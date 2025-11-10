дек
Программа тура по дням
Зарайск
03:30 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы. Пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете посадку во Владимире.
09:00-09:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
Отъезд в Зарайск (~160 км, 3 часа). Путевая информация.
Зарайск – один из древнейших русских городов, имеющий славную почти 900-летнюю историю.
Этот маленький провинциальный городок не оставит никого равнодушным, есть в нём какая-то особая прелесть: все побывавшие в нём тают от умиления, как мороженое на солнце…
Главной достопримечательностью города является жемчужина средневекового зодчества, памятник оборонного искусства XVI века – Зарайский кремль.
Осмотр архитектурного ансамбля кремля: два главных храма – Иоанно-Предтеченский и Никольский собор. В одном из соборов хранится древняя святыня – чудотворная икона Николая Зарайского, куда обязательно зайдём и услышим историю обретения этой иконы.
Краткая обзорная экскурсия по Зарайску познакомит нас с провинциальной архитектурой старой части города: водонапорной башней, торговыми рядами, Благовещенской церковью и др.
На улицах увидим купеческие особняки постройки XVIII–XIX вв., многие из которых до сих пор служат людям (дом поэта Мачтета, музей-мастерская А. С. Голубкиной, здание Земства, дом Бахрушиных).
Есть у Зарайска и свой гастрономический бренд – знаменитые медовые Зарайские коврижки.
За этими вкусными, ароматными сувенирами обязательно заедем в местную «Коврижечную».
Обед в кафе города.
Переезд в Рязань.
~18:00 Размещение в отеле «АМАКС Конгресс-отель» 4*, г. Рязань – 2 ночи.
Подготовка к празднованию Нового года 2026! Новогодний банкет в ресторане гостиницы.
Рязань
Поздний завтрак в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по новогодней столице 2026 — Рязани: Успенский собор, 86-метровая колокольня, Певческий корпус Владычного двора, памятник поэту С. Есенину на набережной, архитектурный ансамбль Театральной площади, купеческие особняки 18-19 веков, торговые ряды, памятник «Грибы с глазами» и т. д.
Рязанский кремль (прогулка по территории самостоятельно) — один из живописных уголков России, представляющий уникальный ансамбль исторических и архитектурных памятников.
В Кремле сохранены 24 памятника истории и архитектуры XII-XIX вв., в том числе фрагменты древнего крепостного вала и ров, уникальный ансамбль гражданских построек XVII века и символ Рязани — грандиозный Успенский собор. Прогулка по территории самостоятельно.
После экскурсии свободное время в городе.
Дополнительно (по желанию, доп. плата): Новогодняя программа в Музее истории Рязанского шоколада.
Откуда в Рязани шоколад? Что такое рязанская чоколава? Причем здесь император Александр I? Почему Рязань можно считать родиной молочного шоколада? Как Рязань связана с Нестле, узнаете на интерактивной экскурсии. Также здесь расскажут о местном Арбате — улице Почтовой, получившей свое название от находившегося здесь почтамта.
В программе:
- экскурсия по музею;
- интерактивное шоу;
- дегустация;
- мастер-класс по изготовлению рязанской чоколавы.
Дополнительно (по желанию, доп. плата): праздничный ужин в ресторане отеля (2500 руб. /чел.).
Коломна
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
09:00 Переезд в Пощупово.
С утра отправимся в расположенный неподалеку Свято-Иоанно-Богословский мужской монастырь в селе Пощупово (прогулка по территории самостоятельно), который очень любил и часто посещал С. Есенин.
Колокольню монастыря видно издалека, она всего лишь на 5 метров ниже, чем колокольня Ивана Великого в московском кремле.
Обитель является одной из древнейших в Рязанской епархии. В Успенском соборе полюбуемся фарфоровым иконостасом, завораживающим своей красотой.
Переезд в Коломну.
Пешеходная экскурсия по Коломенскому кремлю.
Вас ждет знакомство с Коломенским кремлем – одной из самых больших и мощных крепостей своего времени.
Посещение территории Брусенского монастыря, осмотр Соборной площади (с монастырем и храмами), во главе которой стоит великолепный Успенский собор, хранящий память о правлении Дмитрия Донского.
