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собирается разновозрастная компания. Прекрасный звук, текст. Нам повезло с погодой - был хоть и прохладный, но солнечный вечер. Этим же вечером получили прекрасные фото с экскурсии. Действительно здорово, когда не нужно фотографировать во время мероприятия. Просто гуляешь и получаешь удовольствие! Юля - очень приятный в общении, коммуникабельный человек. Рекомендую!