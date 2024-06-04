Увидеть самое главное в Рыбинске

Найдено 4 экскурсии в категории «Самое главное» в Рыбинске, цены от 2 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Рыбинск
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
163 отзыва
В тренде
Знакомьтесь, Рыбинск: Путешествие по историческому сердцу города
Погрузитесь в атмосферу Рыбинска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
3 900 за всё до 10 чел.
Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
86 отзывов
Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить - уникальное путешествие по городу
Откройте для себя красоту Рыбинска: его исторические улицы, знаковые памятники и живописные виды на Волгу в индивидуальной экскурсии
Начало: На Волжской набережной
10 июня в 14:00
12 июня в 09:30
3 900 за всё до 6 чел.
Рыбинск для новичков
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Рыбинск для новичков: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с историей Рыбинска на индивидуальной экскурсии. Увидите ключевые достопримечательности города и узнаете интересные факты о его прошлом
Начало: На ул. Стоялой
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Рыбинску, проходя через 12 ключевых достопримечательностей и погружаясь в историю города
Начало: У чугунной беседки-ротонды
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 2 600 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить
    Увлекательные два часа экскурсии пролетели незаметно! Рыбинск 🔥❤️
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить
    Отличная экскурсия! Много узнали интересного. Рекомендую:)
  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить
    Великолепная Ирина- красивая, очень энергичная, живой рассказ о любимом городе увлекает с первых минут! Сразу складывается впечатление, что знакома с Ириной очень давно! Экскурсия прошла на одном дыхании! Спасибо! Рекомендуем однозначно!
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Знакомьтесь, Рыбинск
    Отличный экскурсовод. Прекрасный рассказ о городе Рыбинске. Очень рекомендую.
  • О
    Оксана
    27 мая 2024
    Знакомьтесь, Рыбинск
    Замечательная экскурсия! . Наталья с такой любовью рассказывает о своём городе, что невозможно в него не влюбиться! Вем рекомендую!
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Знакомьтесь, Рыбинск
    Великолепная экскурсия! В нашей группе было много действующих костромских экскурсоводов, под впечатлением абсолютно все! Большое спасибо Наталье!
  • Ю
    Юлия
    24 мая 2024
    Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
    Спасибо Юле за запоминающуюся прогулку по Рыбинску. Легко, познавательно, с юмором. На мой взгляд, имерсивные прогулки - идеальный вариант, если
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    собирается разновозрастная компания. Прекрасный звук, текст. Нам повезло с погодой - был хоть и прохладный, но солнечный вечер. Этим же вечером получили прекрасные фото с экскурсии. Действительно здорово, когда не нужно фотографировать во время мероприятия. Просто гуляешь и получаешь удовольствие! Юля - очень приятный в общении, коммуникабельный человек. Рекомендую!

  • Ю
    Юлия
    18 мая 2024
    Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
    Необычный формат, но нам понравилось!
  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
    Была с друзьями на экскурсии у Юлии 15-ого мая. Экскурсия выше всяких похвал. Очень необычный формат, который пока ещё редко
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    встречается. Полное отстранение от "дня сегодняшнего" и вовлечение в повествование! Именно - повествование, а не "чтение лекции". Все складывается в единую картинку. Исторического материала много, но лирические отступления и почти "медитативные" установки, физкультуры минутки и творческие паузы, не дают мозгу устать от информации. Экскурсия прошла на одном дыхании и было жалко, что она закончилась. Хотелось продолжения. Большое спасибо, Юлии за заботу о нас! В начале экскурсии нам все очень подробно объяснили: про формат экскурсии, про технику безопасности на маршруте. Юлия обеспечил нас водичкой и батончиков доя подкрепление сил на маршруте, настроила на позитив, дала установку: расслабиться и получить удовольствие "здесь и сейчас"! На всем маршруте наш Экскурсовод заботился о нашей безопасности (экскурсия проводиться в наушниках, а вовлеченность в "действо" очень велика), бережно переводила нас через презжую часть, предупреждала о препятствиях под ногами, задавала темп движения и обращала наше внимание на акцентные точки на маршруте. Нам даже не было необходимости отвлекаться на фотографирование достопримечательностей. Фотосъёмку Юлия взяла на себя. По прошествии двух дней после экскурсии "поймала себя на мысли", что очень хочу приехать в Рыбинск ещё раз в компании со своими взрослыми детьми или друзьями и ещё раз попасть на экскурсию к Юлии.

    Была с друзьями на экскурсии у Юлии 15-ого мая. Экскурсия выше всяких похвал. Очень необычный форматБыла с друзьями на экскурсии у Юлии 15-ого мая. Экскурсия выше всяких похвал. Очень необычный форматБыла с друзьями на экскурсии у Юлии 15-ого мая. Экскурсия выше всяких похвал. Очень необычный формат
  • Ю
    Юля
    12 мая 2024
    Рыбинск для новичков
    Замечательный город, потрясающий экскурсовод Ольга. Ольга провела нам экскурсию с глубоким знанием истории города и огромной любовью к своему городу. Интересный
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    рассказчик, всегда готовой ответить на дополнительные вопросы. Рекомендую Ольгу, она не только покажет самые интересные места, но и обязательно влюбит вас в свой город.

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Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Самое главное»

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  2. Красная площадь
  3. Набережная
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  5. Старый город
  6. Польский костёл
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в июне 2024
Сейчас в Рыбинске в категории "Самое главное" можно забронировать 4 экскурсии от 2 600 до 3 900. Туристы уже оставили гидам 261 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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