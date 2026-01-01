От Кремля до Кремля: Рязань - Владимир - Ростов Великий

Приглашаем Вас в путешествие через исторические города России, чтобы насладиться их красотой, архитектурой и богатой культурой.

Вы отправитесь любоваться архитектурными и духовными памятниками в Рязань, Владимир и Суздаль, увидите древний Ростов
Великий и Переславль-Залесский, любимый русскими государями разных эпох. Тур от Кремля до Кремля станет для Вас познавательным и интересным приключением.

Маршрут: Коломна – Рязань – Касимов – Муром – Владимир – Суздаль – Ростов Великий – Переславль-Залесский.

От Кремля до Кремля: Рязань - Владимир - Ростов Великий
Программа тура по дням

1 день

Коломна - Рязань

07:30-08:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Трансфер в Коломну (~ 130 км).

Обзорная экскурсия по Коломне – на сегодняшний день одному из самых интересных городов Подмосковья, победителя конкурса «Россия-10».

Автобусная экскурсия начнется на Купеческом Посаде – церковь Николы Посадского (XVIII в.) на месте бывшего храма Николы Мокрого (XVI в), памятник эпохи классицизма – церковь Вознесения (XVIII в.), самобытные слободские церкви, торговые площади, дом воеводы, странноприимный дом Щукиных, каменный дом купчихи Шевлягиной – почетной меценатки города; дома, где жили известные русские деятели –коломенский Арбат.

Пешеходная экскурсия по Кремлю – внешний осмотр стен и башен древнего кремля, территория коломенского кремля, Соборная площадь, Кафедральный Собор, Успенский Брусенский монастырь, Шатровая колокольня (17в.), Ново-Голутвин Свято-Троицкий женский монастырь, Пятницкие ворота и другие памятники истории и архитектуры 16-19 вв.

Переезд в Рязань (время в пути около 1,5 часов – 83 км).

Обед в кафе города (при покупке тура на полу-/полном пансионе).

Для туристов, выбравших тип питания «завтраки» – свободное время для обеда, около 45 мин.

Обзорная экскурсия по Рязани.

Рязань – один из древнейших городов центральной России. Современная Рязань – это красивейший, богатый достопримечательностями город.

Вы побываете на самых красивых и исторически значимых улицах и площадях города, полюбуетесь необычными памятниками, например, самым известным «Грибы с глазами», также и познакомитесь с удивительными святынями города.

Знакомство с архитектурным ансамблем Рязанского Кремля.

Рязанский Кремль – уникальный ансамбль исторических и архитектурных памятников. В Кремле сохранены 24 памятника истории и архитектуры XII-XIX вв., в том числе, фрагменты древнего крепостного вала и ров, уникальный ансамбль гражданских построек XVII века и символ Рязани – грандиозный Успенский собор.

Прогулка по территории самостоятельно.

Посещение мемориального Музея-усадьбы академика И. П. Павлова, великого ученого, первого русского Нобелевского лауреата. Этот уютный и «обжитой» музей — подлинный дом семьи маститого академика, образец усадебной постройки конца XIX века. Здесь любовно сохранена домашняя обстановка и воссоздана атмосфера любящей семьи истинной русской интеллигенции.

Усадебный комплекс — это два дома, летняя беседка, надворные постройки, баня, колодец, сад, городошная и крокетная площадки. Этот уголок притягивает к себе гармонией, неизменным обаянием вечных человеческих ценностей — всем тем, без чего так трудно обойтись человеку.

В ходе экскурсии - визит в Дом науки, в котором представлена экспозиция, посвященная профессиональной деятельности Ивана Петровича. Экскурсоводы подробно и доступно расскажут обо всех научных изысканиях великого академика, в том числе связанных с пресловутой «собакой Павлова».

20:00 Размещение в отеле "Ловеч", г. Рязань – 1 ночь (Резервные отели: «Форум»,"Амакс Конгресс-отель").

Ужин в ресторане отеля (при покупке тура с ужинами).

Свободное время.

2 день

Касимов - Муром

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).

Освобождение номеров.

08:30 Отправление в Касимов (время в пути около 2,5 часов – 160 км).

Путевая информация.

Обзорная экскурсия по Касимову. Город отличает удивительная архитектура, объединившая традиции двух религий и культур: православной и мусульманской. Именно здесь на протяжении веков продолжается мирное соседство и дружба русских и татар!

