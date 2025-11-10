Мои заказы

Новый год в Рязани - новогодней столице 2026 года

Приглашаем вас провести незабываемый Новый год в одном из самых красивых городов России — Рязани! Этот исторический город, утопающий в зимнем волшебстве, станет идеальным местом для встречи нового года с
семьей и друзьями.

В 2026 году Рязань будет гордо носить титул новогодней столицы России, что делает ваше путешествие еще более особенным! Наш маршрут проходит через исторические города, которые бережно хранят в себе дух ушедших эпох и необыкновенные истории. Вы посетите Зарайск, Коломну и Рязань.

Вас ждут знаменитые архитектурные памятники, прогулки по украшенным улочкам, а также дегустация мёда и медовых напитков.

Ближайшие даты:
31
дек

Программа тура по дням

1 день

Зарайск

03:30 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы. Пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете посадку во Владимире.

09:00-09:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Отъезд в Зарайск (~160 км, 3 часа). Путевая информация.

Зарайск – один из древнейших русских городов, имеющий славную почти 900-летнюю историю.

Этот маленький провинциальный городок не оставит никого равнодушным, есть в нём какая-то особая прелесть: все побывавшие в нём тают от умиления, как мороженое на солнце…

Главной достопримечательностью города является жемчужина средневекового зодчества, памятник оборонного искусства XVI века – Зарайский кремль.

Осмотр архитектурного ансамбля кремля: два главных храма – Иоанно-Предтеченский и Никольский собор. В одном из соборов хранится древняя святыня – чудотворная икона Николая Зарайского, куда обязательно зайдём и услышим историю обретения этой иконы.

Краткая обзорная экскурсия по Зарайску познакомит нас с провинциальной архитектурой старой части города: водонапорной башней, торговыми рядами, Благовещенской церковью и др.

На улицах увидим купеческие особняки постройки XVIII–XIX вв., многие из которых до сих пор служат людям (дом поэта Мачтета, музей-мастерская А. С. Голубкиной, здание Земства, дом Бахрушиных).

Есть у Зарайска и свой гастрономический бренд – знаменитые медовые Зарайские коврижки.

За этими вкусными, ароматными сувенирами обязательно заедем в местную «Коврижечную».

Обед в кафе города.

Переезд в Рязань.

~18:00 Размещение в отеле «АМАКС Конгресс-отель» 4*, г. Рязань – 2 ночи.

Подготовка к празднованию Нового года 2026! Новогодний банкет в ресторане гостиницы.

2 день

Рязань

Поздний завтрак в ресторане отеля.

Обзорная экскурсия по новогодней столице 2026 — Рязани: Успенский собор, 86-метровая колокольня, Певческий корпус Владычного двора, памятник поэту С. Есенину на набережной, архитектурный ансамбль Театральной площади, купеческие особняки 18-19 веков, торговые ряды, памятник «Грибы с глазами» и т. д.

Рязанский кремль (прогулка по территории самостоятельно) — один из живописных уголков России, представляющий уникальный ансамбль исторических и архитектурных памятников.

В Кремле сохранены 24 памятника истории и архитектуры XII-XIX вв., в том числе фрагменты древнего крепостного вала и ров, уникальный ансамбль гражданских построек XVII века и символ Рязани — грандиозный Успенский собор. Прогулка по территории самостоятельно.

После экскурсии свободное время в городе.

Дополнительно (по желанию, доп. плата): Новогодняя программа в Музее истории Рязанского шоколада.

Откуда в Рязани шоколад? Что такое рязанская чоколава? Причем здесь император Александр I? Почему Рязань можно считать родиной молочного шоколада? Как Рязань связана с Нестле, узнаете на интерактивной экскурсии. Также здесь расскажут о местном Арбате — улице Почтовой, получившей свое название от находившегося здесь почтамта.

В программе:

  • экскурсия по музею;
  • интерактивное шоу;
  • дегустация;
  • мастер-класс по изготовлению рязанской чоколавы.

Дополнительно (по желанию, доп. плата): праздничный ужин в ресторане отеля (2500 руб. /чел.).

3 день

Коломна

Завтрак в ресторане отеля.

Освобождение номеров.

09:00 Переезд в Пощупово.

С утра отправимся в расположенный неподалеку Свято-Иоанно-Богословский мужской монастырь в селе Пощупово (прогулка по территории самостоятельно), который очень любил и часто посещал С. Есенин.

Колокольню монастыря видно издалека, она всего лишь на 5 метров ниже, чем колокольня Ивана Великого в московском кремле.

Обитель является одной из древнейших в Рязанской епархии. В Успенском соборе полюбуемся фарфоровым иконостасом, завораживающим своей красотой.

Переезд в Коломну.

Пешеходная экскурсия по Коломенскому кремлю.

Вас ждет знакомство с Коломенским кремлем – одной из самых больших и мощных крепостей своего времени.

