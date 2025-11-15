А Андрей Благодарим Елизавету за отличную экскурсию! Содержание и подача информации на высоте! За 1,5 часа ни разу не было скучно - умеет удерживать внимание, отвечает на все вопросы вне экскурсии! Очень внимательная и приятная! Рекомендую. 👍

Н Надежда читать дальше настоящего. Во время экскурсии она ориентировалась на наш отклик и вопросы и если какая-то тема нас интересовала в большей степени, то она раскрывала ее максимально широко. Ни один вопрос не остался без ответа. Елизавета с душой и сердцем рассказывает о своем родном городе, не повинность отрабатывает, а старается сделать так, чтобы мы в него влюбились. Ее советы куда дополнительно сходить, где вкусно покушать, куда еще сьездить нам очень понравились. Мы поняли что одного дня мало и планируем вернуться в Рыбинск еще. Хочу сказать огромное спасибо Елизавете за прекрасную экскурсию. Она провела нас по всем основным достопримечательностям и рассказала не только историю города и интересные факты из прошлого, но и многое из

О Оксана Получили огромное удовольствие и кучу положительных эмоций. Спасибо Елизавете за увлекательную и интересную экскурсию. Донесен большой объем информации в доступной форме. Жалко что не надолго остановились в Рыбинске - многое не увидели. В следующий раз приедем на большее время. Рекомендую

Е Екатерина Отлично прогулялись вместе с Елизаветой!

Елизавета талантливый рассказчик: очень бодрое повествование, с энтузиазмом и большой любовью к городу. Было интересно даже "угрюмому" подростку 14 лет. Узнали много интересных деталей о городе, получили ответы на свои вопросы, рекомендации и приглашение приехать еще.)

Однозначно рекомендую экскурсию с Елизаветой!

Татьяна Хорошо провели время. Было интересно и взрослым и дочери 7 лет. Рекомендую, спасибо!

Е Елена С большим удовольствием прогулялись с Елизаветой по городу. Узнали много интересных фактов, историй, получили рекомендации по дальнейшему досугу в Рыбинске. Спасибо! Было интересно! Елизавете больших успехов и множества туристов!

А Алексей Очень понравилась экскурсия, Елизавета замечательный собеседник, любящий свой город.

А Алексей Отлично и познавательно! Очень живая, современная экскурсия, динамичная и интересная. Елизавета прекрасно подстраивается под гостей города, может порекомендовать хорошие места.

Алексей Елизавета очень общительный и открытый человек, хорошо знающий историю своего родного города. Рассказывает обо всём увлечённо и доступно. Даже ребёнку 8-ми лет было понятно и интересно.

А Абдулова Большое спасибо за чудесную экскурсию! Всем очень рекомендуем, это будет незабываемо!



Елизавета – превосходный экскурсовод, который действительно знает и любит свой город, а главное – смог влюбить в Рыбинск нас. Узнали множество интересных фактов, любой наш вопрос не остался без ответа, очень профессиональный подход, как и маршрут экскурсии.

Е Елена Интересная экскурсия, хорошая подача материала! Было увлекательно! Спасибо!

К Константин Было очень интересно узнать столько всего о Рыбинске, спасибо большое за ваше время. Всегда видно, когда человеку нравится то, чем занимается и нравится родной город. Подобное всегда заряжает и вдохновляет



Большое спасибо за экскурсию!

Nadia Прекрасный город, интересная экскурсия, замечательный экскурсовод. Елизавета рассказала самые интересные факты, сделала нам фотографии, дала рекомендации по кафе, покупкам и как получить максимум от поездки в Рыбинск.

Людмила Спасибо за интересную экскурсию! Елизавета, очень любит свою работу, все рассказала, показала. Нам очень понравилось, все достопримечательности увидели. Мы в восторге!