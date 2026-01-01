Вы перенесётесь в мир детства и творчества Сергея Есенина в селе Константиново, прикоснётесь
Программа тура по дням
Государственный музей-заповедник С.А. Есенина в Константиново, село Пощупово
10:05-10:15 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-I в здании ж/д вокзала (в зале касс дальнего следования), гид с табличкой «Рязань».
10:25-10:35 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-II в здании ж/д вокзала (на площадке у пригородных касс), гид с табличкой «Рязань».
Отправляемся навстречу новогоднему волшебству в родные места поэта Сергея Александровича Есенина — село Константиново! Эта поездка станет для вас удивительным подарком, полным атмосферы тихой русской зимы и душевного тепла.
В центре села Константиново, напротив церкви Казанской иконы Божией Матери, расположена усадьба Есениных. Здесь в 1871 году дед поэта Никита Осипович Есенин построил дом, где 21 сентября (3 октября — по новому стилю) 1895 года родился Сергей Александрович Есенин.
Со временем обветшавший дедовский дом снесли, и на его месте в 1909 году был выстроен новый, меньших размеров. В 1965 году в этой «золотой бревенчатой избе» открыли дом-музей знаменитого русского поэта. Со временем в Константинове появился целый комплекс мемориальных строений — Государственный музей-заповедник С. А. Есенина.
Экскурсия в Литературном музее знакомит посетителей с творческой биографией Сергея Есенина, дает возможность стать свидетелями событий переломной эпохи, во время которой жил поэт.
В экспозиции можно будет познакомиться с фотографиями С. А. Есенина разных лет, его прижизненными и посмертными изданиями, увидеть личные вещи поэта.
Рядом с церковью Казанской иконы Божией Матери располагается усадьба последней константиновской помещицы Лидии Ивановны Кашиной. С хозяйкой усадьбы Сергей Есенин познакомился летом 1916 года.
В это время он был уже автором своего первого поэтического сборника «Радуница». В гостях у Л. Кашиной С. Есенин бывал не раз и посвятил ей одно из своих стихотворений — «Зеленая прическа».
После революции загородный дом помещицы использовали под нужды села, а в октябре 1969 года в нем была открыта литературная экспозиция.
К 100-летию со дня рождения поэта, в 1995 году, в здании разместился музей поэмы «Анна Снегина», в которой воплотились и образ «дома с мезонином», и образ его хозяйки.
Прогулка-экскурсия по территории музея-заповедника в сопровождении экскурсовода.
Маршрут: посещение шести экспозиций — Усадьба родителей С. А. Есенина, Земская школа, Усадьба Л. И. Кашиной (Музей поэмы «Анна Снегина»), Дом священника И. Я. Смирнова, Литературный музей, Каретный двор (без Спас-Клепиковской учительской школы и Школы грамоты).
В свободное время вы сможете самостоятельно посетить церковь Казанской иконы Божьей Матери, где венчали родителей поэта и крестили маленького Сережу Есенина.
Обед в кафе.
Переезд в с. Пощупово.
Из этих благодатных мест нельзя уехать, не посетив Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово.
Обитель возникла в конце XII или начале XIII века и была основана греческими монахами-миссионерами, которые принесли с собой чудотворную икону апостола Иоанна, написанную в VI столетии в Византии мальчиком-сиротой. Образ этот стал главной святыней Богословского монастыря.
Село Константиново — подворье монастыря и сюда маленького Сережу Есенина приводила на службу его бабушка.
Отъезд в Рязань.
Окончание программы ориентировочно в 17:00.
Трансфер в гостиницы.
Обзорная экскурсия по Рязани, музей истории рязанского леденца
Завтрак в гостинице.
8:45-10:00 Ориентировочное время встреч с гидом (в лобби гостиниц).
10:10-10:35 Встреча туристов на ж/д вокзалах (Рязань-I в здании ж/д вокзала (в зале касс дальнего следования) / Рязань-II в здании ж/д вокзала (на площадке у пригородных касс): гид с табличкой «Рязань», гид с табличкой «Рязань»).
