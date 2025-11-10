1 день

Зарайск

03:30 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы. Пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете посадку во Владимире.

09:00-09:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Отъезд в Зарайск (~160 км, 3 часа). Путевая информация.

Зарайск – один из древнейших русских городов, имеющий славную почти 900-летнюю историю.

Этот маленький провинциальный городок не оставит никого равнодушным, есть в нём какая-то особая прелесть: все побывавшие в нём тают от умиления, как мороженое на солнце…

Главной достопримечательностью города является жемчужина средневекового зодчества, памятник оборонного искусства XVI века – Зарайский кремль.

Осмотр архитектурного ансамбля кремля: два главных храма – Иоанно-Предтеченский и Никольский собор. В одном из соборов хранится древняя святыня – чудотворная икона Николая Зарайского, куда обязательно зайдём и услышим историю обретения этой иконы.

Краткая обзорная экскурсия по Зарайску познакомит нас с провинциальной архитектурой старой части города: водонапорной башней, торговыми рядами, Благовещенской церковью и др.

На улицах увидим купеческие особняки постройки XVIII–XIX вв., многие из которых до сих пор служат людям (дом поэта Мачтета, музей-мастерская А. С. Голубкиной, здание Земства, дом Бахрушиных).

Есть у Зарайска и свой гастрономический бренд – знаменитые медовые Зарайские коврижки.

За этими вкусными, ароматными сувенирами обязательно заедем в местную «Коврижечную».

Обед в кафе города.

Переезд в Рязань.

~18:00 Размещение в отеле «АМАКС Конгресс-отель» 4*, г. Рязань – 2 ночи.

Подготовка к празднованию Нового года 2026! Новогодний банкет в ресторане гостиницы.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160