахчисараем. Причина заключается в том, что город более двухсот лет был столицей удельного татарского ханства.

Касимов отличает удивительная архитектура, объединившая традиции двух религий и культур: православной и мусульманской. Именно здесь на протяжении веков продолжается мирное соседство и дружба русских и татар! Побывав хоть раз в Касимове, нельзя в него не влюбиться.

Обзорная экскурсия охватывает памятники времен татарского ханства, Соборную площадь со старинными изящными особняками, улицу Набережную и смотровую площадку на ней, ведь некогда город был колыбелью Окского пароходства.

Вы получите возможность проехать по центральным улицам города, на которых вас встретят уникальные архитектурные ансамбли и здания, характерные только для Касимова.

Обед в кафе.

Экскурсия в Музей колоколов.

Три зала предлагают посмотреть на множество самых разных церковных, корабельных, поддужных и других колоколов. Всего коллекция насчитывает свыше 1450 объектов.

Кстати, у города есть второе название – «Колокольный», данное ему из-за того, что жители еще при Иване Грозном промышляли изготовлением этих ударных и музыкальных инструментов.

Основа экспозиции состоит из собрания Михаила Силкова – одного из почетных горожан. Изначально в ней были лишь маленькие колокольчики из троичных упряжек, созданные руками касимовских умельцев. Но со временем увлечение распространилось и на другие виды изделий.

Сейчас здесь хранятся экспонаты русской православной и даже древнекитайской культуры, корабельные рынды, итальянские кампаны, валдайские ямские и буддийские ветровые колокольчики.

У каждого образца есть своя собственная история. По словам создателя, все они были привезены из разных уголков России и других стран.

Главный замысел – дать людям возможность услышать множество колокольных голосов, начиная от заснеженной деревенской дороги и заканчивая заморскими морскими путешествиями.

Экскурсия в музей «Русский самовар».

Создан на базе частной коллекции Михаила Петровича Силкова – почётного жителя города. Огромная, невероятная коллекция самоваров.

Здесь и самовар Баба-Яга, и самовар-паровоз и самовар Имперский. В коллекции даже есть станционный самовар с сибирской станции Занзур, которым пользовался в 1920 году верховный правитель России Александр Колчак.

Сотни самоваров всех времён и народов. Вас ждёт увлекательнейший рассказ экскурсовода о различных видах самоваров, тайных символах которые на них нанесены.

И напоследок обязательно заглянем в фирменный магазин касимовской кондитерской фабрики «Верность качеству» – потрясающие конфеты ручной работы, сладкие сувениры и подарки для родных и друзей, огромный ассортимент сладкой, ароматной и очень качественной продукции!

Отъезд в Рязань.

Окончание программы. Трансфер в гостиницы.

