Экскурсия по городу и Рыбинскому водохранилищу на транспорте туристов

Рыбинск — живописный город на берегу самого большого рукотворного моря в Европе — Рыбинского водохранилища.
На нашей экскурсии вы познакомитесь с этим удивительным городом ближе, узнаете массу интересных фактов о нем, увидите главные памятники архитектуры и даже побываете на самом Рыбинском водохранилище!
На нашей экскурсии вы познакомитесь с этим удивительным городом ближе, узнаете массу интересных фактов о нем, увидите главные памятники архитектуры и даже побываете на самом Рыбинском водохранилище!
Описание экскурсии
Об экскурсии
Рыбинск — живописный город на берегу самого большого рукотворного моря в Европе — Рыбинского водохранилища. На нашей экскурсии вы познакомитесь с этим удивительным городом ближе, узнаете массу интересных фактов о нем, увидите главные памятники архитектуры и даже побываете на самом Рыбинском водохранилище!
Программа:
В рамках нашей экскурсии вы узнаете тайны рукотворного моря – Рыбинского водохранилища! Мы увидим шлюзование и камеры Рыбинского шлюза размером 300 на 30 метров. Осмотрим величественную 28-ми метровую статую «Мать-Волга», которая возвышается на песчаной косе, выдвинувшейся в море на 400 метров. Продолжим экскурсию знакомством с историей древней затопленной Мологи в южной части Рыбинского водохранилища. В XVIII – начале XX века это был богатый купеческий город, знаменитый драгоценными заливными лугами, не уступающими альпийским. В Мологском уезде располагались крупные дворянские усадьбы, например, графов Волконских. Далеко под водой остались улицы древнего города, и только маковки церквей поднимаются над водной гладью. По желанию, за дополнительную плату, возможно посещение экспозиционно-паркового комплекса «Советская эпоха». Важная информация: Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, в любое время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Здания купцов и промышленников
- Пожарная Каланча
- Новое и Старое здание Хлебной биржи
- Спасо-Преоображенский собор
- Костёл Сердца Иисусова
- Уникальные архитектурные ансамбли церквей XVIII-XIX веков
- Волжская набережная
- Памятник лучезарному Водопроводчику
- Памятник Бурлаку
- Рыбинское водохранилище
Что включено
- Экскурсионное обслуживание.
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 46 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Обратились в компанию с определенной темой экскурсии - Волгалаг (искали место захоронения родственника), своего транспорта не имели, сотрудники быстро откликнулись на запрос, предложили специалиста по теме и наемный транспорт, договорились
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П
Отличная экскурсия Узнали много нового и интересного Посетили необычный музей
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Н
Были на обзорной экскурсии по Рыбинску.
Организовано все было замечательно. Нас, компанию из 7 человек, забрали утром из Углича, привезли в Рыбинск. Там нас встретила прекрасная Лариса))
Сначала была пешая прогулка по центру города, потом на машине нас отвезли к Рыбинскому водохранилищу, показали шлюзы и памятник Мать-Волга.
Все очень понравилось, гид замечательная, было очень интересно и познавательно))
Организовано все было замечательно. Нас, компанию из 7 человек, забрали утром из Углича, привезли в Рыбинск. Там нас встретила прекрасная Лариса))
Сначала была пешая прогулка по центру города, потом на машине нас отвезли к Рыбинскому водохранилищу, показали шлюзы и памятник Мать-Волга.
Все очень понравилось, гид замечательная, было очень интересно и познавательно))
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Н
Обзорная экскурсия по Рыбинску получилась познавательной. Гид Анатолий содержательно рассказал нам об истории города и окресностях. Пешая часть по времени заняла 2 часа и еще 1час на нашем авто. Анатолий для наглядности демонстрировал фотографии прошлых лет, как выглядели эти места ранее. Нам очень понравилась экскурсия! Были в апреле 2025, погода была солнечная☀️все сложилось) Рекомендуем!
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Б
Обзорная экскурсия по Рыбинску получилась познавательной. Гид Анатолий содержательно рассказал нам об истории города и окресностях. Пешая часть по времени заняла 2 часа и еще 1час на нашем авто. Анатолий для наглядности демонстрировал фотографии прошлых лет, как выглядели эти места ранее. Нам очень понравилась экскурсия! Были в апреле 2025, погода была солнечная☀️все сложилось) Рекомендуем!
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б
Обзорная экскурсия по Рыбинску получилась познавательной. Гид Анатолий содержательно рассказал нам об истории города и окресностях. Пешая часть по времени заняла 2 часа и еще 1час на нашем авто. Анатолий для наглядности демонстрировал фотографии прошлых лет, как выглядели эти места ранее. Нам очень понравилась экскурсия! Были в апреле 2025, погода была солнечная☀️все сложилось) Рекомендуем!
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