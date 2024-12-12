Е Елена Рыбинск: из настоящего в прошлое читать дальше Рассказала и показала все чтобы составить свой образ этого прекрасного города. Могу смело рекомендовать Елену всем кто приезжает в этот город. Большое спасибо Елене за великолепную экскурсию. Очень интересный материал поданный человеком влюбленным в свой город. Много интересного и увлекательного материала.

М Марина Рыбинск: из настоящего в прошлое Благодарим Елену за прекрасную экскурсию. Она была интересна и познавательна. Мы заслушались, забыли о времени и чуть не опоздали на поезд. Это мнение всей нашей группы из 6 человек.

И Ирина Рыбинск: из настоящего в прошлое ЕЛЕНА! СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ДОСТАВЛЕННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ. ОТКРЫЛИ ДЛЯ СЕБЯ РЫБИНСК С САМОЙ ЛУЧШЕЙ СТОРОНЫ. ЭКСКУРСИЯ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ.

И Иллария Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере Отличная экскурсия! Юрий интересно рассказывал, отвечал на вопросы, помог с трансфером из яхт-клуба до города. И конечно очень вкусную рыбку приготовил👍 С воды виды конечно потрясающие! Всем рекомендую!

О Ольга Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере Очень понравилось 👍