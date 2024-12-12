2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Рыбинск: из настоящего в прошлое - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Рыбинска с экскурсией «Рыбинск: из настоящего в прошлое» и узнайте о купцах, бурлаках и современных планах города
Начало: На Волжской набережной
Завтра в 09:00
26 янв в 09:00
4000₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по Рыбинскому водохранилищу
Отдохните на частном катере с опытным капитаном, наслаждаясь пейзажами и свежей рыбой на гриле. Прогулка по Рыбинскому водохранилищу ждёт вас
Начало: В яхт-клубе
«Полюбуемся окружающими пейзажами — а я расскажу историю и причины создания водохранилища»
14 000₽ за всё до 5 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Рыбинска - в старинный Тутаев
Увлекательное путешествие в Тутаев, разделенный Волгой. Переправа на пароме, посещение соборов и прогулка по историческим местам ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Величественные храмы, полукаменные купеческие особняки и природные красоты, достойные кисти лучших живописцев»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
8000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена12 декабря 2024Большое спасибо Елене за великолепную экскурсию. Очень интересный материал поданный человеком влюбленным в свой город. Много интересного и увлекательного материала.
- ММарина10 декабря 2024Благодарим Елену за прекрасную экскурсию. Она была интересна и познавательна. Мы заслушались, забыли о времени и чуть не опоздали на поезд. Это мнение всей нашей группы из 6 человек.
- ИИрина6 декабря 2024ЕЛЕНА! СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ДОСТАВЛЕННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ. ОТКРЫЛИ ДЛЯ СЕБЯ РЫБИНСК С САМОЙ ЛУЧШЕЙ СТОРОНЫ. ЭКСКУРСИЯ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ.
- ИИллария7 октября 2024Отличная экскурсия! Юрий интересно рассказывал, отвечал на вопросы, помог с трансфером из яхт-клуба до города. И конечно очень вкусную рыбку приготовил👍 С воды виды конечно потрясающие! Всем рекомендую!
- ООльга30 сентября 2024Очень понравилось 👍
- ССветлана28 сентября 2024Большое спасибо Юрию за поездку. Покатались отлично. Хороший позитивный настрой Юрия перекрыл пасмурную погоду. Прекрасный собеседник, рыбка на отлично! Если получиться выбраться летом, то обязательно к нему приедем)))
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Природа и пейзажи»
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