Экскурсия охватывает памятники времен татарского ханства, Соборную площадь, улицу Набережную и смотровую площадку на ней.

Вы проедете по центральным улицам города, на которых Вас встретят уникальные архитектурные ансамбли и здания, характерные только для Касимова. Вы узнаете историю «зеркального магазина», старейшего торгового дома, в котором до сих пор располагается крупный торговый центр; или, например, здания училища, в котором учебное заведение располагается уже более столетия.

Заканчивается экскурсионный маршрут знакомством с первым каменным храмом Касимова – Богоявленским – церковью с длительной и необычной историей, которая связана в том числе и с именем всемогущего императора Петра I.

Переезд в Муром (время в пути около 1,5 часов – 100 км).

14:30 Обед в кафе города (при покупке тура на полу-/полном пансионе).

Обзорная экскурсия по Мурому с посещением исторического центра города.

Посещение Троицкого женского монастыря, где покоятся мощи Петра и Февроньи - покровителей любви и брака.

Осмотр Спасо-Преображенского монастыря – одного из древнейших монастырей России. Посещение смотровой площадки и набережной реки Оки.

В Окском парке Вы увидите памятник Илье Муромцу — одна из самых заметных достопримечательностей Мурома.

Отправление во Владимир (время в пути около 2 часов – 130 км). Путевая информация.

20:00 Размещение в отеле «Князь Владимир», г. Владимир – 1 ночь (Резервные отели: «Амакс Золотое кольцо»,"Русская деревня").

Ужин в ресторане отеля (при покупке тура с ужинами).

3 день

Владимир - Суздаль

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).

Освобождение номеров.

09:00 Обзорная экскурсия по Владимиру – настоящее путешествие во времена Владимира Мономаха и Андрея Боголюбского.

Древний город встретит вас белокаменными памятниками XII века, величием соборов и очарованием церквей, аккуратными тихими улочками и просторными площадями.

В ходе экскурсии по Соборной площади вы увидите Дмитриевский собор (внешний осмотр) – удивительный памятник домонгольского белокаменного зодчества. Стены собора от пояса и до макушки покрыты сложной каменной резьбой, содержащей более 550 резных изображений.

Посещение Успенского собора познакомит вас с прекрасным образцом русской архитектуры XII века, которому было предначертано стать главным храмом Руси и «домом» Владимирской иконы Божией Матери. Здесь вы сможете увидеть его главное сокровище – 600-летние фрески Андрея Рублёва.

Экскурсия-прогулка по пешеходной Георгиевской улице, которая в настоящее время реконструирована в стиле XIX века: булыжная мостовая, старинные фонари, в прежнем виде предстала старая аптека. Вы пройдёте мимо пожарной каланчи к смотровой площадке, с высоты которой полюбуетесь видом на пойму реки Клязьмы и величественный Успенский кафедральный собор.

На улице вы встретите многочисленные скульптуры, в том числе – памятник художнику – напоминание о талантливых мастерах Владимирской школы живописи. Доброй приметой стало погладить клювик птички, сидящей на мольберте художника. Здесь много магазинчиков, в которых каждый найдёт себе сувенир по вкусу.

Переезд в Суздаль (~ 40 км, 1 час).

Обед в кафе города (при покупке тура на полу-/полном пансионе).

Обзорная экскурсия по Суздалю.

Вы прогуляетесь по историческому центру города, по брусчатке торговой площади, где, помните, отплясывал Бальзаминов в культовом фильме. На торговой площади, как и сотни лет назад, тоже бойко торгуют. Десятки палаток завлекают своим пёстрым товаром – расписные валенки, шали и чашки и прочие чудесные штучки.

У стен Гостиных рядов вдоль Кремлёвской улицы ожидают ездоков богато украшенные конные экипажи.

В Суздале, кажется, застыло время: на узких и кривых, как и положено, улицах важно стоят богатые купеческие дома XIX в, поднимается кольцо городских валов. Со смотровой площадки на «убогих горах», открывается живописная панорама города.

Знакомство с городом продолжается в Суздальском Кремле (посещение территории), древнейшем архитектурном комплексе города, ведущем историю с X века. Могучий белокаменный ансамбль в излучине реки Каменки до сих пор хранит атмосферу средневековой княжеской резиденции.

