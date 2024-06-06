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2 часа
Популярное предложение
Рыбинск - первое свидание: путешествие по страницам истории
Познакомьтесь с Рыбинском через его улицы, памятники и истории, которые оживают в рассказах гида. Откройте для себя город с богатым прошлым
Начало: На Волжской набережной
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 26002 470₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В тренде
Знакомьтесь, Рыбинск: Путешествие по историческому сердцу города
Погрузитесь в атмосферу Рыбинска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Путешествие по историческому Рыбинску: от купцов до нобелевских лауреатов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок расскажет свою историю о прошлом и настоящем города
Начало: На Волжской набережной
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Рыбинск: история, архитектура и знаменитые жители - ваш персональный гид
Познакомьтесь с историей Рыбинска, его архитектурными шедеврами и знаменитыми жителями. Узнайте о бурлаках и ГЭС, изменившей город
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить - уникальное путешествие по городу
Откройте для себя красоту Рыбинска: его исторические улицы, знаковые памятники и живописные виды на Волгу в индивидуальной экскурсии
Начало: На Волжской набережной
10 июня в 14:00
12 июня в 09:30
3 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
По старинному Рыбинску на велосипеде: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, проезжая по его историческому центру и останавливаясь у знаковых мест
Начало: Ул. Крестовая, 70
Сегодня в 19:00
11 июня в 10:00
от 3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Еры и яти, купцы и бурлаки: Путешествие по историческому Рыбинску
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю о прошлом города
Начало: Красная площадь, д. Мастерская Молога-керамика
Завтра в 11:00
10 июня в 09:30
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рыбинск: из настоящего в прошлое - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Рыбинска с экскурсией «Рыбинск: из настоящего в прошлое» и узнайте о купцах, бурлаках и современных планах города
Начало: На Волжской набережной
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Колоритный Рыбинск: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого и культурные традиции
Начало: На Красной площади в Рыбинске
Сегодня в 19:00
11 июня в 08:00
от 3 900₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фото-прогулка по вечернему Рыбинску: история и красота в каждом кадре
Погрузитесь в атмосферу Рыбинска в сопровождении опытного гида и фотографа. Зафиксируйте лучшие моменты вашего путешествия
Начало: Возле Спасо-Преображенского собора
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Рыбинск для новичков: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с историей Рыбинска на индивидуальной экскурсии. Увидите ключевые достопримечательности города и узнаете интересные факты о его прошлом
Начало: На ул. Стоялой
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Рыбинск: индивидуальная экскурсия
Рыбинск - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Прогуляйтесь по его улицам, узнайте интересные факты и насладитесь видами Волги
Начало: У памятника Ф.Ф. Ушакову
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 300₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
1 час
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Рыбинску, проходя через 12 ключевых достопримечательностей и погружаясь в историю города
Начало: У чугунной беседки-ротонды
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 2 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Рыба вашей мечты»: экскурсия и мастер-класс в Рыбинске
Погрузитесь в мир рыбацких традиций Рыбинска, создайте собственную деревянную рыбу и откройте для себя уникальные истории города
Начало: На Волжской набережной
Завтра в 11:00
10 июня в 09:30
5 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Увлекательный квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»
Погрузитесь в историю Рыбинска и раскройте тайну пропавшего мешка с зерном. Увлекательный квест для всей семьи, подходящий для детей и взрослых
Начало: У Старой Хлебной биржи
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
3 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Поэзия и проза Рыбинска: прогулка с посещением литературного музея
Прогулка по Рыбинску с посещением литературного музея, где узнаете о жизни и творчестве известных писателей, связанных с этим городом
Начало: Возле памятника Ушакову
Сегодня в 19:00
11 июня в 09:30
от 3 600₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия6 июня 2024Спасибо Елене за экскурсию! Вместо заявленных 2-х часов мы знакомились с городом почти 3 часа. Видно, что Елена любит и гордится своим городом, и заражает своим настроением других. Экскурсия была выше всяких похвал!
- ООльга5 июня 2024Для тех, кто в Рыбинске впервые - это прекрасная возможность познакомиться с городом и его историей. Для тех, кто давно не
- AAnastasia5 июня 2024Прекрасная экскурсия по историческому центру Рыбинска! Елена смогла заинтересовать не только взрослых, но и детей 9 и 5 лет, они
- ССветлана4 июня 2024Увлекательные два часа экскурсии пролетели незаметно! Рыбинск 🔥❤️
- ММарина2 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Всё было согласно анонсу. Речь экскурсовода Елены великолепна, внимательное отношение к группе, несмотря на жару, было очень комфортно. В качестве первоначального знакомства с городом буду рекомендовать эту экскурсию своим знакомым
- ДДенис1 июня 2024Хорошая экскурсия, всё понравилось
- ИИрина30 мая 2024Отличная экскурсия! Много узнали интересного. Рекомендую:)
- ЕЕлена30 мая 2024Великолепная экскурсия с замечательным гидом Елизаветой, которая знает и любит своё дело! Всё было супер, несмотря на +30! И маршрут,
- ООксана29 мая 2024Чудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общении, и при этом гид,
- ООльга29 мая 2024Огромное спасибо! Алексей художник, краевед, основатель музея и член худсовета города по этим чудеснейшим вывескам. И поэтому так как расскажет Алексей о своем родном, любимом городе не расскажет ни кто. Мнение нашей компании, мы рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Для пенсионеров»
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