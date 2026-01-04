Сергей — ваш гид в Рыбинске

Провёл экскурсии для 25 туристов

Я с вами ещё не знаком, но встречу по-дружески, с распростёртыми объятиями, как и мой родной Рыбинск. На экскурсиях я не читаю лекции, а гуляю с гостями, свободно общаясь и рассказывая об истории любимого города. А когда я начну говорить о прекрасном старинном Рыбинске, будьте уверены: вам точно захочется похвастаться своей малой родиной. И я с удовольствием вас выслушаю.