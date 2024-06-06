1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Путешествие по историческому Рыбинску: от купцов до нобелевских лауреатов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок расскажет свою историю о прошлом и настоящем города
Начало: На Волжской набережной
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Рыбинск: история, архитектура и знаменитые жители - ваш персональный гид
Познакомьтесь с историей Рыбинска, его архитектурными шедеврами и знаменитыми жителями. Узнайте о бурлаках и ГЭС, изменившей город
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить - уникальное путешествие по городу
Откройте для себя красоту Рыбинска: его исторические улицы, знаковые памятники и живописные виды на Волгу в индивидуальной экскурсии
Начало: На Волжской набережной
10 июня в 14:00
12 июня в 09:30
3 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
По старинному Рыбинску на велосипеде: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, проезжая по его историческому центру и останавливаясь у знаковых мест
Начало: Ул. Крестовая, 70
Сегодня в 19:00
11 июня в 10:00
от 3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Колоритный Рыбинск: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого и культурные традиции
Начало: На Красной площади в Рыбинске
Сегодня в 19:00
11 июня в 08:00
от 3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Рыбинску, проходя через 12 ключевых достопримечательностей и погружаясь в историю города
Начало: У чугунной беседки-ротонды
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 2 600₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия6 июня 2024Спасибо Елене за экскурсию! Вместо заявленных 2-х часов мы знакомились с городом почти 3 часа. Видно, что Елена любит и гордится своим городом, и заражает своим настроением других. Экскурсия была выше всяких похвал!
- ССветлана4 июня 2024Увлекательные два часа экскурсии пролетели незаметно! Рыбинск 🔥❤️
- ММарина2 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Всё было согласно анонсу. Речь экскурсовода Елены великолепна, внимательное отношение к группе, несмотря на жару, было очень комфортно. В качестве первоначального знакомства с городом буду рекомендовать эту экскурсию своим знакомым
- ИИрина30 мая 2024Отличная экскурсия! Много узнали интересного. Рекомендую:)
- ЕЕлена30 мая 2024Великолепная экскурсия с замечательным гидом Елизаветой, которая знает и любит своё дело! Всё было супер, несмотря на +30! И маршрут,
- ААнастасия29 мая 2024Великолепная Ирина- красивая, очень энергичная, живой рассказ о любимом городе увлекает с первых минут! Сразу складывается впечатление, что знакома с Ириной очень давно! Экскурсия прошла на одном дыхании! Спасибо! Рекомендуем однозначно!
- ЕЕлена24 мая 2024Хочу поблагодарить экскурсовода Алевтину за замечательную, познавательную, очень интересную экскурсию по Рыбинску. Вместе с её рассказом город и его история
- ЮЮлия24 мая 2024Спасибо Юле за запоминающуюся прогулку по Рыбинску. Легко, познавательно, с юмором. На мой взгляд, имерсивные прогулки - идеальный вариант, если
- ВВера19 мая 2024Экскурсия прошла замечательно, несмотря на холодную погоду и сильный северный ветер. Информация была очень интересной, как для взрослых, так и для подростков.
- ЮЮлия18 мая 2024Необычный формат, но нам понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Пожарная каланча»
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