Мы увидим живописные уголки городской жизни, знаменитые грибы с глазами и удивительный деревянный терем, словно перенесённый из сказки.
Нас ждёт знакомство с дворцом XIX века, принадлежавшим известному меценату Григорию Рюмину, ныне являющемуся художественным музеем имени И. П. Пожалостина.
Рядом расположился памятник отважному защитнику Руси — Евпатию Коловрату, охраняющий главную площадь города, названую именем Ленина.
Продолжением нашего маршрута по Рязани — столице Нового года — станет пешеходная прогулка по рязанской версии Арбата — улицы Почтовой и Соборной.
Эти места полны ярких историй прошлого, среди которых особое внимание заслуживает здание первого городского кинотеатра и особняк основателя всемирно известной косметической империи Максима Факторовича. Его жизнь и деятельность стали примером успеха и вдохновения многих поколений.
Но венцом нашей прогулки безусловно становится визит в потрясающий, своими масштабами и историей, Рязанский кремль.
Расположенный на крутом берегу, там, где река Лыбедь впадает в реку Трубеж, этот символический центр привлекает взор путешественников высокими крепостными стенами и массивным земляным валом, откуда открывается чарующий вид на окрестности.
Особое восхищение вызывает внешний осмотр прекрасного Успенского собора, воздвигнутого великим народным зодчим Яковым Бухвостовым.
Этот храм — настоящая жемчужина русского искусства XVII века, выполненная в стиле «нарышкинского барокко», поражает изысканной отделкой и восхитительной резкой каменных узоров.
И пусть Новый Год наполняет наш город особым светом и теплом, а наша экскурсия оставит яркие впечатления и воспоминания о пребывании в красивейшем городе страны — старинной и гостеприимной Рязани!
Обед в кафе.
Посещение Музея Истории Рязанского леденца (с мастер-классом).
В Музее вы погрузитесь в сказочную атмосферу с новогодними мотивами. Именно здесь, в уникальной обстановке, вы раскроете секреты возникновения знаменитой сахарной сладости, тесно связанной с судьбой Рязанского края.
Узнаете интригующие факты о развитии производства сахара в России и позволите себе испытать настоящее удовольствие от рассказов, насыщенных историями сладкого чуда.
Ведь именно здесь, на Рязанской земле, появился всеми любимый сахарный петушок на палочке, созданный предпринимателем Николаем Петровичем Шишковым, известным деятелем своего времени. Этот продукт стал символом отечественной кондитерской промышленности.
А знаете ли вы, почему именно форма петушка стала культовой для рязанского леденца? Ответ на этот и многие другие вопросы ждет вас внутри музея.
Но самое интересное начинается дальше — на специальном мастер-классе по росписи леденца. Каждый сможет расписать его в лучших традициях сахароваров Рязанской губернии.
Эта экскурсия превратится в настоящую кулинарную феерию, вдохновленную исконно русским вкусом и прекрасным настроением зимних праздников.
Пусть ваше посещение Музея Истории Рязанского леденца станет ярким событием новогодних каникул и останется навсегда теплым воспоминанием о добрых временах!
Окончание программы ориентировочно в 16:00.
Трансфер на вокзалы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиница
Двухместный номер
Одноместный номер
Дополнительное место
(предоставляется номер повышенной комфортности)
Дополнительная ночь
Двухместный номер/одноместный номер
Гостиница БЮДЖЕТ 3*
Ока
16 590
17 500
16 590
По запросу
Гостиница 3*
Ловеч
17 500
19 475
17 500
Гостиница 4*
Форум
18 750
22 500
18 750
Гостиница 4*
Амакс
18 850
22 900
18 850
Скидка детям (при любом варианте размещения) — 200 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Ока»
Гостиница «Ока» — комфортный отель для размещения туристов, командировочных и других гостей Рязани. Первая причина — удобная локация на карте города. Отель располагается по адресу Куйбышевское шоссе, д. 25/15, неподалеку от центра Рязани и Олимпийского городка.
Для гостей подготовлены 134 номера, кафе и ресторан, сауна и, конечно, достойный сервис.
