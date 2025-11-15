Я познакомлю вас с Рыбинском — древним городом у слияния трёх рек, который скрывает немало интересного.
Проведу по главным локациям и расскажу об улицах, Голливуде, пожарных, особенном памятнике и редком музее. Будем гулять, говорить и исследовать.
Описание экскурсии
Рассмотрим по пути:
- Спасо-Преображенский собор, у которого не одно амплуа.
- Рукотворные вывески в дореволюционном стиле. Эта идея превратила Рыбинск в декорации для фильма.
- Бульварную улицу, которая покоряет сердца жителей и гостей города идиллией и первозданностью.
- Усадьбы знаменитых людей с интересными судьбами.
Я расскажу:
- Какая из улиц города — рекордсмен по переименованиям.
- Какой музей есть только в Рыбинске, Баку и Стокгольме.
- Что случилось с речным вокзалом.
- В каком доме часто видят привидение.
- Чей памятник в Рыбинске — единственный в мире.
- Как прославились пожарные Егор Спиридонов и Василий Хлыстов.
Организационные детали
- Во время прогулки я фотографирую и снимаю вас на свой телефон. После экскурсии отправлю контент вам.
- Можно организовать программу на яхте и скоростном катере. Подробности уточняйте в переписке.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 15. Детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елизавета — ваш гид в Рыбинске
Провела экскурсии для 717 туристов
Приветствую путешественников! Меня зовут Елизавета, я родилась и живу в прекрасном городе на Волге — Рыбинске. Мой город богат и знаменит историей, интересными фактами, архитектурой зданий и, конечно же, водохранилищем.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 92 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Андрей
15 ноя 2025
Благодарим Елизавету за отличную экскурсию! Содержание и подача информации на высоте! За 1,5 часа ни разу не было скучно - умеет удерживать внимание, отвечает на все вопросы вне экскурсии! Очень внимательная и приятная! Рекомендую. 👍
Н
Надежда
10 ноя 2025
Хочу сказать огромное спасибо Елизавете за прекрасную экскурсию. Она провела нас по всем основным достопримечательностям и рассказала не только историю города и интересные факты из прошлого, но и многое из
О
Оксана
8 ноя 2025
Получили огромное удовольствие и кучу положительных эмоций. Спасибо Елизавете за увлекательную и интересную экскурсию. Донесен большой объем информации в доступной форме. Жалко что не надолго остановились в Рыбинске - многое не увидели. В следующий раз приедем на большее время. Рекомендую
Е
Екатерина
3 ноя 2025
Отлично прогулялись вместе с Елизаветой!
Елизавета талантливый рассказчик: очень бодрое повествование, с энтузиазмом и большой любовью к городу. Было интересно даже "угрюмому" подростку 14 лет. Узнали много интересных деталей о городе, получили ответы на свои вопросы, рекомендации и приглашение приехать еще.)
Однозначно рекомендую экскурсию с Елизаветой!
Татьяна
2 ноя 2025
Хорошо провели время. Было интересно и взрослым и дочери 7 лет. Рекомендую, спасибо!
Е
Елена
1 ноя 2025
С большим удовольствием прогулялись с Елизаветой по городу. Узнали много интересных фактов, историй, получили рекомендации по дальнейшему досугу в Рыбинске. Спасибо! Было интересно! Елизавете больших успехов и множества туристов!
А
Алексей
31 окт 2025
Очень понравилась экскурсия, Елизавета замечательный собеседник, любящий свой город.
А
Алексей
28 окт 2025
Отлично и познавательно! Очень живая, современная экскурсия, динамичная и интересная. Елизавета прекрасно подстраивается под гостей города, может порекомендовать хорошие места.
Алексей
23 окт 2025
Елизавета очень общительный и открытый человек, хорошо знающий историю своего родного города. Рассказывает обо всём увлечённо и доступно. Даже ребёнку 8-ми лет было понятно и интересно.
А
Абдулова
20 окт 2025
Большое спасибо за чудесную экскурсию! Всем очень рекомендуем, это будет незабываемо!
Елизавета – превосходный экскурсовод, который действительно знает и любит свой город, а главное – смог влюбить в Рыбинск нас. Узнали множество интересных фактов, любой наш вопрос не остался без ответа, очень профессиональный подход, как и маршрут экскурсии.
Е
Елена
13 окт 2025
Интересная экскурсия, хорошая подача материала! Было увлекательно! Спасибо!
К
Константин
12 окт 2025
Было очень интересно узнать столько всего о Рыбинске, спасибо большое за ваше время. Всегда видно, когда человеку нравится то, чем занимается и нравится родной город. Подобное всегда заряжает и вдохновляет
Большое спасибо за экскурсию!
Nadia
12 окт 2025
Прекрасный город, интересная экскурсия, замечательный экскурсовод. Елизавета рассказала самые интересные факты, сделала нам фотографии, дала рекомендации по кафе, покупкам и как получить максимум от поездки в Рыбинск.
Людмила
7 окт 2025
Спасибо за интересную экскурсию! Елизавета, очень любит свою работу, все рассказала, показала. Нам очень понравилось, все достопримечательности увидели. Мы в восторге!
Е
Елена
6 окт 2025
Елизавета прекрасный экскурсовод, любящая свой город. Не грузит информацией. Все по сути, только самое интересное, легко, в удовольствие.
Спасибо огромное! Всем рекомендую!