Гуляя по улицам Кремля, вы познакомитесь с уникальными храмами: церковь Воскресения, в которой венчался Дмитрий Донской, и церковь Николы Гостиного. А в заключении – осмотр главных ворот кремля – Пятницких.
Экскурсия по Коломенскому Посаду (на автобусе).
Тихие, пересекающиеся между собой улочки и улицы, старые дома с резными наличниками на окнах, добротные заборы или уже слегка покосившиеся… Совершенно другое городское пространство, погружающее в атмосферу купеческой Руси.
Перекроить на современный лад Коломенский посад невозможно, да и ни к чему. Такой, какой есть. Его история насчитывает более девяти столетий. Это культовые и гражданские постройки XVIII — XIX веков — расцвет Коломны как торгово-купеческого города.
Дегустация мёда и медовых напитков.
Дегустация сопровождается интересным рассказом об истории и секретах приготовления медовых вин.
В программе:
- дегустация различных сортов коломенского мёда;
- дегустация медовых напитков.
Во Франции – шампанское, в Японии – сакэ, в Шотландии – виски, а в Коломне – медовуха.
Прозрачный, золотистого цвета, умеренно сладкий и ароматный медовый напиток – один из главных коломенских сувениров.
Получают его путём естественного брожения мёда с добавлением экстрактов лечебных трав и ягод. Крепость натуральных медовых вин 9-15°.
Медовуха хранит все полезные свойства мёда: укрепляет сердце, чистит кровь, снимает стресс.
Обед в кафе города.
Отправление домой.
20:00 Ориентировочное время прибытия в Москву: ст. м. ВДНХ.
00:00 Ориентировочное прибытие во Владимир. Пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете высадку во Владимире.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере – 43 900 рублей (новогодний банкет включён в стоимость).
Доплата за одноместное размещение на заезды – 9 900 рублей.
Скидка на дополнительном месте – 800 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
«АМАКС Конгресс-отель» 4*, г. Рязань
«Амакс Конгресс-отель» — это первый сетевой отель в городе Рязань и расположен он всего в 5 минутах езды от вокзала. Отель представляет уютные и комфортабельные номера, прекрасный лобби-бар и многофункциональный конференц-зал. Здесь продуманный до мелочей дизайн, что позволяет обеспечить полноценный отдых.
Номерной фонд представлен 224 номерами категорий «стандарты», «бизнес», «студия», «люкс» и «апартаменты» с эргономичной планировкой и системой звукоизоляции.
Номера категории «стандарт», «бизнес-класс» и «студия» являются однокомнатными, а номера высшей категории состоят из двух комнат, а именно спальни и гостиной. В каждом установлены удобные кровати, кондиционеры, сейфы, чайная станция, мини-бар и жк-телевизор. А также имеется ванная комната, где постояльцы могут воспользоваться средствами личной гигиены, халатами и тапочками.
В категории «люкс» имеется обеденная зона, а «апартаментах» открывается красивый вид на город.
Также для гостей с ограниченными возможностями имеется два специальных номера.
На территории отеля с 7 до 23 часов работает ресторан «Есенин», где подают вкусные блюда. По утрам здесь сервируется завтрак по системе «шведский стол», в обеденное время можно выбрать блюда местной кухни и напитки из меню. В том числе постояльцы могут посетить лобби-бар. Также по запросу можно организовать банкет, различные приемы и другие мероприятия.
Также дополнительно можно воспользоваться парковкой, гладильной комнатой и камерой хранения. А за отдельную плату заказать трансфер. Еще по предварительному запросу в отеле можно организовать проживание с домашним питомцем.
В шаговой доступности от «АМАКС Конгресс-отель» расположены бизнес-центр «Первомайский» и «Первомайский-56». Основные объекты инфраструктуры находятся в шаговой доступности, а именно магазины, рестораны, кафе и бары, так как отель расположен в центре города Рязань. Аэропорт Рязани находится в 145 км, а железнодорожный вокзал в 0,6 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе тура: 2 завтрака, 2 обеда
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Новогодний банкет
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы/Владимира и обратно
- Выбор места в автобусе - 1200 руб
- Новогодняя программа в Музее истории Рязанского шоколада (бронирование и оплата при покупке тура) - 1500 руб
- Праздничный ужин в ресторане отеля (бронирование и оплата при покупке тура) - 2500 руб
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.