Посещение Рождественского собора (интерьер), старейшее здание Суздаля, один из интереснейших памятников древнерусского зодчества, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Свободное время в центре города.

18:00 Отправление в Ростов Великий (время в пути около 2,5 часов – 160 км).

Размещение в отеле «Лион» 3*, г. Ростов Великий.

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура с ужинами).

4 день

Ростов Великий - Переславль-Залесский

Завтрак в ресторане отеля «шведский стол».

09:00 Ростов Великий, расположенный в Ярославской области, – один из древнейших и красивейших городов Золотого кольца России.

Первое упоминание о Ростове встречается в летописи "Повесть временных лет", а в 2012 город отпраздновал 1150-летие. Визитной карточкой Ростова Великого по праву является Ростовский кремль, расположенный в самом центре города и величественный Спасо-Яковлевский Дмитриевский монастырь.

Посещение Ростовского кремля – самого грандиозного сооружения города. Архитектурный ансамбль кремля состоит из трех частей: Архирейского двора, Соборной площади с Успенским собором и звонницей, и митрополичьего сада. Церкви Архиерейского двора соединены между собой с помощью переходов по крепостным стенам. Именно здесь проходили съемки так любимого нами фильма "Иван Васильевич меняет профессию".

Посещение музея «Ростовская финифть», где Вас ждет знакомство с уникальными изделиями фабрики, изготовленными в разные годы её выдающимися художниками и ювелирами, тайны технологии создания финифти и быта мастерских 19 в.

11:00 Переезд в Переславль-Залесский (~ 60 км, 1 час).

Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому.

Переславль-Залесский был основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким. Здесь жил и княжил Александр Невский, подолгу гостили российские государи – Иван III, Иван Грозный, Борис Годунов.

В конце XVII века на берегу озера Плещеева Петр I строил “потешную флотилию”, заложив тем самым основы российского военно-морского флота. Вас ждет знакомство с основными достопримечательностями города: экскурсия по Красной (Соборной) Площади, внешний осмотр Горицкого Монастыря и Успенского Собора.

Обед в кафе города (при покупке тура на полу-/полном пансионе).

Посещение музея – усадьбы «Ботик Петра I» – музеи расскажет о жизни Петра, когда он еще мальчишкой организовал свою Потешную флотилию. В 1802 году был обнаружен бот «Фортуна» – единственное уцелевшее судно от всей флотилии и открыт один из первых провинциальных музеев России – Ботный дом.

16:00 Отправление в Москву (время в пути около 4 часов – 250 км.).

19:00 Ориентировочное время прибытия в Москву, ст. метро ВДНХ.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах. Размещение в отелях:

  • «Ловеч 3*» г. Рязань;
  • «Лион» 3*, г. Ростов Великий;
  • «Князь Владимир»3*, г. Владимир.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от питания, руб:

ВB - завтракHB - завтрак, обедFB - завтрак, обед, ужин
3150034 90038 900

Доплата за одноместное размещение – 7 900 рублей.

Скидка для взрослого / ребенка (до 13 лет включительно) на дополнительном месте – 1000 / 1500 рублей (3 человека в номере).

Варианты проживания

Гостиница «Ловеч»

1 ночь

Гостиница «Ловеч» расположилась в центральной части города и является одной из известных в Рязани. Размещение предлагается в различных категориях номеров от «Эконом» до «Студио». Каждый из них обустроен всем необходимым для комфортного проживания и отдыха.

Ежедневно в утреннее время здесь сервируется завтрак. В кафе-баре на территории гости могут заказать блюда не только русской, но и европейской кухни.

В пешей доступности находятся торговые комплексы, административные здания, парк Железнодорожников и Спортивный комплекс.

Гостиница «Форум»

1 ночь

Конгресс-отель «Форум» — это современная востребованная гостиница бизнес-класса в Рязани, сочетающая в себе высокое качество обслуживания, знаменитое русское гостеприимство и отличную кухню.

К приему гостей готовы 125 комфортных номеров различных категорий: есть и бюджетный эконом и роскошные президентские апартаменты. В каждом есть ванная, телевизор, работает сеть Wi-Fi.

Территориально отель располагается вблизи сквера Уткина и неподалеку от Рязанского театра драмы.

