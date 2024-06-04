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2.5 часа
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Знакомьтесь, Рыбинск: Путешествие по историческому сердцу города
Погрузитесь в атмосферу Рыбинска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить - уникальное путешествие по городу
Откройте для себя красоту Рыбинска: его исторические улицы, знаковые памятники и живописные виды на Волгу в индивидуальной экскурсии
Начало: На Волжской набережной
10 июня в 14:00
12 июня в 09:30
3 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Рыбинск для новичков: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с историей Рыбинска на индивидуальной экскурсии. Увидите ключевые достопримечательности города и узнаете интересные факты о его прошлом
Начало: На ул. Стоялой
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Рыбинску, проходя через 12 ключевых достопримечательностей и погружаясь в историю города
Начало: У чугунной беседки-ротонды
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 2 600₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана4 июня 2024Увлекательные два часа экскурсии пролетели незаметно! Рыбинск 🔥❤️
- ИИрина30 мая 2024Отличная экскурсия! Много узнали интересного. Рекомендую:)
- ААнастасия29 мая 2024Великолепная Ирина- красивая, очень энергичная, живой рассказ о любимом городе увлекает с первых минут! Сразу складывается впечатление, что знакома с Ириной очень давно! Экскурсия прошла на одном дыхании! Спасибо! Рекомендуем однозначно!
- ЕЕлена28 мая 2024Отличный экскурсовод. Прекрасный рассказ о городе Рыбинске. Очень рекомендую.
- ООксана27 мая 2024Замечательная экскурсия! . Наталья с такой любовью рассказывает о своём городе, что невозможно в него не влюбиться! Вем рекомендую!
- ННаталья26 мая 2024Великолепная экскурсия! В нашей группе было много действующих костромских экскурсоводов, под впечатлением абсолютно все! Большое спасибо Наталье!
- ЮЮлия24 мая 2024Спасибо Юле за запоминающуюся прогулку по Рыбинску. Легко, познавательно, с юмором. На мой взгляд, имерсивные прогулки - идеальный вариант, если
- ЮЮлия18 мая 2024Необычный формат, но нам понравилось!
- ЕЕлена17 мая 2024Была с друзьями на экскурсии у Юлии 15-ого мая. Экскурсия выше всяких похвал. Очень необычный формат, который пока ещё редко
- ЮЮля12 мая 2024Замечательный город, потрясающий экскурсовод Ольга. Ольга провела нам экскурсию с глубоким знанием истории города и огромной любовью к своему городу. Интересный
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Самое главное»
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