Номерной фонд гостиницы состоит из различных категорий от эконома до люкса. Вне зависимости от уровня комфортности в каждом из номеров есть приятное цветовое оформление и интерьер, электронный замок, вентилятор, обогреватель, чайный набор, телевизор, телефон, холодильник, индивидуальный сейф, фен.
Кафе «Лаффит» и ресторан «Атриум» позаботятся о сытости гостей отеля. Цены на блюда весьма демократичные.
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет около 5 км и легко преодолевается на такси или общественном транспорте.
Гостиница «Ловеч»
Гостиница «Ловеч» расположилась в центральной части города и является одной из известных в Рязани.
Размещение предлагается в различных категориях номеров от «Эконом» до «Студио». Каждый из них обустроен всем необходимым для комфортного проживания и отдыха.
Ежедневно в утреннее время здесь сервируется завтрак. В кафе-баре на территории гости могут заказать блюда не только русской, но и европейской кухни.
Зал для конференций предназначен для проведения презентаций, деловых встреч, семинаров.
В пешей доступности находятся торговые комплексы, административные здания, парк Железнодорожников и Спортивный комплекс. Расстояние до аэропорта составляет — 174 км.
Отель «Форум»
Конгресс-отель «Форум» 4* — это современная востребованная гостиница бизнес-класса в Рязани, сочетающая в себе высокое качество обслуживания, знаменитое русское гостеприимство и лучшую кухню среди ресторанов Рязани. Территориально отель располагается по адресу пр-д Яблочкова, д. 5E вблизи сквера Уткина и неподалеку от Рязанского театра драмы. Для гостей подготовлены комфортные комнаты по приятной цене.
К приему гостей готовы 125 комфортных номеров различных категорий: есть и бюджетный эконом и роскошные президентские апартаменты. К тому же гостей порадуют и демократичность цен за европейское качество обслуживания.
Отель находится рядом с оживленной транспортной магистралью, откуда можно добраться куда угодно, но в то же время расположен в тихом и уютном центре Рязани.
Амакс Конгресс-отель
«Амакс Конгресс-отель» — это первый сетевой отель в городе Рязань. Отель представляет уютные и комфортабельные номера, прекрасный лобби-бар и многофункциональный конференц-зал. Здесь продуманный до мелочей дизайн, что позволяет обеспечить полноценный отдых.
Номерной фонд представлен 224 номерами категорий «стандарты», «бизнес», «студия», «люкс» и «апартаменты» с эргономичной планировкой и системой звукоизоляции. В каждом установлены удобные кровати, кондиционеры, сейфы, чайная станция, мини-бар и жк-телевизор. А также имеется ванная комната, где постояльцы могут воспользоваться средствами личной гигиены, халатами и тапочками. В категории «люкс» имеется обеденная зона, а «апартаментах» открывается красивый вид на город. Также для гостей с ограниченными возможностями имеется два специальных номера.
На территории отеля с 7 до 23 часов работает ресторан «Есенин», где подают вкусные блюда. По утрам здесь сервируется завтрак по системе «шведский стол», в обеденное время можно выбрать блюда местной кухни и напитки из меню. В том числе постояльцы могут посетить лобби-бар. Также по запросу можно организовать банкет, различные приемы и другие мероприятия.
Также дополнительно можно воспользоваться парковкой, гладильной комнатой и камерой хранения. А за отдельную плату заказать трансфер. Еще по предварительному запросу в отеле можно организовать проживание с домашним питомцем.
В шаговой доступности от «АМАКС Конгресс-отель» расположены бизнес-центр «Первомайский» и «Первомайский-56». Основные объекты инфраструктуры находятся в шаговой доступности, а именно магазины, рестораны, кафе и бары, так как отель расположен в центре города Рязань. Аэропорт Рязани находится в 145 км, а железнодорожный вокзал в 0,6 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Питание, указанное в программе тура:
- Входные билеты и экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Рязань и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
- Сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
Предоставляется скидка детям — 200 рублей, при любом варианте размещения.
Возможны ли изменения в программе тура?
Компания оставляет за собой право изменять порядок программы, не уменьшая ее общего объема