Гостиница «АМАКС Конгресс-отель»

1 ночь

«Амакс Конгресс-отель» — это первый сетевой отель в Рязани и расположен он всего в 5 минутах езды от вокзала. Отель представляет уютные и комфортабельные номера, прекрасный лобби-бар.

Номерной фонд представлен 224 номерами с эргономичной планировкой и системой звукоизоляции. Номера категории «стандарт», «бизнес-класс» и «студия» являются однокомнатными, а номера высшей категории состоят из двух комнат, а именно спальни и гостиной.

В каждом номере установлены удобные кровати, кондиционеры, сейфы, чайная станция, мини-бар и жк-телевизор. А также имеется ванная комната со средствами личной гигиены, халатами и тапочками.

В категории «люкс» имеется обеденная зона, а «апартаментах» открывается красивый вид на город. Также для гостей с ограниченными возможностями имеется два специальных номера.

На территории отеля с 7 до 23 часов работает ресторан «Есенин», где подают вкусные блюда.

Основные объекты инфраструктуры находятся в шаговой доступности, а именно магазины, рестораны, кафе и бары, так как отель расположен в центре города. Аэропорт Рязани находится в 145 км, а железнодорожный вокзал в 0,6 км.

Гостиница «Князь Владимир»

1 ночь

«Князь Владимир» – одна из владимирских гостиниц, главной философией которой является стремление к европейским стандартам и индивидуальный подход к каждому клиенту. Служба приема и размещения работает круглосуточно, предоставляется бесплатный Wi-fi и парковочные места.

В здании отеля, внешне напоминающем замок, четыре этажа. Номера поделены на категории – разместиться можно в более бюджетном или более элитном варианте.

В лобби-баре представлен весь ассортимент напитков, а в просторном ресторане гостям предложено меню, сочетающее в себе несколько известных кухонь. По запросу осуществляется кейтеринг.

Комплекс находится неподалеку от важных федеральных автотрасс, передвигаясь по которым можно попасть в Суздаль.

Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо»

1 ночь

Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо» расположена в городе Владимире на одной из главных улиц города. Здание выполнено в соответствии со всеми современными требованиями.

В гостинице предлагается на выбор обширный номерной фонд с различными категориями: от «Стандартных» до класса «Люкс».

С заботой об отдыхающих в номерах установлены удобные кровати с ортопедическим матрасом. Из других удобств — телевизор, кондиционер, высокоскоростной Интернет, мини-бар, сейф. В уборной для каждого предоставлены принадлежности для личной гигиены.

Утром завтраки сервируются по системе «Шведский стол». Также постояльцы могут продегустировать ароматные блюда русской и украинской кухни по меню. Помимо ресторана лобби-бар, столовая и бар с тропическим дизайном также доступны к посещению.

Гостиница «Русская Деревня»

1 ночь

Гостиница «Русская деревня» расположена во Владимире в Ленинском районе.

К размещению представлено 97 комфортных номера. Во всех номерах есть кондиционер, телевизор, ванная комната, беспроводной интернет.

В гостинице есть ресторан «Русская Деревня» и трактир «Околица». В шаговой доступности есть кафе и магазин.

Рядом располагаются парк «Дружба» – 517 м, пляж «Семязинский», до жд вокзала «Владимир» 6,21 км, автовокзал «Владимирский» – 6 км, до аэропорта «Владимир» – 1,6 км.

Лионъ

1 ночь

Гостиничный комплекс «Лионъ» находится в Ростове Великом. Здание, в котором находится объект размещения, является памятником архитектуры XVIII века.

Несмотря на историческую ценность дома, номера полностью соответствуют современным требованиям и оформлены в европейском стиле. В каждом оборудован индивидуальный санузел с душевой кабиной.

Питание организовано в ресторане, в меню сочетаются изысканные и современные блюда из набора свежих продуктов.

В 5 минутах езды расположен берег озера Неро. Железнодорожный вокзал удален на 2 километра.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание по выбранному тарифу
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
  • Услуги сопровождающего гида
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельными креслами, системой климат-контроля, видео-монитором)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Питание, не предусмотренное тарифом
  • Выбор места в автобусе 1600 руб
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как распределяются места в автобусе?
  1. Все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении - для детей до 14 лет).
  2. Время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  3. Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
  4. При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка.
  5. Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
  6. Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе.
  7. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
  8. Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
  9. Для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает Туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает Туроператор.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