Посещение территории Брусенского монастыря, осмотр Соборной площади (с монастырем и храмами), во главе которой стоит великолепный Успенский собор, хранящий память о правлении Дмитрия Донского.

Гуляя по улицам Кремля, вы познакомитесь с уникальными храмами: церковь Воскресения, в которой венчался Дмитрий Донской, и церковь Николы Гостиного. А в заключении – осмотр главных ворот кремля – Пятницких.

Экскурсия по Коломенскому Посаду (на автобусе).

Тихие, пересекающиеся между собой улочки и улицы, старые дома с резными наличниками на окнах, добротные заборы или уже слегка покосившиеся… Совершенно другое городское пространство, погружающее в атмосферу купеческой Руси.

Перекроить на современный лад Коломенский посад невозможно, да и ни к чему. Такой, какой есть. Его история насчитывает более девяти столетий. Это культовые и гражданские постройки XVIII — XIX веков — расцвет Коломны как торгово-купеческого города.

Дегустация мёда и медовых напитков.

Дегустация сопровождается интересным рассказом об истории и секретах приготовления медовых вин.

В программе:

  • дегустация различных сортов коломенского мёда;
  • дегустация медовых напитков.

Во Франции – шампанское, в Японии – сакэ, в Шотландии – виски, а в Коломне – медовуха.

Прозрачный, золотистого цвета, умеренно сладкий и ароматный медовый напиток – один из главных коломенских сувениров.

Получают его путём естественного брожения мёда с добавлением экстрактов лечебных трав и ягод. Крепость натуральных медовых вин 9-15°.

Медовуха хранит все полезные свойства мёда: укрепляет сердце, чистит кровь, снимает стресс.

Обед в кафе города.

Отправление домой.

20:00 Ориентировочное время прибытия в Москву: ст. м. ВДНХ.

00:00 Ориентировочное прибытие во Владимир. Пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете высадку во Владимире.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере – 43 900 рублей (новогодний банкет включён в стоимость).

Доплата за одноместное размещение на заезды – 9 900 рублей.

Скидка на дополнительном месте – 800 рублей (3 человека в номере).

Варианты проживания

«АМАКС Конгресс-отель» 4*, г. Рязань

2 ночи

«Амакс Конгресс-отель» — это первый сетевой отель в городе Рязань и расположен он всего в 5 минутах езды от вокзала. Отель представляет уютные и комфортабельные номера, прекрасный лобби-бар и многофункциональный конференц-зал. Здесь продуманный до мелочей дизайн, что позволяет обеспечить полноценный отдых.

Номерной фонд представлен 224 номерами категорий «стандарты», «бизнес», «студия», «люкс» и «апартаменты» с эргономичной планировкой и системой звукоизоляции.

Номера категории «стандарт», «бизнес-класс» и «студия» являются однокомнатными, а номера высшей категории состоят из двух комнат, а именно спальни и гостиной. В каждом установлены удобные кровати, кондиционеры, сейфы, чайная станция, мини-бар и жк-телевизор. А также имеется ванная комната, где постояльцы могут воспользоваться средствами личной гигиены, халатами и тапочками.

В категории «люкс» имеется обеденная зона, а «апартаментах» открывается красивый вид на город.

Также для гостей с ограниченными возможностями имеется два специальных номера.

На территории отеля с 7 до 23 часов работает ресторан «Есенин», где подают вкусные блюда. По утрам здесь сервируется завтрак по системе «шведский стол», в обеденное время можно выбрать блюда местной кухни и напитки из меню. В том числе постояльцы могут посетить лобби-бар. Также по запросу можно организовать банкет, различные приемы и другие мероприятия.

Также дополнительно можно воспользоваться парковкой, гладильной комнатой и камерой хранения. А за отдельную плату заказать трансфер. Еще по предварительному запросу в отеле можно организовать проживание с домашним питомцем.

В шаговой доступности от «АМАКС Конгресс-отель» расположены бизнес-центр «Первомайский» и «Первомайский-56». Основные объекты инфраструктуры находятся в шаговой доступности, а именно магазины, рестораны, кафе и бары, так как отель расположен в центре города Рязань. Аэропорт Рязани находится в 145 км, а железнодорожный вокзал в 0,6 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе тура: 2 завтрака, 2 обеда
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
  • Новогодний банкет
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
  • Услуги сопровождающего гида
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы/Владимира и обратно
  • Выбор места в автобусе - 1200 руб
  • Новогодняя программа в Музее истории Рязанского шоколада (бронирование и оплата при покупке тура) - 1500 руб
  • Праздничный ужин в ресторане отеля (бронирование и оплата при покупке тура) - 2500 руб
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва / Владимир
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Важная информация
  • все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
  • время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
  • время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
  • при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
  • для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
  • туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
  • туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
  • сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

