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🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 6 отзывов Фото-прогулка по вечернему Рыбинску: история и красота в каждом кадре Погрузитесь в атмосферу Рыбинска в сопровождении опытного гида и фотографа. Зафиксируйте лучшие моменты вашего путешествия Начало: Возле Спасо-Преображенского собора 5 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Рыбинск для новичков: индивидуальная экскурсия по историческим местам Познакомьтесь с историей Рыбинска на индивидуальной экскурсии. Увидите ключевые достопримечательности города и узнаете интересные факты о его прошлом Начало: На ул. Стоялой 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа 87 отзывов Добро пожаловать в Рыбинск: индивидуальная экскурсия Рыбинск - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Прогуляйтесь по его улицам, узнайте интересные факты и насладитесь видами Волги Начало: У памятника Ф.Ф. Ушакову 3 300 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 11 отзывов Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Рыбинску, проходя через 12 ключевых достопримечательностей и погружаясь в историю города Начало: У чугунной беседки-ротонды от 2 600 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв «Рыба вашей мечты»: экскурсия и мастер-класс в Рыбинске Погрузитесь в мир рыбацких традиций Рыбинска, создайте собственную деревянную рыбу и откройте для себя уникальные истории города Начало: На Волжской набережной 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа Увлекательный квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?» Погрузитесь в историю Рыбинска и раскройте тайну пропавшего мешка с зерном. Увлекательный квест для всей семьи, подходящий для детей и взрослых Начало: У Старой Хлебной биржи 3 100 ₽ за всё до 4 чел.