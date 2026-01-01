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Описание тура

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Приглашаем Вас встретить Новый 2025 год в Рязани. Всего 2,5 часа от Москвы и Вы в удивительном древнем городе.

Первый день Вы побываете в: Сладком путешествии и узнаете, как плоды дерева-какао превращаются в шоколад, в музее Шоколада! На экскурсии вы соприкоснетесь с историей какао-бобов, узнаете, как растёт шоколадное дерево, попробуете волшебный напиток чоколатль, а на мастер-классе на некоторое время побудете настоящим шоколатье!

-Потрясающей и колоритной Норвежской рыбацкой деревне.

-Настоящем сказочном лесу с теремами, богатырями, Стоунхенжем, озером с Ладьей и другими сказочными наворотами.

-В новом Спа-комплексе с открытым теплым бассейном на улице и пятью парилками (русской, травяной, соляной, кедровой и турецкими хамамом)

-Встретите Новый год на настоящей Карнавальной ночи! Вас ждут трогательная атмосфера, юмористические лекции и профессиональная самодеятельность, калейдоскоп карнавальных костюмов, конкурсы, живая музыка, поздравление Деда Мороза и Снегурочки, зажигательное бармен-шоу и, конечно же, подарки.

В программе вечера:

музыкальная программа

конкурсы с призами и подарками

поздравление Деда Мороза и Снегурочки

праздничное шоу-блюдо

фото-зона с профессиональным фотографом

специально разработанное банкетное меню

Второй день Вы:

-Прогуляетесь по стилизованным европейским улочкам самого центра Рязани.

-Посетите мастер-класс и экскурсию в историческом салоне Аромат времени по изготовлению своего собственных духов (Музей Макс Фактор)

-Всю поездку Вас будет сопровождать профессиональный фотограф, который предоставит по 5 обработанных фото с каждой локации (5 локаций за 2 дня)