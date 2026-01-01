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Новогодний карнавал в Рязани 2026-2027. Гала-ужин с развлекательной программой

Внимание! Прежде чем бронировать, уточните у турлидера наличие мест! Приглашаем вас встретить Новый 2025 год в Рязани
Новогодний карнавал в Рязани 2026-2027. Гала-ужин с развлекательной программойФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Новогодний карнавал в Рязани 2026-2027. Гала-ужин с развлекательной программойФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Новогодний карнавал в Рязани 2026-2027. Гала-ужин с развлекательной программойФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Внимание! Прежде чем бронировать - уточните у турлидера наличие мест!

Приглашаем Вас встретить Новый 2025 год в Рязани. Всего 2,5 часа от Москвы и Вы в удивительном древнем городе.

Первый день Вы побываете в: Сладком путешествии и узнаете, как плоды дерева-какао превращаются в шоколад, в музее Шоколада! На экскурсии вы соприкоснетесь с историей какао-бобов, узнаете, как растёт шоколадное дерево, попробуете волшебный напиток чоколатль, а на мастер-классе на некоторое время побудете настоящим шоколатье!

-Потрясающей и колоритной Норвежской рыбацкой деревне.

-Настоящем сказочном лесу с теремами, богатырями, Стоунхенжем, озером с Ладьей и другими сказочными наворотами.

-В новом Спа-комплексе с открытым теплым бассейном на улице и пятью парилками (русской, травяной, соляной, кедровой и турецкими хамамом)

-Встретите Новый год на настоящей Карнавальной ночи! Вас ждут трогательная атмосфера, юмористические лекции и профессиональная самодеятельность, калейдоскоп карнавальных костюмов, конкурсы, живая музыка, поздравление Деда Мороза и Снегурочки, зажигательное бармен-шоу и, конечно же, подарки.

В программе вечера:

  • музыкальная программа

  • конкурсы с призами и подарками

  • поздравление Деда Мороза и Снегурочки

  • праздничное шоу-блюдо

  • фото-зона с профессиональным фотографом

  • специально разработанное банкетное меню

Второй день Вы:

-Прогуляетесь по стилизованным европейским улочкам самого центра Рязани.

-Посетите мастер-класс и экскурсию в историческом салоне Аромат времени по изготовлению своего собственных духов (Музей Макс Фактор)

-Всю поездку Вас будет сопровождать профессиональный фотограф, который предоставит по 5 обработанных фото с каждой локации (5 локаций за 2 дня)

Программа тура по дням

1 день

Рыбацкая деревня. В некотором царстве. Экотермы

Ваше прибытие в Рязань. Встреча на вокзале, размещение вещей в гостинице. Обзорная экскурсия по Кремлю. Далее мы едем в музей шоколада на экскурсию и мастер-класс. После прибываем в Рыбацкую деревню построенную в норвежском стиле гуляем, обедаем в ресторане Маяк, поднимаемся на маяк, фотосессия. После побываем в Некотором царстве это интереснейший парк под Рязанью с удивительным ансамблем сказочных знаний, сооружений и скульптур, фотосессия. Далее нас ждет посещение комплекса Экотермы (купание в горячем бассейне под открытым небом, паримся в пяти различных парных. Прибытие в гостиницу, заселение, свободное время. Новогодний вечер Карнавальная ночь с 23.00 до 3.00

Рыбацкая деревня. В некотором царстве. ЭкотермыРыбацкая деревня. В некотором царстве. ЭкотермыРыбацкая деревня. В некотором царстве. Экотермы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Рязанский Арбат. Старый город. Аромат времени

Завтрак. Прогулка по историческому центру Рязани, где Вы сможете пройтись по Рязанскому арбату. Прогулка по ул. Мюнстерская, где стоит ансамбль немецких пряничных домиков, Фотосессия. Обед в кафе. Далее побываем на мастер классе в историческом салоне Аромат времени который находится на месте первой лавки Максимилиана Факторовича, после эмиграции в Сша он создал всемирно известную косметическую компанию Max Factor. Посещение художественного музея в коллекции которого имеются оригиналы работ Айвазовского и других известных художников. Ужин Трансфер на ж/д вокзал.

Рязанский Арбат. Старый город. Аромат времениРязанский Арбат. Старый город. Аромат времениРязанский Арбат. Старый город. Аромат времени
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Завтраки
  • Трансфер (вокзал-гостиница-все локации-вокзал)
  • Проживание в гостинице 4 звезды с завтраками (в двух местном номере)
  • Новогодний банкет с новогодней развлекательной программой
  • Фотосессии на каждой локации (по 5 обработанных фото с каждой локации, всего 5 локаций)
  • Посещение Спа-комплекса Экотермы 2 часа (теплый бассейн под открытым небом, 5 парных: русская, турецкая, травяная, соляная, кедровая)
  • Посещение комплекса в Некотором царстве
  • Посещение Рыбацкой деревни с поднятием на Маяк
  • Посещение музея Аромат времени (музей Макса Фактора)
  • Посещение музея Шоколада и мастер-класс
  • Вода в бутылках (0,5)
Что не входит в цену
  • Обеды
  • Сувениры
  • Личные расходы
  • Одноместное размещение (требуется доплата 2500 р.)
  • Стоимость проезда до Рязани и обратно
О чём нужно знать до поездки

Внимание! Перед бронированием Обязательно предварительно спишитесь с тур-лидером на предмет наличия свободных номеров в отеле! Отель может быть заменен на аналогичный по такой же стоимости. Все это должно быть согласованно до Вашего бронирования тура!!! Номера очень быстро разбирают!!!

Пожелания к путешественнику

Экскурсии предусматривают прогулки между локациями до 1 часа, возьмите удобную обувь и теплую одежду, зонт. Ориентируйтесь на прогноз погоды. Так же возьмите купальные принадлежности, тапочки, полотенца, резинку для волос для посещения спа комплекса Экотермы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алексей
Алексей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Всем привет! Я — опытный путешественник и организатор туров, который одинаково любит и знойное марокканское солнце, и прохладу древних русских кремлей, и восточную сказку шелковых дорог. Обожаю горы, море, жару и
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атмосферу настоящего приключения — будь то барханы Сахары, уютные улочки Бухары или рязанские просторы. Побывал в 25 странах, но особенно сердцу близка Юго-Восточная Азия. С ноября 2019 по март 2020 я совершил самостоятельное 4-месячное путешествие по 9 странам (Вьетнам, Камбоджа, Тайланд, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Индия, Мальдивы, ОАЭ). Этот опыт дал мне бесценное понимание того, как организовать отдых грамотно, вкусно и безопасно — от тропических пляжей до городских джунглей. Сегодня я с радостью делюсь этим опытом не только в жарких экзотических турах в Марокко и Узбекистан, но и в уютных путешествиях по России. Для тех, кто ценит время, я разработал туры выходного дня в Рязани, Нижнем Новгороде, Туле, Калуге и творческом арт-кластере Никола-Ленивец, а также мистических Кондуках. Везде действует мое главное правило: Только локальные, аутентичные и проверенные лично мной кафе и рестораны, только самые душевные и интересные места, скрытые от туристических толп. Со мной вы не просто посмотрите достопримечательности — вы проникнетесь духом страны или города, почувствуете их настоящий вкус. Ваше путешествие будет ярким, насыщенным и абсолютно безопасным — независимо от того, летите ли вы за океан или едете за город на выходные.

Тур входит в следующие категории Рязани

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