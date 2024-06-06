Пожарная каланча – экскурсии в Рыбинске

Найдено 6 экскурсий в категории «Пожарная каланча» в Рыбинске, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
О Рыбинске - с любовью
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
167 отзывов
Путешествие по историческому Рыбинску: от купцов до нобелевских лауреатов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок расскажет свою историю о прошлом и настоящем города
Начало: На Волжской набережной
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
800 за человека
Рыбинск - маленький Петербург
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
65 отзывов
Рыбинск: история, архитектура и знаменитые жители - ваш персональный гид
Познакомьтесь с историей Рыбинска, его архитектурными шедеврами и знаменитыми жителями. Узнайте о бурлаках и ГЭС, изменившей город
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 000 за всё до 10 чел.
Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
86 отзывов
Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить - уникальное путешествие по городу
Откройте для себя красоту Рыбинска: его исторические улицы, знаковые памятники и живописные виды на Волгу в индивидуальной экскурсии
Начало: На Волжской набережной
10 июня в 14:00
12 июня в 09:30
3 900 за всё до 6 чел.
По старинному Рыбинску на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
По старинному Рыбинску на велосипеде: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, проезжая по его историческому центру и останавливаясь у знаковых мест
Начало: Ул. Крестовая, 70
Сегодня в 19:00
11 июня в 10:00
от 3 800 за всё до 4 чел.
Колоритный Рыбинск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
146 отзывов
Колоритный Рыбинск: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого и культурные традиции
Начало: На Красной площади в Рыбинске
Сегодня в 19:00
11 июня в 08:00
от 3 900 за всё до 5 чел.
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Рыбинску, проходя через 12 ключевых достопримечательностей и погружаясь в историю города
Начало: У чугунной беседки-ротонды
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 2 600 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    О Рыбинске - с любовью
    Спасибо Елене за экскурсию! Вместо заявленных 2-х часов мы знакомились с городом почти 3 часа. Видно, что Елена любит и гордится своим городом, и заражает своим настроением других. Экскурсия была выше всяких похвал!
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить
    Увлекательные два часа экскурсии пролетели незаметно! Рыбинск 🔥❤️
  • М
    Марина
    2 июня 2024
    О Рыбинске - с любовью
    Экскурсия очень понравилась. Всё было согласно анонсу. Речь экскурсовода Елены великолепна, внимательное отношение к группе, несмотря на жару, было очень комфортно. В качестве первоначального знакомства с городом буду рекомендовать эту экскурсию своим знакомым
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить
    Отличная экскурсия! Много узнали интересного. Рекомендую:)
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    О Рыбинске - с любовью
    Великолепная экскурсия с замечательным гидом Елизаветой, которая знает и любит своё дело! Всё было супер, несмотря на +30! И маршрут,
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    продуманный до мелочей, и ёмкий рассказ с большим количеством интереснейших исторических фактов, и хорошо поставленная речь. Было очень приятно слушать гида. Огромная благодарность за прекрасно проведенное время. Однозначно рекомендую эту экскурсию для посещения.

  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить
    Великолепная Ирина- красивая, очень энергичная, живой рассказ о любимом городе увлекает с первых минут! Сразу складывается впечатление, что знакома с Ириной очень давно! Экскурсия прошла на одном дыхании! Спасибо! Рекомендуем однозначно!
  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Рыбинск - маленький Петербург
    Хочу поблагодарить экскурсовода Алевтину за замечательную, познавательную, очень интересную экскурсию по Рыбинску. Вместе с её рассказом город и его история
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    открывались для меня с разных сторон. Два с половиной часа экскурсии пролетела незаметно. Спасибо Алевтине, которая дола мне возможность почувствовать атмосферу города. Всем очень рекомендую.

  • Ю
    Юлия
    24 мая 2024
    Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
    Спасибо Юле за запоминающуюся прогулку по Рыбинску. Легко, познавательно, с юмором. На мой взгляд, имерсивные прогулки - идеальный вариант, если
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    собирается разновозрастная компания. Прекрасный звук, текст. Нам повезло с погодой - был хоть и прохладный, но солнечный вечер. Этим же вечером получили прекрасные фото с экскурсии. Действительно здорово, когда не нужно фотографировать во время мероприятия. Просто гуляешь и получаешь удовольствие! Юля - очень приятный в общении, коммуникабельный человек. Рекомендую!

  • В
    Вера
    19 мая 2024
    По старинному Рыбинску на велосипеде
    Экскурсия прошла замечательно, несмотря на холодную погоду и сильный северный ветер. Информация была очень интересной, как для взрослых, так и для подростков.
  • Ю
    Юлия
    18 мая 2024
    Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
    Необычный формат, но нам понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Пожарная каланча»

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  1. О Рыбинске - с любовью
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  3. Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить
  4. По старинному Рыбинску на велосипеде
  5. Колоритный Рыбинск
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  3. Набережная
  4. Самое главное
  5. Старый город
  6. Польский костёл
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в июне 2024
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