«Что было? Что стало? Что будет?» — три вопроса, которые волнуют каждого путешественника.
Во время прогулки по историческому центру Рыбинска вы увидите город в движении — от купеческой слободы до современного пространства. А мои рассказы о главных местах, знаковых деталях и судьбах людей помогут почувствовать связь эпох.
Во время прогулки по историческому центру Рыбинска вы увидите город в движении — от купеческой слободы до современного пространства. А мои рассказы о главных местах, знаковых деталях и судьбах людей помогут почувствовать связь эпох.
Описание экскурсии
В мире, где кричащие заголовки и экраны стремятся завладеть всем вниманием, я предлагаю другое — живое человеческое общение. Без заученных текстов и лекционного тона.
- Мы пройдём по старинным улицам, и я с улыбкой расскажу вам о простоте, чудаковатости, а порой и неожиданной изысканности купеческой архитектуры
- Остановимся у Спасо-Преображенского кафедрального собора и величественных зданий торговых бирж — тех самых, которые каждый раз заставляют замирать, даже если смотришь на них не в первый раз
- Проведём шуточный «ритуал найма» бурлаков — и, возможно, вы не удержитесь от строчек: «Эх, дубинушка, ухнём!»
- Окажемся у самой высокой пожарной каланчи в России и дома мадам Грицацуевой из фильма Леонида Гайдая «12 стульев»
- Назовём имена знаменитых земляков у памятника Льву Ошанину — с гордостью и уважением
Во время прогулки вы:
- узнаете, как начало Великой Отечественной войны спасло Спасо-Преображенский собор от сноса
- удивитесь судьбе одного постамента, на котором успели побывать пять разных памятников
- посмеётесь над чрезмерной бдительностью рыбинских пожарных, спаливших собственную каланчу
- насладитесь обилием старинных вывесок в центре города и узнаете, когда и кем был задуман этот проект
- увидите фотографии Рыбинска, сделанные более века назад, — ровно в тех местах, где будете стоять
- разберётесь, почему Рыбинск называют столицей бурлаков и откуда у города появилось своё «море»
- услышите истории о щедрости, уме и балагурстве местных купцов
Организационные детали
- Экскурсию можно провести для группы более 10 человек, каждый последующий участник +400 ₽
- Если вам потребуется трансфер, сообщите о этом заранее — я сориентирую по вариантам и их стоимости
- Ограничений по возрасту нет
- Питание не предусмотрено, но на кофе-паузу всегда найдётся время
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Рыбинске
Провёл экскурсии для 25 туристов
Я с вами ещё не знаком, но встречу по-дружески, с распростёртыми объятиями, как и мой родной Рыбинск. На экскурсиях я не читаю лекции, а гуляю с гостями, свободно общаясь и рассказывая об истории любимого города. А когда я начну говорить о прекрасном старинном Рыбинске, будьте уверены: вам точно захочется похвастаться своей малой родиной. И я с удовольствием вас выслушаю.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
4 янв 2026
Прекрасная экскурсия! Очень понравился рассказ Сергея! От всей души рекомендую для гостей. Спасибо большое Сергею!
Входит в следующие категории Рыбинска
Похожие экскурсии из Рыбинска
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск впервые
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска с его уникальными памятниками и волжскими пейзажами. Откройте для себя историю и культуру города
Начало: На Красной площади
Сегодня в 10:00
9 янв в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Колоритный Рыбинск
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого и культурные традиции
Начало: На Красной площади в Рыбинске
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 5300 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Рыбинск для новичков
Познакомьтесь с историей Рыбинска на индивидуальной экскурсии. Увидите ключевые достопримечательности города и узнаете интересные факты о его прошлом
Начало: На ул. Стоялой
8 янв в 09:00
9 янв в 09:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.