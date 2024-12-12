Познавательные экскурсии на природе в Рыбинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Рыбинске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Рыбинск: из настоящего в прошлое
Пешая
156 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Рыбинск: из настоящего в прошлое - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Рыбинска с экскурсией «Рыбинск: из настоящего в прошлое» и узнайте о купцах, бурлаках и современных планах города
Начало: На Волжской набережной
Завтра в 09:00
26 янв в 09:00
4000 за всё до 6 чел.
Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
На катере
16 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по Рыбинскому водохранилищу
Отдохните на частном катере с опытным капитаном, наслаждаясь пейзажами и свежей рыбой на гриле. Прогулка по Рыбинскому водохранилищу ждёт вас
Начало: В яхт-клубе
«Полюбуемся окружающими пейзажами — а я расскажу историю и причины создания водохранилища»
14 000 за всё до 5 чел.
Из Рыбинска - в старинный Тутаев
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Рыбинска - в старинный Тутаев
Увлекательное путешествие в Тутаев, разделенный Волгой. Переправа на пароме, посещение соборов и прогулка по историческим местам ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Величественные храмы, полукаменные купеческие особняки и природные красоты, достойные кисти лучших живописцев»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
8000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    12 декабря 2024
    Рыбинск: из настоящего в прошлое
    Большое спасибо Елене за великолепную экскурсию. Очень интересный материал поданный человеком влюбленным в свой город. Много интересного и увлекательного материала.
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    Рассказала и показала все чтобы составить свой образ этого прекрасного города. Могу смело рекомендовать Елену всем кто приезжает в этот город.

  • М
    Марина
    10 декабря 2024
    Рыбинск: из настоящего в прошлое
    Благодарим Елену за прекрасную экскурсию. Она была интересна и познавательна. Мы заслушались, забыли о времени и чуть не опоздали на поезд. Это мнение всей нашей группы из 6 человек.
  • И
    Ирина
    6 декабря 2024
    Рыбинск: из настоящего в прошлое
    ЕЛЕНА! СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ДОСТАВЛЕННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ. ОТКРЫЛИ ДЛЯ СЕБЯ РЫБИНСК С САМОЙ ЛУЧШЕЙ СТОРОНЫ. ЭКСКУРСИЯ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ.
  • И
    Иллария
    7 октября 2024
    Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
    Отличная экскурсия! Юрий интересно рассказывал, отвечал на вопросы, помог с трансфером из яхт-клуба до города. И конечно очень вкусную рыбку приготовил👍 С воды виды конечно потрясающие! Всем рекомендую!
    Отличная экскурсия! Юрий интересно рассказывал, отвечал на вопросы, помог с трансфером из яхт-клуба до города. ИОтличная экскурсия! Юрий интересно рассказывал, отвечал на вопросы, помог с трансфером из яхт-клуба до города. ИОтличная экскурсия! Юрий интересно рассказывал, отвечал на вопросы, помог с трансфером из яхт-клуба до города. ИОтличная экскурсия! Юрий интересно рассказывал, отвечал на вопросы, помог с трансфером из яхт-клуба до города. И
  • О
    Ольга
    30 сентября 2024
    Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
    Очень понравилось 👍
  • С
    Светлана
    28 сентября 2024
    Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
    Большое спасибо Юрию за поездку. Покатались отлично. Хороший позитивный настрой Юрия перекрыл пасмурную погоду. Прекрасный собеседник, рыбка на отлично! Если получиться выбраться летом, то обязательно к нему приедем)))

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Природа и пейзажи»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Из Рыбинска - в старинный Тутаев
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
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  3. Набережная
  4. Самое главное
  5. Часовня Николая Чудотворца
  6. Старый город
  7. Польский костёл
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в январе 2025
Сейчас в Рыбинске в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 172 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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