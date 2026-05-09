Экскурсия по городу и Рыбинскому водохранилищу на транспорте туристов

Об экскурсии

Рыбинск — живописный город на берегу самого большого рукотворного моря в Европе — Рыбинского водохранилища. На нашей экскурсии вы познакомитесь с этим удивительным городом ближе, узнаете массу интересных фактов о нем, увидите главные памятники архитектуры и даже побываете на самом Рыбинском водохранилище!

Программа:

В рамках нашей экскурсии вы узнаете тайны рукотворного моря – Рыбинского водохранилища! Мы увидим шлюзование и камеры Рыбинского шлюза размером 300 на 30 метров. Осмотрим величественную 28-ми метровую статую «Мать-Волга», которая возвышается на песчаной косе, выдвинувшейся в море на 400 метров. Продолжим экскурсию знакомством с историей древней затопленной Мологи в южной части Рыбинского водохранилища. В XVIII – начале XX века это был богатый купеческий город, знаменитый драгоценными заливными лугами, не уступающими альпийским. В Мологском уезде располагались крупные дворянские усадьбы, например, графов Волконских. Далеко под водой остались улицы древнего города, и только маковки церквей поднимаются над водной гладью. По желанию, за дополнительную плату, возможно посещение экспозиционно-паркового комплекса «Советская эпоха». Важная информация: Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.